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Την εμπιστοσύνη των μελών της INTERCARGO εξασφάλισε για μία ακόμη διετία ο Γιάννης Ξυλάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ariston Navigation Corp., ο οποίος επανεξελέγη στην προεδρία της Διεθνούς Ένωσης Πλοιοκτητών Φορτηγών Πλοίων Χύδην Ξηρού Φορτίου για την περίοδο 2027-2028.

Η επανεκλογή του πραγματοποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της INTERCARGO, στις 11 Νοεμβρίου στη Ρώμη, σε μια περίοδο σημαντικής διεύρυνσης της διεθνούς παρουσίας της Ένωσης, η οποία ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 500 μέλη, εκπροσωπώντας εταιρείες που διαχειρίζονται περισσότερα από 5.100 φορτηγά πλοία.

Στη θέση της αντιπροέδρου επανεξελέγη η Μεταξία Ψάλτη, Chief Operating Officer της Neda Maritime Agency, ενώ δύο νέα πρόσωπα εντάσσονται στην ηγετική ομάδα. Πρόκειται για τον Paolo Tonon, τεχνικό διευθυντή της Berge Bulk, και τον πλοίαρχο Ranvijay S. Rana, Product Director Dry Cargo Operations της Fleet Management Ltd.

Η νέα διοίκηση αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2027, με τους τρεις αντιπροέδρους να έχουν έδρα σε τρία σημαντικά ναυτιλιακά κέντρα: τον Πειραιά, το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη. Ο Γιάννης Ξυλάς, αναφερόμενος στη δυναμική της INTERCARGO, επισήμανε ότι η ναυτιλία χύδην ξηρού φορτίου τροφοδοτεί και στηρίζει την παγκόσμια οικονομία, χωρίς να γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή παρά μόνο όταν διακόπτεται η λειτουργία της.

Υπογράμμισε ότι από την προηγούμενη συνάντηση στη Σιγκαπούρη, τον περασμένο Μάιο, η Ένωση διεύρυνε περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία, ξεπερνώντας το ορόσημο των 500 μελών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη γεωγραφική κατανομή της νέας ηγεσίας, χαρακτηρίζοντάς την ιδανική για έναν οργανισμό με παγκόσμιο προσανατολισμό. Σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν και για την εσωτερική λειτουργία της INTERCARGO, με την έγκριση αλλαγών στο καταστατικό της, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Κεντρική αλλαγή αποτελεί η δημιουργία της νέας Επιτροπής Τεχνικών και Επιχειρησιακών Θεμάτων (INTERCARGO Technical and Operations Committee – ITOC), η οποία θα συγκεντρώσει τις τεχνικές δραστηριότητες, τα επιχειρησιακά ζητήματα και τις διαδικασίες αξιολόγησης των πλοίων. Επικεφαλής της νέας επιτροπής αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μονιούδης της Rethymnis & Kulukundis, με τη συνεργασία του Cesare d’Api της d’Amico και της Μεταξίας Ψάλτη της Neda Maritime, οι οποίοι θα προεδρεύουν αντίστοιχα στις υποεπιτροπές τεχνικών και επιχειρησιακών θεμάτων. Η αναδιοργάνωση αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πλοιοκτητών και στη διαμόρφωση κοινών προτύπων λειτουργίας για τον κλάδο.

Η INTERCARGO διευρύνει παράλληλα τις δραστηριότητές της σε νέους τομείς, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην τεχνολογία και στον ανθρώπινο παράγοντα. Στις αρχές του 2027 προγραμματίζεται η ενεργοποίηση δύο νέων ομάδων εργασίας, με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση και την ευημερία των πληρωμάτων.

Στο τεχνικό πεδίο, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ένωσης για τις μεταφορτώσεις φορτίου μεταξύ bulk carriers (STS Transfer Guidelines) έχουν ήδη ξεπεράσει τις 1.000 πωλήσεις. Παράλληλα, προχωρούν πρωτοβουλίες για την αξιολόγηση της ποιότητας, την ασφάλεια μεταφοράς φορτίων, τον σχεδιασμό πλοίων και τα ζητήματα που αφορούν τα αυστραλιανά λιμάνια.

Στους στόχους της επόμενης διετίας περιλαμβάνεται επίσης η καθιέρωση των DryBMS και DBCE ως σημείων αναφοράς για τον κλάδο, καθώς και η ενίσχυση της εκπροσώπησης των πλοιοκτητών στους διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς.

Γεωπολιτική, απανθρακοποίηση και λειτουργία των πλοίων

Οι φθινοπωρινές συνεδριάσεις της INTERCARGO πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη Ρώμη, με την υποστήριξη της d’Amico Shipping.

Στις 10 Νοεμβρίου συνεδρίασε η Τεχνική Επιτροπή και την επόμενη ημέρα ακολούθησαν η Εκτελεστική Επιτροπή και η Γενική Συνέλευση.

Στην ατζέντα βρέθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στις θαλάσσιες μεταφορές, η απανθρακοποίηση, η ασφαλής μεταφορά χύδην φορτίων, η ανταλλαγή δεδομένων για ναυτικά περιστατικά και η αξιολόγηση λιμένων και τερματικών σταθμών.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα και οι διαδικασίες επηρεάζουν την ανθρώπινη απόδοση κατά τη λειτουργία των φορτηγών πλοίων.

Η Μεταξία Ψάλτη, μετά την επανεκλογή της, έθεσε ως προτεραιότητα την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών και την αντιμετώπιση των πρακτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πλοιοκτήτες, με έμφαση στην ασφάλεια και στην ποιότητα.

Από την πλευρά του, ο Paolo Tonon υπογράμμισε τη σημασία της τεχνικής αρτιότητας για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των πλοίων, ενώ ο πλοίαρχος Ranvijay S. Rana στάθηκε στην ανάγκη εφαρμογής κοινών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση του στόλου.

Στο τέλος του 2026 ολοκληρώνεται η θητεία του πλοιάρχου Uttam Kumar Jaiswal της Pacific Basin Shipping, ο οποίος υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος από το 2021, συμπληρώνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο τριών διαδοχικών θητειών.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού της INTERCARGO έχει προγραμματιστεί στο Χονγκ Κονγκ, από τις 19 έως τις 21 Απριλίου 2027, με τη νέα διοίκηση να καλείται να μετατρέψει τη διεύρυνση της Ένωσης σε ισχυρότερη διεθνή παρουσία και ουσιαστικότερη παρέμβαση στα ζητήματα που απασχολούν τη ναυτιλία ξηρού φορτίου.