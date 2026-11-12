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Στη Νεάπολη Βοιών εγκαινιάστηκε η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας, παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Η σχολή στεγάζεται σε ανακαινισμένο κτίριο περίπου 1.370 τ.μ., ενώ για την προμήθεια προσομοιωτών, εργαστηριακού εξοπλισμού και εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης έχουν διατεθεί 1,65 εκατ. ευρώ μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021–2027.

Την ανακαίνιση και τη διαμόρφωση του κτιρίου ανέλαβε ο Δήμος Μονεμβασίας σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας, με χρηματοδότηση 1,24 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι τέσσερις θέσεις εκπαιδευτικών που αφορούν τη σχολή εντάσσονται στις 60 μόνιμες θέσεις που πρόκειται να προκηρυχθούν για τη δημόσια ναυτική εκπαίδευση.

Μιλώντας στους σπουδαστές, ο κ. Κικίλιας έθεσε ως προτεραιότητα την προσέλκυση περισσότερων νέων στο ναυτικό επάγγελμα, ιδιαίτερα από την Πελοπόννησο. «Η επιτυχία αυτής της Ακαδημίας θα είναι αν μπορούμε να τη γεμίσουμε με νέους ανθρώπους», είπε, ενώ δεσμεύτηκε για τη στελέχωση και τη στήριξη της σχολής.

Αναφερόμενος στις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων, ο υπουργός υποστήριξε ότι οι μηνιαίες απολαβές στη ναυτιλία μπορούν να φτάσουν τις 17.000 ευρώ και ότι η διάρκεια ενός μπάρκου κυμαίνεται κατά μέσο όρο από τέσσερις έως έξι μήνες. Επισήμανε επίσης ότι, έπειτα από χρόνια υπηρεσίας στη θάλασσα, οι πλοίαρχοι μπορούν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους σε θέσεις στη στεριά, ως στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών.

Στην τελετή απηύθυναν, μεταξύ άλλων, χαιρετισμό ο δήμαρχος Μονεμβασίας Ηρακλής Τριχείλης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο διοικητής της Ακαδημίας Χρήστος Ρουμάνες και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Παναγιώτης Γιγής.