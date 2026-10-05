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Πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε διαγραφή της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας της Αριστεράς (ELA) από το μητρώο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και απώλεια της χρηματοδότησής της από την ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο αντιπρόεδρος της δεξιάς πολιτικής ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) άρχισε την Παρασκευή να συγκεντρώνει υπογραφές, προκειμένου να προκαλέσει ψηφοφορία με αίτημα προς την αρμόδια ευρωπαϊκή Αρχή για τα πολιτικά κόμματα να διερευνήσει κατά πόσον η ELA έχει παραβιάσει τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με email που έχει στη διάθεσή του το POLITICO.

Εφόσον η διαδικασία προχωρήσει μέχρι τέλους και διαπιστωθεί παράβαση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαγραφή της ELA και διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησής της, εξέλιξη που στην πράξη θα ισοδυναμούσε με αποκλεισμό της ως αναγνωρισμένου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος.

Στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία της Αριστεράς συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το ισπανικό Podemos, η Enhedslisten της Δανίας, η ιταλική Αριστερά και το πορτογαλικό Bloco de Esquerda.

Η σχετική ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της 19ης Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο η Ανυπότακτη Γαλλία

Αφορμή για την πρωτοβουλία αποτελεί η κατάσταση στη Γαλλία και ειδικότερα οι κατηγορίες σε βάρος της Ανυπότακτης Γαλλίας (La France Insoumise – LFI), η οποία αποτελεί το γαλλικό μέλος της ELA.

Ο αντιπρόεδρος του ECR, Τσάρλι Βάιμερς, υποστήριξε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να κινηθεί επειδή το γραφείο του Γάλλου Πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί κατηγόρησε την LFI ότι οργάνωσε σχολικές κινητοποιήσεις, ορισμένες από τις οποίες εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια.

Για να μπορέσει να φέρει την πρόταση προς συζήτηση και ψηφοφορία, ο Βάιμερς πρέπει να συγκεντρώσει έως τις 16 Οκτωβρίου 180 υπογραφές ευρωβουλευτών από τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες. Πρόκειται για όριο που θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη στήριξη βουλευτών από τη δεξιά και την άκρα δεξιά.

Η ELA καταγγέλλει «κατάχρηση» της ευρωπαϊκής διαδικασίας

Η ELA αντέδρασε έντονα στην πρωτοβουλία, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί παραβίασης των ευρωπαϊκών αξιών.

«Η στήριξη των νέων που ζητούν καλύτερη εκπαίδευση δεν αποτελεί παραβίαση των αξιών της ΕΕ», δήλωσε η συμπρόεδρος της ELA, Καταρίνα Μαρτίνς.

Παράλληλα, κατηγόρησε τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές ότι επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν μια θεσμική διαδικασία για πολιτικούς σκοπούς.

«Το ECR, μέλη του οποίου επιτίθενται τακτικά στις ίδιες αυτές αξίες, καταχράται μια διαδικασία της ΕΕ σε μια προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από έρευνες για παραβίαση των ευρωπαϊκών αξιών από την άκρα και την εξτρεμιστική δεξιά», υποστήριξε.

Στη Γαλλία ανοίγει συζήτηση ακόμη και για απαγόρευση της LFI

Η αντιπαράθεση έχει ήδη μεταφερθεί στο εσωτερικό της Γαλλίας. Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών (Les Républicains) και υποψήφιος για την προεδρία Μπρουνό Ρεταγιό δήλωσε την Πέμπτη στο BFM ότι μετά τα επεισόδια έχει τεθεί πλέον «το ζήτημα της απαγόρευσης της LFI».

Ο Ρεταγιό εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς το «γοητευμένο από τη βία».

Οι δηλώσεις αυτές αυξάνουν την πολιτική πίεση προς την Ανυπότακτη Γαλλία, ενώ η αντιπαράθεση γύρω από το κόμμα αποκτά πλέον και ευρωπαϊκή διάσταση μέσω της διαδικασίας που επιχειρεί να κινήσει το ECR.

Κρίσιμη η στάση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Ακόμη και εάν συγκεντρωθούν οι απαραίτητες υπογραφές και η πρόταση φτάσει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έγκρισή της δεν θεωρείται δεδομένη.

Για να περάσει η πρόταση που θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία σε βάρος της ELA, θα χρειαστεί τη στήριξη του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Η στάση του ΕΛΚ αναδεικνύεται έτσι σε καθοριστικό παράγοντα για την έκβαση της υπόθεσης. Το γραφείο του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, αρνήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα.

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