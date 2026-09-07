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Σε ρευστοποίηση δύο από τα παλαιότερα, αλλά υψηλών προδιαγραφών, δεξαμενόπλοια του στόλου της προχωρά η Minerva Marine του Ανδρέα Μαρτίνου, εξασφαλίζοντας συνολικό τίμημα άνω των 56 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με πολλαπλές ναυλομεσιτικές αναφορές, τα δύο πλοία, ηλικίας 20 ετών, πωλούνται σε κινεζικά συμφέροντα. Οι αγοραστές δεν έχουν γίνει γνωστοί, ενώ η Minerva Marine, η οποία κατά πάγια τακτική δεν σχολιάζει τις εμπορικές συναλλαγές της, δεν έχει επιβεβαιώσει τις συμφωνίες.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από την πώληση του Aframax «Minerva Nounou», χωρητικότητας 114.850 dwt. Το πλοίο κατασκευάστηκε το 2006 στη νοτιοκορεατική Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering και φέρεται να αλλάζει χέρια έναντι ποσού που υπερβαίνει τα 40 εκατ. δολάρια.

Πρόκειται για ιδιαίτερα ισχυρή αποτίμηση για δεξαμενόπλοιο αυτής της ηλικίας. Η τιμή, ωστόσο, συνδέεται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του: το «Minerva Nounou» διαθέτει πιστοποίηση ice class 1A, έχει ιστορικό δραστηριοποίησης σε ρωσικά δρομολόγια και έχει ήδη ολοκληρώσει την ειδική επιθεώρηση της 20ετίας. Το τελευταίο περιορίζει τις άμεσες κεφαλαιακές ανάγκες και την αβεβαιότητα για τον νέο ιδιοκτήτη, καθώς ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά ορόσημα στη ζωή του πλοίου έχει ήδη περάσει. Η δεύτερη συναλλαγή αφορά το «Minerva Xanthe», ένα MR tanker χωρητικότητας 50.922 dwt, επίσης κατασκευής 2006. Το τίμημα τοποθετείται κοντά στα 16 εκατ. δολάρια, με το πλοίο να κατευθύνεται και αυτό προς κινεζικά συμφέροντα.

Εκτός από την κατηγορία ice class 1A, το «Minerva Xanthe» διαθέτει προδιαγραφές IMO II και δεξαμενές με επίστρωση phenolic-epoxy. Ο συνδυασμός αυτός διευρύνει το φάσμα των φορτίων που μπορεί να μεταφέρει, περιλαμβάνοντας πετρελαϊκά προϊόντα και ορισμένες κατηγορίες χημικών, και ενισχύει την εμπορική του ευελιξία. Η πιστοποίηση ice class αποτελεί βασικό στοιχείο της αξίας των δύο πλοίων.

Τα ενισχυμένα τεχνικά χαρακτηριστικά επιτρέπουν την αξιοποίησή τους σε περιοχές με απαιτητικές συνθήκες πάγου, προσφέροντας στον αγοραστή περισσότερες εμπορικές επιλογές από όσες διαθέτει ένα συμβατικό δεξαμενόπλοιο αντίστοιχης ηλικίας. Η αξία αυτής της ευελιξίας έχει αυξηθεί καθώς αρκετοί δυτικοί πλοιοκτήτες έχουν περιορίσει την έκθεσή τους σε ρωσικά φορτία και βόρειες διαδρομές. Για κινεζικούς ομίλους που είναι διατεθειμένοι να δραστηριοποιηθούν σε αυτές τις αγορές, ένα πλοίο με την απαιτούμενη κλάση πάγου, γνωστό επιχειρησιακό ιστορικό και ολοκληρωμένη ειδική επιθεώρηση προσφέρει άμεση πρόσβαση σε trades με υψηλότερα εμπόδια.

Οι δύο πωλήσεις δεν αποτελούν απλώς απόσυρση γερασμένης χωρητικότητας. Εντάσσονται σε μια ευρύτερη διαχείριση του κύκλου ζωής του στόλου, με τον όμιλο του Ανδρέα Μαρτίνου να αξιοποιεί τις υψηλές τιμές της αγοράς μεταχειρισμένων πλοίων για να αποδεσμεύσει κεφάλαια από μονάδες που έχουν συμπληρώσει δύο δεκαετίες υπηρεσίας.

Την ίδια στιγμή, η Minerva επενδύει σε νεότερα και μεγαλύτερα πλοία. Ο βραχίονας των tankers έχει συνδεθεί με πρόγραμμα ναυπηγήσεων Aframax και Suezmax με παραδόσεις έως το 2029, ενώ η Minerva Dry διευρύνει ταχύτατα την παρουσία της στα containerships. Τον Ιούλιο η εταιρεία συνδέθηκε με παραγγελία τεσσάρων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 6.000 teu στο κινεζικό ναυπηγείο Hengli, πέραν των μικρότερων containerships που ήδη λειτουργεί ή έχει υπό ναυπήγηση.

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