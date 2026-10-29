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Μια WISTA International με ευρύτερη διεθνή παρουσία, νέους μηχανισμούς στήριξης των μελών της και ισχυρότερη τεκμηρίωση για τη θέση των γυναικών στη ναυτιλία αφήνει πίσω της η Έλπη Πετράκη, ολοκληρώνοντας την τετραετή διαδρομή της στην προεδρία της WISTA International. Πρόκειται για τη διεθνή ένωση που προωθεί την παρουσία και την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών στη ναυτιλία και το εμπόριο.

Από την πρώτη εκλογή της, τον Οκτώβριο του 2022 στη Γενεύη, έως την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας της, η Ελληνίδα ναυτιλιακή επιχειρηματίας συνέδεσε την παρουσία της με τη διεύρυνση της οργάνωσης και την προσπάθεια να αποκτήσει πρακτικό περιεχόμενο η συζήτηση για τις ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες. Ένα πρώτο, μετρήσιμο αποτέλεσμα ήταν η ενίσχυση της γεωγραφικής εκπροσώπησης. Όταν ανέλαβε την προεδρία, η WISTA αριθμούσε 56 εθνικές ενώσεις. Το 2024, στη γενική συνέλευση της Λεμεσού, η ένταξη της Κίνας, της Ονδούρας και της Κόστα Ρίκα ανέβασε τον αριθμό τους στις 62, ανοίγοντας επιπλέον διαύλους δικτύωσης και επαγγελματικής συνεργασίας. Στην ίδια συνέλευση θεσμοθετήθηκε το NWA Equity Fund, για τη στήριξη εθνικών ενώσεων σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές ή άλλες δυσκολίες. Η πρωτοβουλία απαντούσε σε μια ουσιαστική ανάγκη ενός παγκόσμιου δικτύου: να μπορούν να συμμετέχουν και να αναπτύσσουν δράση οργανώσεις με διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες.

Το άνοιγμα συνεχίστηκε το 2026 με τη δημιουργία της κατηγορίας Associate Membership. Μέσω αυτής, εταιρείες, θεσμοί και οργανισμοί που υποστηρίζουν την αποστολή της WISTA, αλλά δεν διαθέτουν δυνατότητα ένταξης μέσω εθνικής ένωσης, απέκτησαν έναν επίσημο τρόπο συμμετοχής στο δίκτυό της. Πρόκειται για μια ακόμη γέφυρα ανάμεσα στην οργάνωση και την ευρύτερη ναυτιλιακή, εμπορική και εφοδιαστική κοινότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η συνέχιση της συνεργασίας με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και η δημοσίευση, τον Μάιο του 2025, της δεύτερης κοινής έρευνας IMO–WISTA Women in Maritime Survey. Η συνεργασία προϋπήρχε της προεδρίας Πετράκη· κατά τη θητεία της απέδωσε μια νέα καταγραφή της συμμετοχής των γυναικών, των συνθηκών εργασίας και των εμποδίων στην εξέλιξή τους. Τα ευρήματα προσέφεραν επικαιροποιημένα δεδομένα για τον σχεδιασμό πολιτικών προσέλκυσης, παραμονής και προαγωγής γυναικών στον κλάδο.

Η εικόνα αυτή ανέδειξε και την απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει τη ναυτιλία από την ισότιμη συμμετοχή: οι γυναίκες αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το 19% του εργατικού δυναμικού του δείγματος και μόλις στο 1% των ναυτικών των οργανισμών που απάντησαν. Η μεγαλύτερη ορατότητα και η ενίσχυση της εκπροσώπησης συνιστούν πρόοδο, αλλά τα ίδια τα στοιχεία επιβάλλουν συνέχεια στην προσπάθεια. Αυτή η επαγγελματική αντίληψη για τον ρόλο της WISTA είχε αποτυπωθεί και στο newmoney, με αφορμή την επανεκλογή της το 2024: η ενδυνάμωση των γυναικών συνδέεται με τη δημιουργία συνεργασιών και με την αξιοποίηση περισσότερων ανθρώπων σε μια βιομηχανία που μετασχηματίζεται. Το αποτύπωμα της προεδρίας της αποτυπώνεται και στα μηνύματα ανθρώπων της ναυτιλιακής κοινότητας, οι οποίοι συνδέουν τον απολογισμό της με προσωπικά χαρακτηριστικά: επιμονή, ήθος και ανθρωπιά.

