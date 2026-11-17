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Άλμα 22 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη των ισχυρότερων ναυτιλιακών κέντρων πραγματοποιεί ο Πειραιάς/Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή επιρροή της ελληνικής πλοιοκτησίας. Το ελληνικό ναυτιλιακό κέντρο καταλαμβάνει τη 13η θέση για το 2026, έναντι της 35ης το 2024, ενώ διατηρεί τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στον τομέα της ναυτιλίας (Shipping), πίσω μόνο από τη Σιγκαπούρη.

Η νέα έκθεση The Leading Maritime Cities of the World 2026, που εκπόνησαν ο διεθνής νηογνώμονας DNV και η Menon Economics, αναδεικνύει τον Πειραιά/Αθήνα ως το ισχυρότερο κέντρο πλοιοκτησίας διεθνώς, με την αξία του στόλου που ελέγχεται από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα να προσεγγίζει τα 203 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για επίδοση που αποτυπώνει την οικονομική βαρύτητα των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων ναυτιλιακών κέντρων εντείνεται και επεκτείνεται πέρα από την παραδοσιακή πλοιοκτησία.

Η μελέτη εξετάζει 50 πόλεις σε πέντε βασικούς τομείς: ναυτιλία, χρηματοδότηση και δίκαιο, ναυτιλιακή τεχνολογία, λιμάνια και logistics, καθώς και ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα. Η σημαντική άνοδος του Πειραιά/Αθήνας στη συνολική κατάταξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτυγχάνεται απέναντι σε διεθνή κέντρα με ισχυρές λιμενικές υποδομές, ανεπτυγμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογία.

Στην επιμέρους κατάταξη Shipping, ο Πειραιάς/Αθήνα διατηρεί τη δεύτερη θέση, μπροστά από τη Σαγκάη, το Τόκιο και το Ιμαμπάρι της Ιαπωνίας.

Η συγκεκριμένη κατάταξη αποτυπώνει τη δύναμη της πλοιοκτησίας και της διαχείρισης στόλων, δύο δραστηριότητες στις οποίες η ελληνική ναυτιλία διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Πειραιάς/Αθήνα συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται διεθνώς στα δεξαμενόπλοια, στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, στα containerships και στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων.

Η ισχυρή παρουσία των Ελλήνων πλοιοκτητών δημιουργεί παράλληλα ένα εκτεταμένο δίκτυο ναυλομεσιτών, τεχνικών συμβούλων, ασφαλιστικών και νομικών υπηρεσιών, καθώς και επιχειρήσεων που υποστηρίζουν την καθημερινή λειτουργία του στόλου.

Το ελληνικό μοντέλο διαφέρει από εκείνο της Σιγκαπούρης, η οποία συνδυάζει τη ναυτιλιακή δραστηριότητα με ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια του κόσμου, διεθνείς χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ισχυρή τεχνολογική υποδομή.

Ο Πειραιάς/Αθήνα στηρίζει την ανταγωνιστικότητά του κυρίως στη συγκέντρωση πλοιοκτητικών συμφερόντων και στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων που επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές πλοίων και ναύλων.

Στα 203 δισ. δολάρια η αξία του στόλου

Η μεγαλύτερη ελληνική διάκριση καταγράφεται στην αξία του στόλου που ελέγχεται από πλοιοκτήτες εγκατεστημένους στον Πειραιά/Αθήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Clarksons Research που αξιοποιεί η έκθεση, η συνολική αξία του συγκεκριμένου στόλου προσεγγίζει τα 203 δισ. δολάρια, εξασφαλίζοντας στο ελληνικό ναυτιλιακό κέντρο την πρώτη θέση διεθνώς.

Η διαφορά από τους ανταγωνιστές είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Το Τόκιο ακολουθεί με στόλο αξίας περίπου 90 δισ. δολαρίων, ενώ η Σαγκάη, η Σιγκαπούρη και το Ιμαμπάρι κινούνται στην περιοχή των 68 έως 71 δισ. δολαρίων.

Η υπεροχή του ελληνικού ναυτιλιακού κέντρου συνδέεται με τη σύνθεση του στόλου και τη σημαντική έκθεση των Ελλήνων πλοιοκτητών στην αγορά των δεξαμενόπλοιων. Οι υψηλοί ναύλοι, η αναδιάταξη των εμπορικών ροών και οι γεωπολιτικές αναταράξεις των τελευταίων ετών έχουν ενισχύσει τις αξίες των tankers, επηρεάζοντας θετικά τη συνολική αποτίμηση των ελληνικών ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η εξέλιξη αυτή έχει και ευρύτερη επιχειρηματική σημασία. Η υψηλή αξία του στόλου ενισχύει τη δυνατότητα των πλοιοκτητών να αντλούν χρηματοδότηση, να πραγματοποιούν αγοραπωλησίες και να προχωρούν σε επενδύσεις ανανέωσης και επέκτασης των στόλων τους.

