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Το ξενοδοχείο White Coast στη Μήλο δεν θα έπρεπε να έχει λάβει οικοδομική άδεια, καθώς η έκταση στη οποία αναπτύχθηκε δεν διαθέτει πρόσωπο σε αναγνωρισμένη κοινόχρηστη οδό. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία έβαλε στο μικροσκόπιο την αδειοδότηση της τουριστικής επένδυσης και εντόπισε σειρά σοβαρών πλημμελειών, από τον υπολογισμό της επιτρεπόμενης δόμησης έως την έναρξη οικοδομικών εργασιών πριν ακόμη εκδοθεί η άδεια.

Το πόρισμα της ΕΑΔ δεν μένει όμως στη διαπίστωση των παρατυπιών. Ζητεί από την ΥΔΟΜ Μήλου να ανακαλέσει τις προεγκρίσεις και τις οικοδομικές άδειες του White Coast. Παράλληλα, ζητεί να κινηθεί εντός διμήνου πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της τότε προϊσταμένης της ΥΔΟΜ Μήλου, Ελισάβετ Χωριανοπούλου, για τον πλημμελή έλεγχο της υπόθεσης. Η κ. Χωριανοπούλου είναι σήμερα αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η παρέμβαση της Αρχής, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Με το σκεπτικό ότι πρέπει να αποτραπούν νέα τετελεσμένα μέχρι να αποκτήσει η Μήλος ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, η ΕΑΔ εισηγείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος να παραταθεί η αναστολή εργασιών και έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών στο νησί, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος και μοναδικού γεωλογικού χαρακτήρα. Η πρόταση αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς η συζήτηση ήδη έχει ξεκινήσει στο ΥΠΕΝ και το επόμενο διάστημα θα κριθεί το καθεστώς που θα διαδεχθεί το σημερινό «πάγωμα» της οικοδομικής δραστηριότητας στη Μήλο.

Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε έπειτα από έλεγχο για λογαριασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος, διαβιβάζεται επίσης στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Τα ευρήματά της ξεπερνούν έτσι τα όρια μιας προβληματικής οικοδομικής άδειας και αγγίζουν συνολικά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε επί χρόνια η νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση από την ΥΔΟΜ Μήλου.

Το αγκάθι του δρόμου

Το κρισιμότερο σημείο του πορίσματος βρίσκεται στο ίδιο το τοπογραφικό της επένδυσης. Η έκταση της V Tourism εμφανίζεται να έχει πρόσωπο σε «αγροτική οδό (χωματόδρομο)» και όχι σε αναγνωρισμένη κοινόχρηστη οδό.

Για την ΕΑΔ, η διάκριση είναι καθοριστική. Η εξασφάλιση προσώπου σε εγκεκριμένη οδό αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση της δυνατότητας δόμησης ενός γηπέδου. Η αναγνώριση μιας οδού πρέπει να προκύπτει από διοικητική πράξη, ενώ, όπως επισημαίνουν οι ελεγκτές, «οι αγροτικές οδοί δεν καθιστούν δομήσιμα τα γήπεδα».

Επομένως, από τη στιγμή που ο ίδιος ο φάκελος της επένδυσης χαρακτήριζε τον δρόμο ως αγροτικό χωματόδρομο, η ΥΔΟΜ Μήλου, σύμφωνα με την ΕΑΔ, δεν θα έπρεπε να είχε χορηγήσει την προέγκριση που άνοιξε τον δρόμο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Το εύρημα αποκτά ευρύτερη σημασία καθώς δεν αφορά μόνο το White Coast. Η ΥΔΟΜ Μήλου είχε υιοθετήσει διαφορετική ερμηνεία της νομοθεσίας ως προς την απαίτηση προσώπου σε αναγνωρισμένη οδό. Το ίδιο ζήτημα είχε αναδειχθεί και στους ελέγχους της ΕΑΔ για τις επίμαχες οικοδομικές άδειες στο Σαρακήνικο.

