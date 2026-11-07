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Στην ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Χίου με την Αττική, με στόχο την εξασφάλιση εννέα εβδομαδιαίων δρομολογίων, προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενόψει του τετράμηνου κλεισίματος του αεροδρομίου «Όμηρος».

Το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την προκήρυξη πρόσθετων ακτοπλοϊκών συνδέσεων, η υλοποίηση των οποίων προϋποθέτει την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης στις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), κατά τη συνεδρίασή του στις 6 Νοεμβρίου, γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την προκήρυξη δύο γραμμών δημόσιας υπηρεσίας, που αφορούν τη σύνδεση της Χίου με τον Πειραιά και το Λαύριο ή τη Ραφήνα, με υποχρεωτική επέκταση των δρομολογίων στη Μυτιλήνη.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διατήρηση των έξι υφιστάμενων εβδομαδιαίων δρομολογίων της βασικής γραμμής Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη με συμβατικά πλοία και την προσθήκη τριών δρομολογίων με ταχύπλοο από το Λαύριο ή τη Ραφήνα.

Με τον τρόπο αυτό, από την 1η Δεκεμβρίου επιδιώκεται η εξασφάλιση εννέα εβδομαδιαίων ακτοπλοϊκών συνδέσεων για τη Χίο, εκ των οποίων έξι με συμβατικά πλοία και τρεις με ταχύπλοο.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση του σχεδιασμού είναι η ένταξη ταχύπλοου πλοίου στην εξυπηρέτηση του νησιού, παράλληλα με τη διατήρηση των έξι υφιστάμενων δρομολογίων, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες μετακίνησης των κατοίκων και των επισκεπτών κατά την περίοδο αναστολής της αεροπορικής σύνδεσης.

Σημειώνεται επίσης ότι η Attica Group έχει παρατείνει επίσης το πρόγραμμα ακτοπλοϊκών δρομολογίων του Οκτωβρίου προς Χίο και Λέσβο κατά ένα μήνα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των νησιών, ενόψει της προγραμματισμένης τετράμηνης αναστολής λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου από τις 15 Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ακτοπλοϊκή εταιρεία, η απόφαση λαμβάνεται με γνώμονα τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται στο Βόρειο Αιγαίο και την ανάγκη να δοθεί στις αρμόδιες αρχές ο απαραίτητος χρόνος για την εξεύρεση λύσεων που θα καλύπτουν τις αυξημένες συγκοινωνιακές ανάγκες της Χίου.

Τι γνωμοδότησε το ΣΑΣ-Οι δύο γραμμές και οι προδιαγραφές

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/06-11-2026 γνωμοδότηση του ΣΑΣ, η πρώτη γραμμή αφορά τη σύνδεση Πειραιά-Μεστών Χίου και επιστροφή, με υποχρεωτική επέκταση στη Μυτιλήνη χωρίς πρόσθετο μίσθωμα.

Η γνωμοδότηση προβλέπει τρία εβδομαδιαία δρομολόγια στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ανάθεσης, με ελάχιστη μεταφορική ικανότητα 950 επιβατών, επιφάνεια φόρτωσης οχημάτων 1.500 τετραγωνικών μέτρων και μήκος πλοίου άνω των 100 μέτρων.

Παράλληλα, απαιτείται η διάθεση 300 κλινών, με δυνατότητα αποδοχής προσφορών πλοίων με τουλάχιστον 200 κλίνες, εφόσον δεν υπάρξει προσφορά που να καλύπτει την αρχική απαίτηση.

Η δεύτερη γραμμή αφορά τη σύνδεση Λαυρίου ή Ραφήνας με τα Μεστά Χίου και επιστροφή, επίσης με υποχρεωτική επέκταση στη Μυτιλήνη, χωρίς πρόσθετο μίσθωμα.

Για τη γραμμή αυτή προβλέπονται τρία εβδομαδιαία δρομολόγια, με ελάχιστη μεταφορική ικανότητα 950 επιβατών, επιφάνεια φόρτωσης οχημάτων 1.000 τετραγωνικών μέτρων και μήκος πλοίου άνω των 80 μέτρων.

Και στις δύο περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης από τον κεντρικό λιμένα της Χίου αντί των Μεστών, εφόσον αυτό εξυπηρετεί καλύτερα τις συγκοινωνιακές ανάγκες.

Η περίοδος που καλύπτει η γνωμοδότηση εκτείνεται από τις 30 Νοεμβρίου 2026 έως τις 28 Μαρτίου 2027, με την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων, από τις οποίες θα καθοριστεί και το μίσθωμα ανά πλήρες δρομολόγιο.

Προηγήθηκε κυβερνητική σύσκεψη

Η απόφαση του ΣΑΣ έρχεται σε συνέχεια της ευρείας κυβερνητικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, με τη συμμετοχή αρμόδιων υπουργών, κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επιπτώσεις που θα έχει στην καθημερινότητα των κατοίκων και στη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του νησιού η προγραμματισμένη τετράμηνη αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου «Όμηρος», από τις 15 Νοεμβρίου, λόγω των εργασιών στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε η διατήρηση των έξι υφιστάμενων εβδομαδιαίων ακτοπλοϊκών δρομολογίων, καθώς και η προσθήκη τουλάχιστον τριών ακόμη συνδέσεων, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τη διακοπή των αεροπορικών μετακινήσεων.

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, υπήρξε δέσμευση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων στήριξης της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της Χίου, ενώ το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο αεροδρόμιο παραμένει αμετάβλητο.