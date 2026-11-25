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Μια αμφίδρομη «γέφυρα» για τη διασύνδεση των καινοτόμων τεχνολογικών οικοσυστημάτων σε Ελλάδα και Μέση Ανατολή, με συνολικές επενδύσεις 33,4 εκατ. δολ. σε βάθος 3ετίας, φιλοδοξεί να «χτίσει» ένας Έλληνας ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι τις αγορές του αραβικού κόσμου, ο Χρήστος Μάστορας, με «όχημά» του το VC Iliad Partners και έδρα τo Αμπού Ντάμπι των ΗΑΕ.

Κάτι που, όπως και ο ίδιος ανέφερε, θα προσφέρει ευκαιρίες και στις δυο πλευρές: και σε νεοφυείς εταιρείες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία να επεκταθούν στην Ευρώπη με σύνδεσμό τους την Ελλάδα και τις ελληνικές να αποκτήσουν, αντίστροφα, παρουσία στις εκεί περιοχές.

Τον σχεδιασμό του Iliad Partners Tech Ventures Fund I LP ανέλυσε ο κ. Μάστορας στο πλαίσιο εκδήλωσης για την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της άντλησης κεφαλαίων (final close) με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), του Sovereign Fund of Funds της Ελλάδας και της Alpha Bank.

Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται περαιτέρω η θεσμική επενδυτική βάση του fund, στην οποία περιλαμβάνονται πλέον δύο sovereign επενδυτικοί φορείς:

η ΕΑΤΕ και το Jada Fund of Funds, θυγατρική του Public Investment Fund, του Δημόσιου Ταμείου Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (Public Investment Fund – PIF) και οι 4 συστημικές τράπεζες της Ελλάδας – Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Στην επενδυτική ομάδα του ανήκουν, επίσης, σημαντικοί επιχειρηματικοί όμιλοι και 10 κορυφαία family offices από τη Σαουδική Αραβία, τον Κόλπο και την Ευρώπη, ενώ από ελληνικής πλευράς ξεχωρίζει ακόμα η παρουσία της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου.

Η Iliad Partners επενδύει σε B2B tech startups και εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) πρώιμου σταδίου, οι οποίες προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε 4 κυρίως κλάδους: Enterprise, FinTech, Logistics και PropTech.

Το fund με ιδρυτή και επικεφαλής τον Χρήστο Μάστορα επικεντρώνεται σε επενδυτικές ευκαιρίες στις βασικές αγορές του Κόλπου, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ πραγματοποιεί επενδύσεις και σε ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα, από όπου αναμένεται η πρώτη ανακοίνωση (για χρηματοδότηση αμιγώς ελληνικής startup) μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Μέχρι 15 επενδύσεις

Μέχρι στιγμής το Iliad Partners έχει επενδύσει σε 5 εταιρείες και πιθανότατα σήμερα θα γίνει γνωστή και μια 6η στα ΗΑΕ. Στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται ήδη οι OTO, Penny, Qashio, Comfi και Balio. Οι 3 από τις 5 έχουν κάνει βήμα εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ειδικότερα:

-Η Penny είναι πλατφόρμα λογισμικού προμηθειών (procurement software), με επέκταση στην Ευρώπη μέσω Ηνωμένου Βασιλείου.

– Η Qashio πρόκειται για Fintech με ευρωπαϊκή παρουσία μέσω Ιρλανδίας.

– Η OTO αποτελεί πλατφόρμα διαχείρισης ναυτιλίας & logistics, με παρουσία στην ελληνική αγορά.

– Η Comfi χρηματοδοτεί ΜΜΕ και βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας για είσοδο στην Ελλάδα.

-Τέλος, η Balio θέτει το ΑΙ στο επίκεντρο, με στόχο την απόκτηση, τη λειτουργία και τη βελτίωση επιχειρήσεων τύπου vertical SaaS σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για την προσεχή 3ετία το fund προγραμματίζει να φτάσει στις 12 με 15 επενδύσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κατά μέσο όρο θα πραγματοποιεί 3 ή 4 ετησίως, με σκοπό να στηρίξει τις εταιρείες του portfolio του μελλοντικά με συμπληρωματικούς γύρους χρηματοδότησης (follow-on investments).

Το μέσο ticket κυμαίνεται μεταξύ 500.000 και 3 εκατ. δολ., ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Η Iliad Partners Management Limited εποπτεύεται από την Financial Services Regulatory Authority (FSRA) του Abu Dhabi Global Market (ADGM), στα ΗΑΕ.

Κεντρικό ρόλο στη διαδρομή της Iliad Partners διαδραματίζει ο Omar Al-Madi, με ελληνική καταγωγή από την πλευρά της μητέρας του.

