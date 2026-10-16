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Στην ελληνική τουριστική αγορά και στις δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης των ακτοπλοϊκών συνδέσεων της Μεσογείου στρέφει το ενδιαφέρον της η Grimaldi Lines, παρουσιάζοντας ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ταξιδιωτικών επιλογών για το 2027, με έμφαση στον συνδυασμό θαλάσσιων μεταφορών και οργανωμένων διακοπών.

Η ιταλική εταιρεία, η οποία διαθέτει συνολικά 20 θαλάσσιες συνδέσεις προς προορισμούς της Μεσογείου, περιλαμβάνει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών στις οποίες αναπτύσσει ολοκληρωμένες τουριστικές προτάσεις, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια εκτός της παραδοσιακής θερινής περιόδου.

Το στίγμα της εμπορικής στρατηγικής της έδωσε η εταιρεία κατά τη συμμετοχή της στη διεθνή τουριστική έκθεση TTG Travel Experience 2026, στο Ρίμινι της Ιταλίας, όπου παρουσίασε τις νέες δυνατότητες που προσφέρει στους ταξιδιώτες αλλά και στους επαγγελματίες του τουρισμού.

Ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα Sail & Drive, το οποίο συνδυάζει την ακτοπλοϊκή μετακίνηση με οδικές περιηγήσεις στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Μέσω του συγκεκριμένου προϊόντος, οι επιβάτες μπορούν να ταξιδεύουν με το δικό τους αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο και να διαμορφώνουν ανεξάρτητα το πρόγραμμα των διακοπών τους.

Η συγκεκριμένη κατηγορία ταξιδιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για προορισμούς που προσφέρονται για συνδυαστικές διαδρομές, καθώς επιτρέπει στους επισκέπτες να μετακινούνται πέρα από τα μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα, αξιοποιώντας το οδικό δίκτυο και τις δυνατότητες περιήγησης σε περισσότερες περιοχές.

Παράλληλα, μέσω του Grimaldi Lines Tour Operator, η εταιρεία προετοιμάζει το πρόγραμμα διακοπών για το καλοκαίρι του 2027, το οποίο περιλαμβάνει σύντομες αποδράσεις τύπου City Break, θεματικά ταξίδια με διαμονή επί του πλοίου, γνωστά ως hotel on board, καθώς και οργανωμένα πακέτα σε μεσογειακούς προορισμούς.

Η διεύρυνση αυτών των επιλογών συνδέεται με μια σημαντική μεταβολή που καταγράφεται στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών: τη σταδιακή επέκταση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους μήνες αιχμής.

Όπως επισημαίνει η Φραντσέσκα Μαρίνο, επικεφαλής του Τμήματος Επιβατών της Grimaldi Lines, τα αποτελέσματα της φετινής περιόδου επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση κατανέμεται πλέον σε μεγαλύτερο μέρος του έτους.

«Τα αποτελέσματα που καταγράψαμε επιβεβαιώνουν μια τάση την οποία παρατηρούμε εδώ και καιρό: η τουριστική ζήτηση κατανέμεται ολοένα και περισσότερο σε ολόκληρη τη διάρκεια του έτους, επεκτείνοντας τη σεζόν πολύ πέρα από τους παραδοσιακούς μήνες του Ιουλίου και του Αυγούστου», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες εμπορικές δυνατότητες για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν να περιορίσουν την εξάρτησή τους από την καλοκαιρινή αιχμή και να προσελκύσουν διαφορετικές κατηγορίες επιβατών.

Το δίκτυο της Grimaldi Lines καλύπτει τη Σαρδηνία, τη Σικελία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Τυνησία, προσφέροντας στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα μεταφοράς του οχήματός τους και πρόσβασης σε υπηρεσίες φιλοξενίας κατά τη διάρκεια του πλου.

Ανάλογα με το πλοίο, οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους καμπίνες και σουίτες, χώρους εστίασης και αναψυχής, πισίνες, γυμναστήρια, χώρους ηλιοθεραπείας και εγκαταστάσεις spa. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα μεταφοράς κατοικιδίων, ενώ δεν προβλέπεται αριθμητικός περιορισμός στις αποσκευές, υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων μεταφοράς.

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής της εταιρείας αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα οποία αντιμετωπίζει ως βασικό δίαυλο ανάπτυξης των πωλήσεων.

Για τον σκοπό αυτό διαθέτει εμπορικούς εκπροσώπους στις επιμέρους αγορές, ψηφιακά εργαλεία κρατήσεων και ειδικά προγράμματα επιβράβευσης της συνεργασίας.

«Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία αποτελούν στρατηγικούς συνεργάτες. Η γνώση που διαθέτουν για τις τοπικές αγορές και τους πελάτες τους επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση των θαλάσσιων συνδέσεών μας, μέσα από εξατομικευμένες προτάσεις που συνδυάζουν την ακτοπλοϊκή μεταφορά με διαμονή, εκδηλώσεις και ταξιδιωτικές εμπειρίες», υπογραμμίζει η Francesca Marino.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποκτά ενδιαφέρον και για την ελληνική τουριστική αγορά, καθώς δημιουργεί περιθώρια συνεργασίας με τουριστικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στην οργάνωση ταξιδιών από και προς την Ιταλία, αλλά και στην προώθηση θεματικών διακοπών.

Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάστηκε επίσης το πρόγραμμα Grimaldi Educa, το οποίο απευθύνεται στη σχολική κοινότητα και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά ταξίδια, σχολικές εκδρομές και δραστηριότητες μάθησης εν πλω, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Η παρουσία της Grimaldi Lines στο TTG Travel Experience 2026 αποτυπώνει τη στρατηγική μετάβασης από την παραδοσιακή πώληση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε ένα ευρύτερο μοντέλο παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον εντοπίζεται κυρίως στη δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών που επιλέγουν να ταξιδεύουν με το όχημά τους, στην ανάπτυξη θεματικών τουριστικών προϊόντων και στην αξιοποίηση της ζήτησης για διακοπές πέρα από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Η ιταλική εταιρεία επιχειρεί έτσι να ενισχύσει τον ρόλο της όχι μόνο ως παρόχου θαλάσσιων μεταφορών, αλλά και ως συνδετικού κρίκου μεταξύ των τουριστικών αγορών της Μεσογείου, με την Ελλάδα να περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό των ταξιδιωτικών της προϊόντων για την επόμενη χρονιά.