Η κυριαρχία του Πειραιά/Αθήνας αποτυπώνεται και στη χωρητικότητα των πλοίων που ελέγχονται ή διαχειρίζονται από εταιρείες του ελληνικού ναυτιλιακού κέντρου. Η έκθεση καταγράφει περίπου 117,6 εκατ. CGT στόλου υπό πλοιοκτητικό έλεγχο και 110,3 εκατ. CGT υπό διαχείριση. Οι δύο αυτοί δείκτες παρουσιάζουν διαφορετικές πλευρές της ναυτιλιακής δραστηριότητας.

Η ιδιοκτησία αφορά τον έλεγχο των πλοίων και τις στρατηγικές επενδυτικές αποφάσεις, ενώ η διαχείριση περιλαμβάνει την τεχνική λειτουργία, τη στελέχωση, την εμπορική αξιοποίηση και τη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς. Η ισχυρή παρουσία του Πειραιά/Αθήνας και στις δύο δραστηριότητες δείχνει ότι το ελληνικό ναυτιλιακό κέντρο δεν περιορίζεται στη συγκέντρωση πλοιοκτητικού κεφαλαίου, αλλά διαθέτει και σημαντική επιχειρησιακή υποδομή.

Η μελέτη επισημαίνει επίσης τη σημασία της ελληνικής ναυτιλιακής παράδοσης, της παρουσίας ανεξάρτητων και οικογενειακών επιχειρήσεων και του θεσμικού πλαισίου που έχει συμβάλει στη διατήρηση της πλοιοκτητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

248 ναυτιλιακές εταιρείες με στόλο άνω των πέντε πλοίων

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της έκθεσης αφορά τον αριθμό των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που διαθέτουν περισσότερα από πέντε πλοία. Ο Πειραιάς/Αθήνα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, με 248 εταιρείες, πίσω από την Τζακάρτα της Ινδονησίας, όπου καταγράφονται 337.

Η Σιγκαπούρη ακολουθεί με 219 εταιρείες, ενώ το Ρότερνταμ και το Νίνγκμπο διαθέτουν από 136.

Η συγκεκριμένη κατάταξη δείχνει ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων δεν συμβαδίζει υποχρεωτικά με την αξία ή τη διεθνή επιρροή του στόλου.

Η Τζακάρτα διαθέτει περισσότερες εταιρείες, γεγονός που συνδέεται με τις ανάγκες της μεγάλης νησιωτικής οικονομίας της Ινδονησίας. Ωστόσο, ο Πειραιάς/Αθήνα υπερέχει σημαντικά στην αξία του ελεγχόμενου στόλου.

Η συγκέντρωση 248 ναυτιλιακών επιχειρήσεων δημιουργεί σημαντική ζήτηση για υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης, από τη χρηματοδότηση και την ασφάλιση έως τη διαχείριση πληρωμάτων, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη.

Τρίτη θέση στην υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδοση του Πειραιά/Αθήνας στον νέο δείκτη που εξετάζει την υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στα πλοία.

Το ελληνικό ναυτιλιακό κέντρο καταλαμβάνει την τρίτη θέση παγκοσμίως, πίσω από την Ταϊπέι και το Ιμαμπάρι, ενώ ακολουθούν η Σιγκαπούρη και το Τόκιο.

Ο δείκτης εξετάζει τη χωρητικότητα του στόλου που διαθέτει τουλάχιστον τρεις καταγεγραμμένες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, συνυπολογίζοντας και τη διείσδυσή τους στον συνολικό στόλο κάθε ναυτιλιακού κέντρου.

Οι τεχνολογίες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της απόδοσης του κύτους, της πρόωσης, των μηχανών και της ενεργειακής κατανάλωσης.

Οι συντάκτες της έκθεσης χαρακτηρίζουν σημαντική την ελληνική επίδοση, καθώς η εφαρμογή τέτοιων λύσεων σε έναν ιδιαίτερα μεγάλο και διαφοροποιημένο στόλο παρουσιάζει αυξημένη επιχειρησιακή πολυπλοκότητα.

