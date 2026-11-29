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Νέα δεδομένα για την ασφάλεια της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί η τακτική του Ιράν να εξαπολύει επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον των ίδιων εμπορικών πλοίων, αυξάνοντας τους κινδύνους για τα πληρώματα, τα φορτία και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, περισσότερα από 260 πλοία έχουν χαρακτηριστεί από τις ιρανικές αρχές ως μη συμμορφούμενα με το καθεστώς καταγραφής που επιχειρεί να επιβάλει η Τεχεράνη στη ναυσιπλοΐα της περιοχής.

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις έχουν ήδη προκαλέσει πυρκαγιές σε πλοία, καθώς και τη δημιουργία μεγάλης πετρελαιοκηλίδας, αναδεικνύοντας και την περιβαλλοντική διάσταση της κρίσης.

Την ίδια ώρα, παρά τους αυξημένους κινδύνους, η εμπορική δραστηριότητα συνεχίζεται, με τις εισερχόμενες διελεύσεις πλοίων στον Περσικό Κόλπο να φθάνουν τις 237 τον Οκτώβριο.

Οι εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελληνόκτητη ναυτιλία, λόγω της ισχυρής παρουσίας της στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων και της συμμετοχής της στη μεταφορά ενεργειακών φορτίων από τη Μέση Ανατολή.

Η στοχοποίηση των ίδιων πλοίων περισσότερες από μία φορές ενδέχεται να επηρεάσει την αξιολόγηση του κινδύνου από τις ασφαλιστικές εταιρείες, οδηγώντας σε αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεάσει τους ναύλους και τους όρους των ναυλοσυμφώνων.

Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, πάντως, το σημαντικότερο ζήτημα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, καθώς η συνέχιση των επιθέσεων εντείνει την αβεβαιότητα σε μία από τις πλέον στρατηγικές θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.