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Σε κερδοφόρα τροχιά επέστρεψε η GasLog Partners κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας καθαρά κέρδη 6 εκατ. δολαρίων, έναντι ζημιών 13 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ωστόσο, πίσω από τη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος, τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις 23 Οκτωβρίου αποκαλύπτουν υποχώρηση των εσόδων, αυξημένο χρόνο ακινητοποίησης πλοίων και περιορισμένη ταμειακή ρευστότητα.

Τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 7,2 εκατ. δολάρια, στα 53,7 εκατ. δολάρια, από 60,9 εκατ. δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας πτώση περίπου 11,8%.

Η επιστροφή στην κερδοφορία δεν προήλθε από ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας, αλλά κυρίως από τη μείωση των απομειώσεων αξίας περιουσιακών στοιχείων (impairment), οι οποίες ήταν χαμηλότερες κατά 23,8 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με πέρυσι.

Παράλληλα, οι ημέρες κατά τις οποίες τα πλοία παρέμειναν εκτός ναύλωσης λόγω προγραμματισμένων δεξαμενισμών αυξήθηκαν σημαντικά, φθάνοντας τις 92 από 31 ένα χρόνο νωρίτερα. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τις διαθέσιμες ημέρες εμπορικής εκμετάλλευσης του στόλου, επηρεάζοντας την παραγωγή εσόδων.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, πάντως, η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη, με τη GasLog Partners να εμφανίζει καθαρά κέρδη 69,4 εκατ. δολαρίων, έναντι ζημιών 5,1 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση της ρευστότητας. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, τα διαθέσιμα μετρητά της εταιρείας ανέρχονταν σε μόλις 2,97 εκατ. δολάρια, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά 17,4 εκατ. δολάρια.

Η συγκεκριμένη διαφορά αναδεικνύει την πίεση στο κεφάλαιο κίνησης και τη σημασία της διατήρησης επαρκών λειτουργικών ταμειακών ροών για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της εταιρείας. Δεν συνεπάγεται, ωστόσο, από μόνη της αδυναμία κάλυψης των υποχρεώσεων, καθώς η συνολική εικόνα εξαρτάται και από τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στο LNG carrier GasLog Shanghai, το οποίο επλήγη κατά τη διάρκεια περιστατικού ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, τόσο το κόστος των μόνιμων επισκευών του πλοίου όσο και η απώλεια ναύλων καλύπτονται πλήρως από ασφαλιστήρια πολεμικού κινδύνου.

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη περιορίζει την οικονομική έκθεση της GasLog Partners από το συγκεκριμένο περιστατικό, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολεμικές επιχειρήσεις και οι απειλές κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο έχουν αυξήσει τους κινδύνους για τη μεταφορά ενεργειακών φορτίων.