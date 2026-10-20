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Από τους 38.900 τόνους στους 1,8 εκατ. τόνους μέσα σε έναν χρόνο. Αυτή είναι η εντυπωσιακή μεταβολή που καταγράφει το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, καθώς ενισχύεται ο ρόλος του ως εναλλακτικής εμπορικής πύλης για το Ιράκ, εν μέσω της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ. Η σχεδόν 46πλάσια αύξηση των φορτίων διαμετακόμισης αποτυπώνει μια σημαντική ανακατανομή των εμπορευματικών ροών στη Μέση Ανατολή, με την Ερυθρά Θάλασσα να αποκτά πρόσθετη σημασία για την τροφοδοσία της ιρακινής αγοράς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Aqaba Development Corporation, που δημοσιοποιήθηκαν στις 20 Οκτωβρίου, η διακίνηση φορτίων διαμετακόμισης έφτασε τους 1,8 εκατ. τόνους, έναντι 38.900 τόνων την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα, η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων διαμετακόμισης αυξήθηκε κατά 151,8%, φτάνοντας τα 115.762 containers.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία η αβεβαιότητα στη ναυσιπλοΐα του Περσικού Κόλπου αναγκάζει εμπορικές επιχειρήσεις και διαχειριστές εφοδιαστικών αλυσίδων να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για τη μεταφορά των προϊόντων τους.

Η διαδρομή των 760 χιλιομέτρων που παρακάμπτει το Ορμούζ

Το λιμάνι της Άκαμπα, στο βόρειο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, προσφέρει πρόσβαση στην αγορά του Ιράκ χωρίς τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

Φορτία που παραδοσιακά κατευθύνονταν στα ιρακινά λιμάνια του Περσικού Κόλπου μπορούν να εκφορτώνονται στην Ιορδανία και στη συνέχεια να μεταφέρονται οδικώς προς το Ιράκ, ακολουθώντας χερσαία διαδρομή περίπου 760 χιλιομέτρων.

Η επιλογή αυτή μεταφέρει μέρος του μεταφορικού έργου από τη θάλασσα στο οδικό δίκτυο, δημιουργώντας πρόσθετες απαιτήσεις σε υποδομές, μεταφορικά μέσα και τελωνειακές διαδικασίες.

Αναδεικνύει, παράλληλα, μια νέα πραγματικότητα στο διεθνές εμπόριο: η συντομότερη θαλάσσια διαδρομή δεν αποτελεί απαραίτητα και την προτιμότερη επιλογή όταν η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προβλεψιμότητα των παραδόσεων βρίσκονται υπό πίεση.

Για τους εισαγωγείς, η δυνατότητα παράκαμψης μιας περιοχής υψηλού γεωπολιτικού κινδύνου μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα από την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται ο συνδυασμός θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς.

Η Άκαμπα διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο στις εμπορευματικές ροές

Η αύξηση των φορτίων δημιουργεί νέες προοπτικές για την Άκαμπα, η οποία αποκτά ενισχυμένο ρόλο στη διασύνδεση της Ερυθράς Θάλασσας με τις αγορές της Μέσης Ανατολής.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει και τον ανταγωνισμό μεταξύ των λιμανιών της ευρύτερης περιοχής, καθώς η δυνατότητα εξυπηρέτησης φορτίων με προορισμό το Ιράκ αποκτά μεγαλύτερη εμπορική αξία.

Για τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους διαχειριστές λιμενικών εγκαταστάσεων, η ανάπτυξη εναλλακτικών διαδρόμων δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά και νέες απαιτήσεις ως προς τη συχνότητα των δρομολογίων, τη διαθεσιμότητα χωρητικότητας και την αποτελεσματικότητα των συνδυασμένων μεταφορών.

Πάντως, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν να προσδιοριστεί ποιο μέρος της αύξησης στην Άκαμπα οφείλεται αποκλειστικά στην κρίση του Ορμούζ. Η άνοδος της διακίνησης καταγράφεται, αλλά δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής συμβολή των γεωπολιτικών εξελίξεων σε αυτήν.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν η Άκαμπα μπορεί να διατηρήσει τον αυξημένο όγκο φορτίων και κατά πόσο οι υφιστάμενες υποδομές επαρκούν για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερης και σταθερότερης εμπορευματικής κίνησης.

Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο πότε θα αποκατασταθεί η ομαλότητα στο Ορμούζ, αλλά και πόσα από τα φορτία που ανακατευθύνονται σήμερα θα επιστρέψουν στις παραδοσιακές θαλάσσιες διαδρομές.

Γιατί στη ναυτιλία, όταν ένας εναλλακτικός εμπορικός διάδρομος αποδειχθεί λειτουργικός και οικονομικά βιώσιμος, μπορεί να διατηρήσει τη θέση του ακόμη και μετά το τέλος της κρίσης που οδήγησε στη δημιουργία του.