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Ένα ακόμη βήμα στον εκσυγχρονισμό του στόλου της πραγματοποιεί η Minerva Marine, συμφερόντων του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνου, με την ένταξη του δεξαμενόπλοιου «Minerva Helen», του πρώτου Aframax διπλού καυσίμου (dual-fuel) στον υπό διαχείριση στόλο της εταιρείας.

Η προσθήκη του πλοίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδυάζει τη χρήση τεχνολογίας διπλού καυσίμου με την επιλογή της ελληνικής σημαίας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της εταιρείας για ανανέωση του στόλου της και διατήρηση ισχυρών δεσμών με την ελληνική ναυτιλία.

Την ένταξη του «Minerva Helen» χαιρέτισε με ανάρτησή της στο LinkedIn η Minerva Gas, συγχαίροντας τη Minerva Marine για την παραλαβή του νέου δεξαμενόπλοιου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη του στόλου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ελληνική σημαία που φέρει το πλοίο, στοιχείο που αντανακλά τη διαρκή προσήλωση του ομίλου στην ελληνική ναυτιλιακή παράδοση.

Τα δεξαμενόπλοια κατηγορίας Aframax αποτελούν βασικό τμήμα της διεθνούς αγοράς μεταφοράς πετρελαίου, με χωρητικότητα που συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 80.000 και 120.000 τόνων deadweight. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μεταφορά αργού πετρελαίου σε περιφερειακές και διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές.

Η τεχνολογία διπλού καυσίμου επιτρέπει τη λειτουργία της κύριας μηχανής με δύο διαφορετικά καύσιμα, προσφέροντας μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία και, ανάλογα με το καύσιμο που χρησιμοποιείται, δυνατότητα περιορισμού συγκεκριμένων εκπομπών ρύπων.

Η επένδυση εντάσσεται στη γενικότερη τάση ανανέωσης του ελληνόκτητου στόλου με πλοία νέας τεχνολογίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις και οι κανονισμοί για τη ναυτιλία γίνονται ολοένα αυστηρότεροι.

Για τη Minerva Marine, η ένταξη του «Minerva Helen» σηματοδοτεί την είσοδο των δεξαμενόπλοιων Aframax διπλού καυσίμου στον υπό διαχείριση στόλο της, με την ελληνική σημαία να αποτελεί βασικό στοιχείο της συγκεκριμένης προσθήκης.