Τα επιπλέον τετραγωνικά

Η απουσία αναγνωρισμένου δρόμου δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που εντοπίζεται στην αδειοδότηση του White Coast. Σοβαρές αποκλίσεις καταγράφονται και στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης δόμησης όπως αποκάλυψε χθες το Protothema.gr

Σύμφωνα με το πόρισμα, χρησιμοποιήθηκε συντελεστής δόμησης 0,20 αντί του ορθού 0,18. Έτσι, στα περίπου 29 στρέμματα της έκτασης η επιτρεπόμενη δόμηση υπολογίστηκε σε 5.634 τ.μ. αντί περίπου 5.070 τ.μ., δηλαδή κατά περίπου 563 τ.μ. μεγαλύτερη.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο προβληματική από τις ασυμφωνίες μέσα στον ίδιο τον φάκελο. Διαφορετικός συντελεστής εμφανιζόταν στο τοπογραφικό και διαφορετικός στο διάγραμμα κάλυψης, ενώ αποκλίσεις υπήρχαν μεταξύ της προέγκρισης, της τεχνικής έκθεσης και της αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας. Σύμφωνα με την ΕΑΔ, τελικά εφαρμόστηκαν τα πολεοδομικά μεγέθη που ήταν ευνοϊκότερα για τον ιδιώτη.

Παράλληλα, στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες δεν είχαν αναρτηθεί τα θεωρημένα σχέδια, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να ελεγχθεί εάν τα σχέδια που είχε εγκρίνει το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ήταν τα ίδια με εκείνα που αποτέλεσαν τη βάση για την έκδοση της άδειας.

Η ΕΑΔ αφήνει αιχμές και για το ίδιο το ΚΕΣΑ, επισημαίνοντας ότι η σύμφωνη γνώμη του για το έργο δεν συνοδευόταν από δεόντως τεκμηριωμένη γνωμοδότηση.

Στα ευρήματα προστίθεται και η διαπίστωση ότι οι οικοδομικές εργασίες είχαν ξεκινήσει πριν ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία.

Οι ελεγκτές δόμησης που επισκέφθηκαν την έκταση μετά την έκδοση της προέγκρισης, αλλά πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, διαπίστωσαν ότι είχε ήδη κατασκευαστεί η βόρεια όψη ενός από τα κτίρια.

Το στοιχείο αυτό προστίθεται σε μια αλυσίδα προβλημάτων που, σύμφωνα με την ΕΑΔ, ξεκινά από το πρώτο κιόλας στάδιο της διαδικασίας, τη δυνατότητα του γηπέδου να οικοδομηθεί!

Οι έλεγχοι που άργησαν

Πέρα ωστόσο από τις επιμέρους πολεοδομικές παρατυπίες, το πόρισμα της ΕΑΔ καταδεικνύει και μια σοβαρή ολιγωρία των αρμόδιων αρχών και των μηχανισμών ελέγχου. Μια μεγάλη τουριστική επένδυση κατάφερε να περάσει διαδοχικά στάδια αδειοδότησης, παρότι, σύμφωνα με τους ελεγκτές, έλειπε εξαρχής μια θεμελιώδης προϋπόθεση για τη δόμηση του γηπέδου, ενώ στην πορεία εμφανίστηκαν ασυμφωνίες στους όρους δόμησης και εργασίες πριν ακόμη εκδοθεί η οικοδομική άδεια.

O ενδελεχής έλεγχος δεν ενεργοποιήθηκε από τις δικλίδες που κανονικά θα έπρεπε να είχαν εντοπίσει εγκαίρως τα προβλήματα, αλλά αφού η υπόθεση της οικοδομικής δραστηριότητας στο Σαρακήνικο έφερε συνολικά τη δόμηση στη Μήλο στο μικροσκόπιο. Αν δεν είχε προηγηθεί εκείνη η υπόθεση και η δημόσια αναστάτωση που προκάλεσε, το White Coast θα μπορούσε, με τις άδειες που διέθετε, να συνεχίσει να κατασκευάζεται χωρίς να έχουν αναδειχθεί τα σοβαρά ζητήματα που σήμερα καταγράφει η ίδια η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.