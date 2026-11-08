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Λιγότερες αναχωρήσεις και περισσότερες στάσεις στο ίδιο δρομολόγιο εξετάζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες για τους χειμερινούς μήνες. Με την αποχώρηση των ταχυπλόων μετά το καλοκαίρι, το βάρος της σύνδεσης των νησιών περνά, όπως κάθε χρόνο, στα συμβατικά. Τον χειμώνα, όμως, τα πλοία αυτά ταξιδεύουν με λιγότερους επιβάτες, ενώ το κόστος κάθε αναχώρησης παραμένει κοντά στα επίπεδα της θερινής περιόδου.

Όπως έχει γράψει το newmoney, το ετήσιο κόστος των καυσίμων για την ακτοπλοΐα, συνολικά, έχει διπλασιαστεί από τις 28 Φεβρουαρίου και από 400 εκατομμύρια ευρώ έχει εκτοξευθεί στα 700 με την επιπλέον επιβάρυνση να φτάνει τα 300 εκατομμύρια. Με τα έσοδα από τα εισιτήρια να υποχωρούν εποχικά, οι εταιρείες εξετάζουν πού μπορούν να μειώσουν τις συχνότητες, να συνδυάσουν προσεγγίσεις σε περισσότερα νησιά ή να αλλάξουν την κατανομή των πλοίων τους. Για τους κατοίκους, οι αλλαγές αυτές περιορίζουν τις διαθέσιμες ημέρες ταξιδιού και τις επιλογές ανταπόκρισης με άλλα δρομολόγια.

Στη Σαντορίνη, η δημοτική αρχή ζήτησε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια να διατηρηθούν συνδέσεις τα Σαββατοκύριακα και να ενισχυθούν τα δρομολόγια μεταξύ των Κυκλάδων. Στη Χίο, ενόψει του κλεισίματος του αεροδρομίου, η κυβέρνηση αναζητεί χρηματοδότηση για να διατηρηθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση με συχνότητα καλοκαιριού ήτοι έξι ημέρες την εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες το κόστος εξυπηρέτησης των δρομολογίων στο ανατολικό Αιγαίο είναι αρνητικό με τη ζημιά να ξεπερνάει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Την κάλυψη από το κράτος έως και του 70% της πρόσθετης επιβάρυνσης που προκαλεί στις ακτοπλοϊκές εταιρείες η εκτίναξη των τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων, εξετάζει η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει αυξήσεις στα εισιτήρια και περικοπές δρομολογίων κατά τη χειμερινή περίοδο. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έχει ήδη υποβάλει σχετική εισήγηση στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στο υπουργείο Οικονομικών, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης των νησιών.

Σύμφωνα με το σενάριο που βρίσκεται υπό συζήτηση, η κρατική ενίσχυση θα μπορούσε να καλύπτει το 60% έως 70% του επιπλέον κόστους καυσίμων, με τις επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν το υπόλοιπο. Το ύψος της επιδότησης, η χρονική διάρκεια και ο τρόπος καταβολής της δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η παρέμβαση θεωρείται αναγκαία καθώς η τιμή του ναυτιλιακού καυσίμου έχει φτάσει περίπου στα 1.380 ευρώ ανά τόνο, έναντι 600 ευρώ στις αρχές του 2026, σημειώνοντας αύξηση 117%.

Το αποτέλεσμα είναι να ανατρέπονται οι οικονομικοί προϋπολογισμοί των ακτοπλοϊκών εταιρειών, καθώς τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 52% του λειτουργικού τους κόστους.