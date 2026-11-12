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Νωρίτερα αναχωρεί από την 1η Νοεμβρίου το πλοίο της Minoan Lines, από τη Μήλο για τον Πειραιά, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος δρομολογίων της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, το πλοίο από το Ηράκλειο φθάνει στη Μήλο στη 01:35 και αναχωρεί για τον Πειραιά στη 01:50, νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με προγραμματισμένη άφιξη στις 06:30.

Χωρίς αλλαγές παραμένει το αντίστροφο δρομολόγιο, με αναχώρηση από τον Πειραιά στις 21:00, άφιξη στη Μήλο στη 01:00, αναχώρηση στη 01:20 και κατάπλου στο Ηράκλειο στις 06:30.

Από το 2024, η Minoan Lines εξασφαλίζει καθημερινή, ολόχρονη σύνδεση της Μήλου με τον Πειραιά και το Ηράκλειο, καλύπτοντας τις μεταφορικές ανάγκες κατοίκων και επιχειρήσεων και συμβάλλοντας στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι διατηρεί την παρουσία της στη γραμμή ακόμη και υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, με προτεραιότητα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ενώ παράλληλα στηρίζει τοπικές δράσεις στους τομείς της υγείας, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.