«3,5 δισ. ευρώ σε 47 funds»

«Οι χώρες του Κόλπου έχουν αναδειχθεί σε μία από τις πλέον δυναμικές αγορές τεχνολογίας και καινοτομίας, προσφέροντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και επέκτασης σε εταιρείες που επιδιώκουν να ενισχύσουν τη διεθνή τους παρουσία. Η Ευρώπη διαθέτει, επίσης, σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, τεχνολογική τεχνογνωσία και ώριμους κλάδους. Διακρίνουμε σημαντικές προοπτικές στη διασύνδεση αυτών των συμπληρωματικών οικοσυστημάτων, με δυναμική δημιουργίας νέων ευκαιριών για επιχειρηματίες και επιχειρήσεις και στις δύο περιοχές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση άντλησης κεφαλαίων του πρώτου venture capital fund, εισερχόμαστε σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε αυτό το όραμα σε συγκεκριμένες ευκαιρίες για τους ιδρυτές των εταιρειών στις οποίες επενδύουμε, στηρίζοντάς τους στην ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων με ισχυρή ανταγωνιστική θέση στη διεθνή αγορά», ανέφερε ο Χρήστος Μάστορας, Ιδρυτής και Managing Partner της Iliad Partners.

Υπό την ιδιότητά του και ως προέδρου του Hellenic Business Council στα ΗΑΕ, επισήμανε την αλματώδη αύξηση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στην περιοχή, από 300 άτομα το 2007 σε πάνω από 10.000 σήμερα.

Από την πλευρά τους, ο Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος της ΕΑΤΕ και η Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤΕ, δήλωσαν: «Η συμμετοχή της ΕΑΤΕ στην Iliad Partners αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι το οικοσύστημα καινοτομίας της Ελλάδας θα αναπτυχθεί ταχύτερα όταν συνδέεται με κεφάλαια, δίκτυα και δυναμικές αγορές όπως οι χώρες του Κόλπου.

Η Iliad Partners, χάρη στη μακρόχρονη παρουσία της στην περιοχή, βρίσκεται σε ιδανική θέση για να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.

Με χαρά στηρίζουμε την ολοκλήρωση της άντλησης κεφαλαίων (final closing) του fund – από κοινού με τον αντίστοιχο σαουδαραβικό κρατικό φορέα, την Jada και άλλους επενδυτές. Προσβλέπουμε στην υλοποίηση επενδύσεων που θα ενισχύουν τις ελληνικές επιχειρήσεις, θα δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και θα ανοίγουν νέους δρόμους για διεθνή ανάπτυξη.

Η ΕΑΤΕ, με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 2,25 δισ. ευρώ σε 47 επενδυτικά σχήματα (funds) μέχρι σήμερα, θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την καινοτομία και να επενδύει στην ανάπτυξη, συνεργαζόμενη με διαχειριστές που προσδίδουν αξία στην Ελλάδα».

Η HDBI διαχειρίζεται αθροιστικά άνω των 3,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 1,55 δισ. ευρώ έχει επενδύσει η ίδια και τα υπόλοιπα 2,25 δισ. ευρώ προέρχονται από ιδιωτικά και θεσμικά κεφάλαια, με τον κο Λαμπρόπουλο να προβλέπει την αύξηση του αριθμού των funds σε 50-60 ή περισσότερα, κάνοντας ακόμα λόγο για τη δημιουργία ειδικού θεσμικού πλαισίου συνεπένδυσης με τους Σαουδάραβες.

Jada και HDBI κατέχουν από 10% στο fund (συνολικά 20% θεσμική συμμετοχή) και πάνω από το 80% των κεφαλαίων της Iliad προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

«Ψήφος εμπιστοσύνης»

Ως «ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία» χαρακτήρισε τις εξελίξεις σε τοποθέτησή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, και πρόσθεσε ότι η χώρα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή: «Η Ελλάδα μπορεί και δανείζεται πλέον με χαμηλότερο κόστος από 4 από τις 7 χώρες των G7, αποκλιμακώνει σταθερά την ανεργία και μειώνει το δημόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ.

Διαθέτουμε ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Παραμένουμε στις πρώτες χώρες στην ανάπτυξη. Για το 2027 προβλέπουμε ανάπτυξη 2,3%, μεσοσταθμικά διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (1,2%). Ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα δεν προκύπτει από κυβερνητικά διατάγματα, αλλά από την ίδια την αγορά, την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό».

O Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Deputy CEO της Alpha Bank, σχολίασε ανάμεσα σε άλλα ότι «πρόκειται για μια επένδυση που συμβάλλει στην προσπάθεια ανάπτυξης εμπορικών και διασυνοριακών επιχειρηματικών ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδας ως φυσικής γέφυρας μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής».