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Μία ακόμη διεθνή διάκριση για την ελληνική παρουσία στην παγκόσμια ναυτασφαλιστική αγορά αποτελεί η συμπερίληψη του Ηλία Τσακίρη, διευθύνοντος συμβούλου της Hellenic Hull Management και γενικού διευθυντή του American Club Europe, στους δέκα κορυφαίους εκπροσώπους του κλάδου παγκοσμίως, σύμφωνα με τη Lloyd’s List.

Η κατάταξη, η οποία δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της ετήσιας έκδοσης «One Hundred People 2026», τοποθετεί τον Έλληνα επικεφαλής στη δέκατη θέση. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και την τρίτη συνολικά που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη λίστα, μετά τις αντίστοιχες διακρίσεις του το 2020 και το 2025.

Η Lloyd’s List αναδεικνύει την ηγετική του παρουσία στον τομέα της ασφάλισης εμπορικών πλοίων και των συναφών κινδύνων, καθώς και τη δραστηριότητά του ως προέδρου της Επιτροπής Ασφάλισης Πλοίων (Ocean Hull Committee) της Διεθνούς Ένωσης Ναυτασφαλίσεων (International Union of Marine Insurance – IUMI).

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του στην IUMI, ο Ηλίας Τσακίρης έχει συμβάλει στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών όπως το Hull Masterclass, το οποίο επικεντρώνεται στην τεχνική κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών του κλάδου, καθώς και το Crew Wellbeing Checklist.

Η τελευταία πρωτοβουλία ενθαρρύνει τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση κύτους και μηχανών πλοίων να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες διαβίωσης και την ευημερία των πληρωμάτων κατά την αξιολόγηση του ασφαλιστικού κινδύνου.

Ο ίδιος, σχολιάζοντας τη διάκριση, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξία της πρακτικής γνώσης και της εμπειρίας στη θάλασσα.

«Αποτελεί τιμή για εμένα να συμπεριλαμβάνομαι για ακόμη μία φορά στη συγκεκριμένη κατάταξη και να μοιράζομαι αυτή την αναγνώριση με τους συναδέλφους μου στη Hellenic Hull, στο American Club Europe και στην Ocean Hull Committee της IUMI. Η εμπειρία μου στη θάλασσα με έχει διδάξει την αξία της γνώσης από πρώτο χέρι στην ανάληψη ναυτασφαλιστικών κινδύνων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και συντηρείται ένα πλοίο, καθώς και η υποστήριξη που παρέχεται στο πλήρωμά του, αποτελούν θεμελιώδεις παραμέτρους κατά την αξιολόγηση του κινδύνου. Αυτή η πρακτική προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα της συνεργασίας μας με τους πλοιοκτήτες και τους ασφαλιστικούς μεσίτες», προσέθεσε.

Η Hellenic Hull Management ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1994 και εξειδικεύεται στην ανάληψη και διαχείριση ναυτασφαλιστικών κινδύνων. Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στον κλάδο και γραφεία στη Λεμεσό και στον Πειραιά, εξυπηρετεί την ελληνική, την κυπριακή και τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.