Η τρίτη θέση δείχνει ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν περιορίζονται στην ανανέωση των στόλων τους, αλλά επενδύουν και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων πλοίων.

Πρόκειται για μια στρατηγική που αποκτά μεγαλύτερη σημασία όσο παραμένει αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των διεθνών περιβαλλοντικών κανονισμών και η διαθεσιμότητα των εναλλακτικών καυσίμων.

Η επιρροή του Πειραιά/Αθήνας αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις των ειδικών που συμμετείχαν στην έρευνα. Στην αξιολόγηση των σημαντικότερων ναυτιλιακών κέντρων, η ελληνική πλευρά καταλαμβάνει την τρίτη θέση, πίσω από τη Σιγκαπούρη και τη Σαγκάη.

Παράλληλα, στον δείκτη που εξετάζει τις πόλεις με τους πιο επιδραστικούς ιδιοκτήτες φορτίων και ναυλωτές, ο Πειραιάς/Αθήνα βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Προηγούνται η Σιγκαπούρη, η Σαγκάη, το Λονδίνο και το Ντουμπάι.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η ισχυρή ελληνική πλοιοκτητική κοινότητα επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των πλοίων και τη συμπεριφορά των ναυλαγορών.

Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους γεωπολιτικών αναταράξεων, όταν οι αλλαγές στις εμπορικές διαδρομές επηρεάζουν τη διάρκεια των ταξιδιών, τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα και το ύψος των ναύλων.

Το στοίχημα για το ελληνικό ναυτιλιακό κέντρο

Η άνοδος του Πειραιά/Αθήνας κατά 22 θέσεις αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταβολές της φετινής κατάταξης. Ωστόσο, η διαφορά ανάμεσα στη δεύτερη θέση στη ναυτιλία και στη 13η συνολικά αποτυπώνει τα περιθώρια ανάπτυξης σε άλλους τομείς.

Η ναυτιλιακή χρηματοδότηση, η έρευνα, η τεχνολογία, η ψηφιοποίηση και η προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού αποκτούν αυξανόμενη σημασία.

Για τον Πειραιά/Αθήνα, η ισχυρή πλοιοκτητική βάση μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, από τη δημιουργία ναυτιλιακών τεχνολογικών επιχειρήσεων έως την ανάπτυξη εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η έκθεση καταγράφει επίσης 11 πανεπιστημιακά προγράμματα ναυτιλιακού αντικειμένου στο ελληνικό ναυτιλιακό κέντρο, έναντι 29 στο Λονδίνο.

Η ενίσχυση της σύνδεσης ναυτιλιακών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και τεχνολογικών εταιρειών αναδεικνύεται έτσι σε σημαντική προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να διατηρηθεί η μεγάλη συγκέντρωση πλοιοκτητικού κεφαλαίου, αλλά να δημιουργηθούν περισσότερες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας γύρω από αυτό.

Η παγκόσμια κατάταξη: Πρώτη η Σιγκαπούρη, δεύτερη η Σαγκάη

Στη συνολική αξιολόγηση, η Σιγκαπούρη διατηρεί την πρώτη θέση παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της ως ολοκληρωμένου ναυτιλιακού κέντρου.

Η Σαγκάη ανεβαίνει από την τέταρτη στη δεύτερη θέση, το Λονδίνο παραμένει τρίτο, το Ρότερνταμ υποχωρεί στην τέταρτη θέση και το Τόκιο συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα.

Η Ασία ενισχύει την παρουσία της, καταλαμβάνοντας τρεις από τις πέντε πρώτες θέσεις.

Οι 30 κορυφαίες ναυτιλιακές πόλεις του κόσμου

Η Σιγκαπούρη καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε τρεις από τις πέντε βασικές κατηγορίες: ναυτιλία, λιμάνια και logistics, καθώς και ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα.

Η Σαγκάη πρωτεύει στη ναυτιλιακή τεχνολογία και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στα λιμάνια και στα logistics, αξιοποιώντας τη μεγάλη βιομηχανική και ναυπηγική βάση της Κίνας.

Το Λονδίνο διατηρεί την πρώτη θέση στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση και στο δίκαιο, στηριζόμενο στη διεθνή παρουσία τραπεζών, ασφαλιστικών οργανισμών, νομικών γραφείων και μηχανισμών διαιτησίας.

Το Ρότερνταμ ξεχωρίζει για τις λιμενικές υποδομές, τη διασύνδεση με τις ευρωπαϊκές αγορές και τις επενδύσεις σε νέα καύσιμα και ψηφιακές τεχνολογίες.

