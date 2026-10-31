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Με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής πραγματοποιήθηκε η ανακαίνιση των κοιτώνων της, με δωρεά του πλοιοκτήτη Νίκου Κοσμάτου, της SeaLink Navigation και Ταξίαρχου επί τιμή (ΙΠΠ–ΤΘ). Στην τελετή εγκαινίων, η διοικήτρια της Σχολής, Ταξίαρχος Σοφία Μοσχονά, ο δωρητής και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης αναφέρθηκαν στη σημασία της προσφοράς, στη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων και στις ανάγκες των νέων που συνδυάζουν τη νοσηλευτική επιστήμη με τη στρατιωτική αποστολή.

Πρώτη έλαβε τον λόγο η Ταξίαρχος Σοφία Μοσχονά, η οποία χαρακτήρισε την ανακαίνιση ουσιαστική επένδυση στους νέους και στο μέλλον των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως επισήμανε, αποστολή της Σχολής είναι να διαμορφώνει άρτια εκπαιδευμένους αξιωματικούς νοσηλευτές, με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και ανθρωπιάς. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης συμβάλλει στην εκπλήρωση του έργου της.

Παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις, ανέφερε ότι ανακαινίστηκαν εννέα θάλαμοι σπουδαστών, με εργασίες βαφής, αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και επισκευές στις ντουλάπες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση τριών χώρων υγιεινής και του κοινόχρηστου χώρου του ορόφου, με παρεμβάσεις στα δάπεδα, στους τοίχους και στον εξοπλισμό.

Η κ. Μοσχονά ευχαρίστησε τον Νίκο Κοσμάτο, υπογραμμίζοντας ότι η δωρεά του υπερβαίνει την υλική της διάσταση και αποτελεί πράξη κοινωνικής ευαισθησίας, έμπρακτου πατριωτισμού και εμπιστοσύνης στο έργο της Σχολής. «Η προσφορά σας θα αποτελεί διαρκή παρακαταθήκη για τις σημερινές αλλά και τις επόμενες γενιές σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής», τόνισε.

Απευθυνόμενη στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες, τους κάλεσε να αντιμετωπίζουν τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις ως καρπό εμπιστοσύνης και προσφοράς. Όπως σημείωσε, η καλύτερη ανταπόδοση είναι η καθημερινή προσπάθεια για αριστεία, η προσήλωση στο καθήκον και η τήρηση των αξιών που διέπουν τον αξιωματικό νοσηλευτή.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Κοσμάτος εξέφρασε τη χαρά και την υπερηφάνειά του για την ολοκλήρωση του έργου, χαρακτηρίζοντας τη δωρεά μικρή, αλλά σημαντική συνεισφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ευχαρίστησε τη διοικήτρια για τη συνεργασία και τη θερμή υποδοχή κατά την πρώτη επίσκεψή του στη Σχολή, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Αντιστράτηγο Αναστάσιο Πολύχρονο για τη συμβολή του στην πρωτοβουλία. Ο δωρητής υπογράμμισε ότι κάθε προσφορά προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και το έθνος, ανεξαρτήτως μεγέθους, αποτελεί πρωτίστως τιμή για εκείνον που την πραγματοποιεί. Πρόσθεσε ότι η στήριξη όσων προστατεύουν την πατρίδα είναι καθήκον όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα εκείνων που διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσουν.

«Εμείς σας χρωστάμε, δεν μας χρωστάτε εσείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απευθυνόμενος στους σπουδαστές, τους προέτρεψε να τιμούν τη Σχολή και τη στολή τους και να θυμούνται ότι, μαζί με τη νοσηλευτική τους ιδιότητα, θα φέρουν και την ευθύνη του αξιωματικού. Τόνισε ακόμη ότι υπάρχουν άνθρωποι που σέβονται το έργο και την αποστολή τους και επιθυμούν να τους στηρίζουν έμπρακτα. Σε προσωπικό τόνο, απευθύνθηκε στις κόρες του, Μέρη και Λάουρα, εκφράζοντας την ελπίδα να συνεχίσουν και εκείνες την προσφορά προς την πατρίδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Κλείνοντας, ευχαρίστησε την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία για τη στήριξη και την αναγνώριση των δωρητών.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, χαρακτήρισε την παρουσία του στην τελετή ελάχιστη οφειλόμενη υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που ενισχύουν με την προσφορά τους τις Ένοπλες Δυνάμεις. Επισήμανε ότι η αγάπη του ελληνικού λαού για τις Ένοπλες Δυνάμεις παραμένει σταθερή, παρά τις κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις. Όπως ανέφερε, πρωτοβουλίες όπως αυτή του Νίκου Κοσμάτου εκφράζουν έμπρακτα αυτή τη σχέση και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ανακαίνισης για την καθημερινότητα των σπουδαστών, οι οποίοι επέλεξαν να συνδυάσουν την επιστημονική κατάρτιση με τη στρατιωτική σταδιοδρομία. Αναφέρθηκε επίσης στην επανειλημμένη στήριξη του δωρητή προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και, με αφορμή την προσφορά του, επισήμανε τις ανάγκες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων στη Θεσσαλονίκη.

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του υπουργού Νίκου Δένδια και του ιδίου, καθώς και της στρατιωτικής ηγεσίας, για τη συμβολή του Νίκου Κοσμάτου στην αναβάθμιση των υποδομών της Σχολής.