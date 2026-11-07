Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Δύο νέες συμφωνίες εξουσιοδότησης υπέγραψε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τους αναγνωρισμένους οργανισμούς American Bureau of Shipping (ABS) και Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK). Οι συμφωνίες αφορούν υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης πλοίων ελληνικής σημαίας, καθώς και των εταιρειών τους, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η συμφωνία με τον ABS υπογράφηκε στις 4 Νοεμβρίου 2026 και τίθεται σε ισχύ στις 18 Δεκεμβρίου. Η αντίστοιχη συμφωνία με τον ClassNK υπογράφηκε στις 6 Νοεμβρίου και τίθεται σε ισχύ στις 19 Δεκεμβρίου. Και οι δύο έχουν διάρκεια τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι δύο νηογνώμονες είναι μέλη της Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων (IACS) και αναγνωρίζονται βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού 391/2009. Το υπουργείο συνδέει την ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ενίσχυση των ποιοτικών προδιαγραφών του ελληνικού νηολογίου.