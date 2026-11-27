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Ανησυχία στους κόλπους της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας προκαλεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εμποδίσει την ένταξη δύο ινδικών διαλυτηρίων πλοίων στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η ανανέωση του παγκόσμιου στόλου εντείνεται.

Κατά την ψηφοφορία της 25ης Νοεμβρίου 2026, με 377 ψήφους υπέρ της ένστασης και 24 αποχές, το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσθήκη δύο εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή Αλάνγκ της Ινδίας, ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα διάλυσης και ανακύκλωσης πλοίων παγκοσμίως.

Πρόκειται για τις Shree Ram Vessel Scrap και YSI Recyclers LLP.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Κομισιόν να αποσύρει το σχέδιό της και να υποβάλει αναθεωρημένο κατάλογο, χωρίς τις δύο συγκεκριμένες μονάδες.

Την ανησυχία της για την εξέλιξη εξέφρασε η BIMCO, ενώ το προηγούμενο διάστημα κορυφαίοι διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί είχαν ταχθεί υπέρ της ένταξης των δύο εγκαταστάσεων στον ευρωπαϊκό κατάλογο.

Η απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία και για την ελληνική ναυτιλία, καθώς περιορίζει τις προοπτικές διεύρυνσης των διαθέσιμων επιλογών ανακύκλωσης για πλοία που φέρουν σημαία κράτους-μέλους της ΕΕ.

Με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις να γίνονται αυστηρότερες και τις επενδύσεις σε νεότευκτα πλοία να επιταχύνονται, η επάρκεια των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τους πλοιοκτήτες.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται πλέον η ανάγκη εξισορρόπησης των αυστηρών ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων με τις πραγματικές ανάγκες της παγκόσμιας ναυτιλίας για ασφαλή και ανταγωνιστική ανακύκλωση πλοίων.