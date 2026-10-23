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Τρία φορτηγά πλοία τύπου Handysize πρόσθεσε στον υπό τεχνική διαχείριση στόλο της η Ariston Navigation, υπό τον Γιάννη Ξυλά, πρόεδρο της INTERCARGO, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά μεταφοράς ξηρού φορτίου. Η εταιρεία εξετάζει ήδη νέες επενδυτικές κινήσεις, τόσο στη δευτερογενή αγορά όσο και στον τομέα των ναυπηγήσεων, σηματοδοτώντας την επιστροφή της σε τροχιά ανάπτυξης έπειτα από μια περίοδο πωλήσεων πλοίων.

Οι τρεις προσθήκες αφορούν τα Eco Massachusetts, Eco Pennsylvania και Eco Delaware, τα οποία αποκτήθηκαν για λογαριασμό πελατών της εταιρείας και εντάχθηκαν στον υπό διαχείριση στόλο της. Το Eco Massachusetts, ναυπήγησης 2017 και χωρητικότητας 40.098 dwt, φέρεται να αποκτήθηκε νωρίτερα το καλοκαίρι έναντι περίπου 22 εκατ. δολαρίων. Πρόκειται για το μοναδικό από τα τρία πλοία για το οποίο έχει γίνει γνωστή εκτίμηση του τιμήματος. Το Eco Pennsylvania, επίσης ναυπήγησης 2017, διαθέτει μεταφορική ικανότητα 39.310 dwt, ενώ το Eco Delaware, ναυπήγησης 2018, έχει αντίστοιχη χωρητικότητα 39.310 dwt. Τα οικονομικά στοιχεία των δύο αυτών συναλλαγών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Με την ολοκλήρωση των προσθηκών, ο υπό διαχείριση στόλος της Ariston Navigation αριθμεί πλέον 10 bulk carriers, από τα οποία οκτώ είναι Handysize και δύο Kamsarmax. Η συγκεκριμένη σύνθεση αποτυπώνει τη συγκέντρωση της δραστηριότητας της εταιρείας στα μικρότερα φορτηγά πλοία, διατηρώντας παράλληλα παρουσία και στην κατηγορία των Kamsarmax.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις του Γιάννη Ξυλά. Στον επενδυτικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται η εξέταση πρόσθετων αγορών μεταχειρισμένων bulk carriers, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο τοποθέτησης παραγγελιών για νεότευκτα πλοία.

Παράλληλα, εξετάζεται η πώληση ενός ή δύο παλαιότερων πλοίων, στο πλαίσιο της ανανέωσης και της αναδιάρθρωσης του στόλου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί συγκεκριμένη συμφωνία για νέες αγορές ή ναυπηγήσεις. Η επενδυτική κινητικότητα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Ariston είχε προηγουμένως επικεντρωθεί σε πωλήσεις πλοίων. Η προσθήκη των τριών Handysize αποτελεί πλέον την πρώτη σαφή ένδειξη αλλαγής κατεύθυνσης, με την εταιρεία να επανέρχεται στην πλευρά των αγοραστών.

Το επόμενο βήμα θα εξαρτηθεί από τις διαθέσιμες ευκαιρίες στη δευτερογενή αγορά, τις τιμές των πλοίων και τους όρους που προσφέρουν τα ναυπηγεία, με την Ariston να διατηρεί ανοιχτές τόσο την επιλογή περαιτέρω επέκτασης όσο και εκείνη της αντικατάστασης παλαιότερων μονάδων.