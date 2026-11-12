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Η απανθρακοποίηση, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάδειξη περισσότερων γυναικών σε ηγετικές θέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης των αποφοίτων του Imperial College London στον Πειραιά.

Πώς μπορούν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή λειτουργία τους, διατηρώντας την ανθρώπινη εποπτεία στις αποφάσεις; Το ερώτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Maritime Innovation Outlook: Resilience and Future Readiness», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 στο αμφιθέατρο της V.Ships στον Πειραιά. Τη διοργάνωση ανέλαβε ο Σύλλογος Αποφοίτων του Imperial College στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Imperial College London, δίνοντας συνέχεια στον διάλογο που είχε ανοίξει στα Ποσειδώνια 2026.

Την εκδήλωση άνοιξαν ο Κωνσταντίνος Αραβώσης, πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων και καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Δημήτρης Πατρίκιος, διευθύνων σύμβουλος της V.Ships για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, και η Καταρίνα Άρνολντ, σύμβουλος της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Νάιτζελ Μπράντον, αντιπρόεδρος του Imperial College London αρμόδιος για τη συνεργασία με επιχειρήσεις, και ο Γιάννης Κούστας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Danaos Corporation. Οι ομιλίες τους έδωσαν το έναυσμα για τη συζήτηση γύρω από τη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της ναυτιλίας.

Από τον πειραματισμό στην καθημερινή λειτουργία

Στην πρώτη συζήτηση, με συντονιστή τον Μάθιου Μαχαίρα, διευθυντή πληροφορικής της Metrostar Management και πρόεδρο της AMMITEC, οι συμμετέχοντες εξέτασαν πώς η απανθρακοποίηση επηρεάζει τα επιχειρησιακά μοντέλα της ναυτιλίας. Συζήτησαν επίσης πώς οι εταιρείες μπορούν να ενσωματώσουν με ασφάλεια ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, να μετρήσουν το όφελος από τη χρήση τους και να διατηρήσουν την ανθρώπινη εποπτεία στη λήψη αποφάσεων.

Στο πάνελ συμμετείχαν ο Νάιτζελ Μπράντον, ο Ευάγγελος Φραγκούλης, επικεφαλής σχεδιασμού πλοίων και τεχνολογίας στο Κέντρο Μερσκ Μακίνεϊ Μέλερ για τη ναυτιλία μηδενικών εκπομπών άνθρακα, ο Πάνος Θεοδοσόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ERMA FIRST, ο Απόστολος Πουλοβασίλης, διευθυντής της Σχολής Ναυτιλιακών Σπουδών του BCA και πρώην περιφερειακός διευθυντής του Lloyd’s Register, και η Νόγια Χαρμανίδου, ανώτερη σύμβουλος του Lloyd’s Register σε θέματα επιχειρησιακής βελτίωσης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η δεύτερη συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνεργασία του Imperial College London με το Ασιατικό Πανεπιστήμιο για Γυναίκες. Η πρωτοβουλία έχει στόχο να διευρύνει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης για τις γυναίκες στη ναυτιλία και να ενισχύσει την παρουσία τους σε θέσεις ευθύνης. Στη συζήτηση εξετάστηκε ο ρόλος των πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων και των επαγγελματικών οργανώσεων στη δημιουργία αυτών των ευκαιριών.

Τη συζήτηση συντόνισε η Λόρα Μπενζονάνα, διευθύντρια επιχειρησιακής λειτουργίας της Health4Crew και ταμίας του Συλλόγου Αποφοίτων. Συμμετείχαν η καθηγήτρια Εβίνα Κάτσου και ο Ηλίας Γιαννακέας, υπεύθυνος ψηφιοποίησης της ερευνητικής ομάδας Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του Imperial College London, ο Σέρεν Σας, διευθυντής για τις σκανδιναβικές χώρες και την Ευρώπη στο ίδρυμα υποστήριξης του Ασιατικού Πανεπιστημίου για Γυναίκες, και η Βιβή Κολλιοπούλου, πρόεδρος της WISTA Hellas.