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Σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυτιλιακή βιομηχανία καλείται να λάβει επενδυτικές αποφάσεις με ορίζοντα δεκαετιών, η Safe Bulkers επιλέγει να δώσει προτεραιότητα στην οικονομική απόδοση, στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη διατήρηση εναλλακτικών τεχνολογικών επιλογών. Η εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικό μέρος του προγράμματος ανανέωσης του στόλου της, ενώ αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις άμεσες προοπτικές ευρείας υιοθέτησης νέων καυσίμων, εκτιμώντας ότι η ουσιαστική μετάβαση μπορεί να μετατοπιστεί προς το 2035.

Την επενδυτική αυτή προσέγγιση παρουσίασε ο δρ Λουκάς Μπαρμπαρής, πρόεδρος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Safe Bulkers, κατά τη διάρκεια του Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum. Υπογράμμισε ότι στην αγορά ξηρού φορτίου η οικονομική λογική των επενδύσεων διαφέρει σημαντικά από άλλους ναυτιλιακούς κλάδους, καθώς τα πλοία πρέπει να εξασφαλίζουν ικανοποιητικές αποδόσεις σε βάθος 25 ετών. Η προσέγγιση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών ναυπήγησης, αυξημένου χρηματοδοτικού κόστους και αβεβαιότητας για τις μελλοντικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η Safe Bulkers έχει προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια σε παραγγελίες περίπου 24 πλοίων, από τα οποία έχει ήδη παραλάβει 14, ενώ αναμένει ακόμη δύο εντός του 2026. Ο πρόεδρος της εταιρείας εξήγησε ότι σημαντικό μέρος της ανανέωσης του στόλου έχει ήδη πραγματοποιηθεί, γεγονός που επιτρέπει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην αναβάθμιση των υφιστάμενων πλοίων. Η συγκεκριμένη στρατηγική συνδέεται με την εκτίμηση ότι δεν είναι απαραίτητα συμφέρουσα η τοποθέτηση νέων παραγγελιών σε κάθε φάση του ναυτιλιακού κύκλου.

Το κόστος κατασκευής, τα επιτόκια και οι συνθήκες της ναυλαγοράς πρέπει να αξιολογούνται συνδυαστικά, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μια επένδυση θα μπορεί να αποδώσει σε ολόκληρη τη διάρκεια της οικονομικής ζωής του πλοίου. Για τη Safe Bulkers, η απόφαση για επόμενη ναυπήγηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής διαχείρισης κεφαλαίων και ανταγωνιστικότητας.

Ο πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων.

Όπως ανέφερε, η ανανέωση του στόλου με σύγχρονα πλοία μπορεί να προσφέρει βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της τάξης του 30%, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες για υψηλότερα έσοδα. Η βελτιωμένη κατανάλωση καυσίμων αποκτά ιδιαίτερη εμπορική σημασία, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες συμφωνίες ναύλωσης και σε πρόσθετα οικονομικά οφέλη σε σχέση με τους δείκτες της αγοράς.

Παράλληλα, η εταιρεία εφαρμόζει τεχνολογικές παρεμβάσεις στα υφιστάμενα πλοία, όπως επιστρώσεις χαμηλής τριβής, οι οποίες περιορίζουν την αντίσταση του νερού και μειώνουν την απαιτούμενη κατανάλωση καυσίμων.

Σύμφωνα με τον Λουκά Μπαρμπαρή, ορισμένες από αυτές τις επενδύσεις έχουν περίοδο απόσβεσης μόλις ενός έως δύο ετών.

Η συγκεκριμένη επισήμανση αναδεικνύει τη δυνατότητα των πλοιοκτητών να βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα του στόλου τους χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων για την κατασκευή νέων πλοίων.

Η μεθανόλη ως επιλογή και οι κίνδυνοι της αμμωνίας

Ο πρόεδρος της Safe Bulkers αναφέρθηκε επίσης στις τεχνολογικές επιλογές που εξετάζει η εταιρεία για τη συμμόρφωση με τις μελλοντικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Όπως εξήγησε, η μεθανόλη παραμένει μία από τις επιλογές που διατηρεί η εταιρεία, λειτουργώντας ως μέσο περιορισμού του κινδύνου από πιθανές ευρωπαϊκές και διεθνείς ρυθμίσεις. Αντίθετα, εμφανίστηκε περισσότερο επιφυλακτικός απέναντι στην αμμωνία, επισημαίνοντας τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της ως ναυτιλιακού καυσίμου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι επενδύσεις σε συστήματα διπλού καυσίμου πρέπει να αξιολογούνται με βάση τα ιδιαίτερα οικονομικά χαρακτηριστικά της αγοράς ξηρού φορτίου. Σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες πλοίων, το πρόσθετο κόστος εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με τη συνολική αξία ενός bulk carrier.

Επομένως, η τεχνολογική μετάβαση δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε περιβαλλοντικούς στόχους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική βιωσιμότητα των σχετικών επενδύσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η εκτίμηση του για το χρονοδιάγραμμα της ενεργειακής μετάβασης. Υποστήριξε ότι η απουσία σαφούς διεθνούς οικονομικού και κανονιστικού πλαισίου δυσκολεύει τη λήψη αποφάσεων για τα καύσιμα του μέλλοντος. Κατά την εκτίμησή του, δεν αναμένονται καθοριστικές αλλαγές έως το 2030, με την ουσιαστική μετάβαση να ενδέχεται να μετατοπιστεί προς το 2035. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αντανακλά την επιφυλακτικότητα με την οποία μέρος της ναυτιλιακής αγοράς αντιμετωπίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς οικονομικοί μηχανισμοί που να στηρίζουν την υιοθέτηση εναλλακτικών καυσίμων.

Για τη Safe Bulkers, η διατήρηση τεχνολογικών επιλογών και η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων αποτελούν βασικά στοιχεία της στρατηγικής της.

Σημαντικό μέρος της παρέμβασης του αφορούσε και τις αλλαγές στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η Κίνα θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην κατασκευή πλοίων ξηρού φορτίου, διατυπώνοντας την πρόβλεψη ότι το μερίδιό της θα μπορούσε να πλησιάσει το 90% στη συγκεκριμένη αγορά. Η εκτίμηση αυτή αποτυπώνει την αυξανόμενη συγκέντρωση της ναυπηγικής δραστηριότητας στην Ασία και ειδικότερα στην Κίνα, η οποία διαθέτει εκτεταμένη παραγωγική δυναμικότητα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Safe Bulkers επισήμανε ότι η γήρανση του υφιστάμενου στόλου ξηρού φορτίου θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την αγορά τα επόμενα χρόνια, καθώς οι παραδόσεις νεότευκτων μεταφέρονται προς το 2029 και το 2030.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο κατακερματισμός του διεθνούς εμπορίου μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες δυσκολίες για τους πλοιοκτήτες. Όπως εξήγησε, οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται τόσο στην αμερικανική όσο και στην κινεζική αγορά, χωρίς περιορισμούς που αυξάνουν το κόστος και μειώνουν την εμπορική τους ευελιξία.

Για τον Λουκά Μπαμπαρή, η επόμενη ημέρα της ναυτιλίας ξηρού φορτίου δεν θα καθοριστεί αποκλειστικά από τις νέες τεχνολογίες ή την επιλογή εναλλακτικών καυσίμων. Θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των εταιρειών να συνδυάζουν την ανανέωση των στόλων με οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις, σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται ολοένα πιο σύνθετο.

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