Η Δανάη Μπεζαντάκου, πρόεδρος του Propeller Club, Port of Piraeus, συνέδεσε την αλλαγή σκυτάλης με τη συμβολική σημασία της ημέρας για την Ελλάδα:«Έλπη μας, αλλαγή σκυτάλης σε μια πολύ σημαδιακή μέρα για την Ελλάδα μας και σίγουρα περήφανη που άλλο ένα ελληνικό όνομα έγραψε ιστορία στη WISTA International!!! Ένα είναι σίγουρο βέβαια. Μετά από τη Δέσποινα Θεοδοσίου και την Έλπη Πετράκη δεν θα είναι και πολύ εύκολο για τη Βελγίδα».

Στη δυναμική και στο ήθος της αναφέρθηκε ο Κωστής Φραγκούλης, πρόεδρος του International Propeller Club: «Θέλω να συγχαρώ κι εγώ την Έλπη για την ολοκλήρωση της θητείας της. Με τη δυναμική, την αφοσίωση και το ήθος της άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα. Είμαστε όλοι υπερήφανοι».

Ο Γιώργος Ξηραδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, εστίασε στον τρόπο με τον οποίο άσκησε τα καθήκοντά της: «Η Έλπη υπήρξε Πρόεδρος με υπογραφή ανεξίτηλη, δυνατή συνέχεια και πλούσια παρακαταθήκη. Χωρίς βεγγαλικά αλλά με στόχο και αφοσίωση. Καλή συνέχεια στη WISTA World».

Η Δέσποινα Θεοδοσίου, πρώην πρόεδρος της WISTA International, από την οποία η Έλπη Πετράκη είχε παραλάβει τη σκυτάλη το 2022, έδωσε στο δικό της μήνυμα έναν περισσότερο προσωπικό τόνο: «Σήμερα ολοκληρώθηκε η θητεία της αγαπημένης μας Έλπης ως Προέδρου της WISTA International. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας πόσο περήφανες μας έχει κάνει στη WISTA όλα αυτά τα χρόνια. Με τη δυναμικότητα και την αφοσίωσή της, εκπροσώπησε επάξια την Ελλάδα μας στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα και άφησε το δικό της αποτύπωμα. Πέρα όμως από όσα πέτυχε, αυτό που προσωπικά εκτιμώ ιδιαίτερα είναι ο άνθρωπος πίσω από τον τίτλο. Ο τρόπος που συνδυάζει τη δύναμη με την ανθρωπιά. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε ανθρώπους από τον δικό μας κύκλο να διακρίνονται διεθνώς και να μας κάνουν όλους περήφανους.» Διαδάχος της είναι η Βελγίδα Céline Mortier (Σελίν Μορτιέ) πρόεδρος της WISTA Belgium.

Η διαδρομή της Έλπης Πετράκη στη ναυτιλία αρχίζει από την οικογενειακή επιχείρηση. Ανήκει στη δεύτερη γενιά της ENEA Management, η οποία διαχειρίζεται μικρά δεξαμενόπλοια και εξειδικευμένα tankers. Όπως καταγράφεται στο αρχείο του newmoney, εργάστηκε σε διαφορετικούς τομείς της εταιρείας, αποκτώντας εμπειρία που στη συνέχεια επικεντρώθηκε στη λειτουργική διαχείριση των πλοίων, στις ναυλώσεις και στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Σπούδασε Maritime Business and Maritime Law στο Plymouth και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Μεταφορές και το Εμπόριο από το Guildhall University. Παράλληλα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ανέπτυξε παρουσία στους θεσμούς της ναυτιλίας, μεταξύ άλλων στην Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων. Στη WISTA Hellas διετέλεσε αντιπρόεδρος και στη συνέχεια πρόεδρος, με θητείες την περίοδο 2020–2024. Στις 26 Οκτωβρίου 2022 εξελέγη πρόεδρος της WISTA International στη Γενεύη και το 2024 επανεξελέγη στη Λεμεσό για ακόμη δύο χρόνια, αναλαμβάνοντας να εκπροσωπήσει ένα διεθνές δίκτυο επαγγελματιών της ναυτιλίας και του εμπορίου.