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Η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αποκλιμάκωση του κόστους μεταφοράς του. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μέση Ανατολή διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα, υποχρεώνοντας πλοιοκτήτες και ναυλωτές να συνυπολογίζουν αυξημένα ασφάλιστρα, πρόσθετες δαπάνες προστασίας και ενδεχόμενες αλλαγές δρομολογίων.

Στις 19:31 ώρα Ελλάδας, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, το Brent διαμορφωνόταν στα 108,72 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI, με συμβόλαιο παράδοσης Νοεμβρίου, βρισκόταν στα 102,96 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε το Reuters. Η διόρθωση ακολούθησε την άνοδο των τιμών σε υψηλά πέντε μηνών, χωρίς ωστόσο να αναιρεί την έντονη αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά ενέργειας.

Το σημαντικότερο στοιχείο για τη ναυτιλία προέρχεται από την Kpler. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας ανάλυσης θαλάσσιων μεταφορών και ενεργειακών αγορών, τουλάχιστον 18 πλοία δέχθηκαν επιθέσεις μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Η συχνότητα των περιστατικών επηρεάζει άμεσα την αξιολόγηση του κινδύνου από τις ασφαλιστικές εταιρείες και δυσκολεύει τον προγραμματισμό των μεταφορών. Για τους διαχειριστές δεξαμενόπλοιων, η εξασφάλιση ενός ιδιαίτερα υψηλού ναύλου δεν συνεπάγεται αυτομάτως και ανάλογη αύξηση της καθαρής κερδοφορίας. Οι αυξημένες αποδόσεις των δεξαμενόπλοιων έχουν δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για τους πλοιοκτήτες που διαθέτουν πλοία στην αγορά spot.

Ωστόσο, η εκτέλεση ταξιδιών σε περιοχές αυξημένου κινδύνου συνοδεύεται από επιβαρύνσεις που μπορούν να απορροφήσουν μέρος των πρόσθετων εσόδων. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου, τα οποία υπολογίζονται με βάση την αξία του πλοίου, την περιοχή διέλευσης, τη διάρκεια έκθεσης και τις εκάστοτε συνθήκες ασφαλείας. Σε ένα δεξαμενόπλοιο μεγάλης αξίας, ακόμη και μια σχετικά μικρή ποσοστιαία αύξηση του ασφαλίστρου μπορεί να μεταφραστεί σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για ένα ταξίδι. Ενδεικτικά, σε πλοίο ασφαλισμένης αξίας 100 εκατ. δολαρίων, ένα πρόσθετο ασφάλιστρο 0,5% αντιστοιχεί σε 500.000 δολάρια. Πρόκειται για υποθετικό υπολογισμό και όχι για επιβεβαιωμένη τρέχουσα τιμολόγηση της ασφαλιστικής αγοράς.

Στις δαπάνες αυτές προστίθενται, όπου προβλέπονται, οι πρόσθετες αμοιβές των ναυτικών για την παρουσία τους σε επικίνδυνες ζώνες, καθώς και το κόστος εφαρμογής ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας. Καθοριστικό ρόλο παίζουν επίσης οι όροι των ναυλοσυμφώνων. Ανάλογα με τη σύμβαση, μέρος ή το σύνολο των έκτακτων εξόδων μπορεί να επιβαρύνει τον ναυλωτή και όχι τον πλοιοκτήτη. Επομένως, η πραγματική οικονομική απόδοση ενός ταξιδιού εξαρτάται όχι μόνο από το ύψος του ναύλου, αλλά και από τον επιμερισμό των πρόσθετων δαπανών.

Η κρίση έχει ήδη οδηγήσει σε αναδιάταξη των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου. Η αναζήτηση ασφαλέστερων σημείων φόρτωσης, η αξιοποίηση αγωγών και οι μεταφορτώσεις φορτίων δημιουργούν διαφορετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις για τους πλοιοκτήτες.

Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τόσο τη διάρκεια των ταξιδιών όσο και τη διαθεσιμότητα δεξαμενόπλοιων. Όταν ένα πλοίο χρειάζεται περισσότερες ημέρες για να ολοκληρώσει μια μεταφορά, περιορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο μπορεί να αναλάβει το επόμενο φορτίο.

Αυτό μπορεί να ενισχύσει τη ζήτηση για μεταφορική ικανότητα ακόμη και χωρίς αντίστοιχη αύξηση της συνολικής ποσότητας πετρελαίου που διακινείται.

Παράλληλα, η στροφή προς διαφορετικά λιμάνια και διαδρομές μπορεί να μεταβάλει τη ζήτηση μεταξύ VLCC, Suezmax και Aframax, ανάλογα με τις δυνατότητες των τερματικών σταθμών και τις ανάγκες των διυλιστηρίων.

Το ερώτημα είναι εάν πρόκειται για προσωρινές προσαρμογές ή εάν οι νέες εμπορικές διαδρομές θα διατηρηθούν και μετά την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων.

Η εκτίμηση της Kpler για τουλάχιστον 18 επιθέσεις μέσα σε δύο εβδομάδες καταδεικνύει ότι η απειλή για την εμπορική ναυτιλία παραμένει ενεργή.

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ιράν και Πακιστάν δημιούργησαν προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση, συμβάλλοντας στην υποχώρηση των τιμών του αργού στις 20 Οκτωβρίου. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις και οι απειλές κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές. Οι αναλυτές της ING εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ενσωματώνουν σημαντικό ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου, εξαιτίας της αστάθειας στην περιοχή.

Για την ελληνόκτητη ναυτιλία, με την ισχυρή παρουσία της στις μεταφορές αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης, οι εξελίξεις δημιουργούν ένα σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι υψηλοί ναύλοι ευνοούν τις εταιρείες που διαθέτουν πλοία στην ελεύθερη αγορά, αλλά η διαχείριση του κινδύνου αποκτά μεγαλύτερη σημασία για την τελική απόδοση κάθε ταξιδιού.

Οι πλοιοκτήτες καλούνται να σταθμίσουν τα πρόσθετα έσοδα απέναντι στο ασφαλιστικό κόστος, στην προστασία των πληρωμάτων, στις συμβατικές υποχρεώσεις και στον κίνδυνο καθυστερήσεων. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα των εταιρειών να εξασφαλίζουν ασφαλιστική κάλυψη με ανταγωνιστικούς όρους, καθώς οι μεγάλες διακυμάνσεις στο κόστος μπορεί να επηρεάσουν τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένες εμπορικές διαδρομές.

Η υποχώρηση του Brent από τα υψηλά πέντε μηνών αποτελεί ένδειξη ότι οι αγορές πετρελαίου ανταποκρίνονται στις διπλωματικές εξελίξεις. Για την αγορά των δεξαμενόπλοιων, όμως, η ουσιαστική αποκλιμάκωση θα εξαρτηθεί από τη μείωση των πραγματικών απειλών στη θάλασσα. Όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, το κόστος μεταφοράς θα εξακολουθεί να επηρεάζεται από παράγοντες που δεν αποτυπώνονται στην ημερήσια τιμή του πετρελαίου.