Το Τόκιο συνδυάζει ισχυρή πλοιοκτητική δραστηριότητα με χρηματοδότηση, ναυπηγική βιομηχανία και τεχνολογική έρευνα.

Οι πέντε πυλώνες της παγκόσμιας ναυτιλιακής ανταγωνιστικότητας

Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι τα μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα αναπτύσσονται με διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα.

Ορισμένα στηρίζονται στον έλεγχο των πλοίων, άλλα στη διακίνηση φορτίων και στις λιμενικές υπηρεσίες, ενώ άλλα αντλούν την επιρροή τους από τη χρηματοδότηση, την τεχνολογία και την εξειδικευμένη γνώση.

Η Σιγκαπούρη διατηρεί την πρωτιά επειδή συνδυάζει αποτελεσματικότερα αυτές τις δραστηριότητες.

Οι τρεις μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν τη ναυτιλία

Η έκθεση συνδέει την εξέλιξη των ναυτιλιακών κέντρων με τις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται στο διεθνές εμπόριο.

Πρώτη είναι η γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι συγκρούσεις στα Στενά του Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα και στη Μαύρη Θάλασσα έχουν μεταβάλει τις θαλάσσιες διαδρομές και έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις για ασφαλή και αξιόπιστη μεταφορά φορτίων.

Δεύτερη είναι η ενεργειακή μετάβαση. Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για το τελικό παγκόσμιο πλαίσιο του IMO, επηρεάζουν τις αποφάσεις για παραγγελίες πλοίων, αναβαθμίσεις στόλων και επενδύσεις σε εναλλακτικά καύσιμα.

Τρίτη είναι η τεχνολογική αλλαγή. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων, η προγνωστική συντήρηση και η αυτοματοποίηση μεταβάλλουν τον τρόπο λειτουργίας των πλοίων και των λιμανιών.

Οι συντάκτες επισημαίνουν ότι τα ναυτιλιακά κέντρα που θα διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους θα είναι εκείνα που θα μπορούν να συνδυάζουν τις παραδοσιακές δραστηριότητες με τη χρηματοδότηση, την καινοτομία και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Η μεθοδολογία της έκθεσης

Η έκθεση The Leading Maritime Cities of the World 2026 αποτελεί την έβδομη έκδοση της αξιολόγησης των DNV και Menon Economics.

Οι ερευνητές εξέτασαν αρχικά περισσότερες από 15.000 πόλεις, από τις οποίες επέλεξαν 50 για την τελική κατάταξη.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε 48 δείκτες, εκ των οποίων 34 αντικειμενικούς και 14 υποκειμενικούς. Στην έρευνα συμμετείχαν 208 ειδικοί της ναυτιλιακής βιομηχανίας από 25 πόλεις και 18 χώρες και περιοχές.

Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία έχει τροποποιηθεί σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, με την προσθήκη νέων δεικτών που αφορούν την ενεργειακή απόδοση, την τεχνολογία και την προσαρμογή στις μελλοντικές απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, η μεταβολή των θέσεων πρέπει να αξιολογείται και υπό το πρίσμα αυτών των αλλαγών.

Η επόμενη ημέρα για τον Πειραιά/Αθήνα

Η νέα διεθνής κατάταξη επιβεβαιώνει ότι ο Πειραιάς/Αθήνα παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κέντρα λήψης αποφάσεων της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Με 248 ναυτιλιακές επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από πέντε πλοία, στόλο υπό πλοιοκτητικό έλεγχο 117,6 εκατ. CGT και περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 203 δισ. δολαρίων, το ελληνικό ναυτιλιακό κέντρο διαθέτει μια επιχειρηματική βάση με ισχυρή διεθνή παρουσία.

Η μεγάλη άνοδος στη συνολική κατάταξη ενισχύει τη θέση του στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύει την ανάγκη να αξιοποιηθεί περισσότερο η πλοιοκτητική ισχύς για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

Η ενίσχυση της ναυτιλιακής τεχνολογίας, η προσέλκυση επενδύσεων, η εκπαίδευση στελεχών και η στενότερη σύνδεση των επιχειρήσεων με την έρευνα αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για το μέλλον.

Το επιχειρηματικό διακύβευμα είναι σαφές: ο Πειραιάς/Αθήνα έχει ήδη εξασφαλίσει την παγκόσμια πρωτιά στην πλοιοκτητική ισχύ. Η επόμενη πρόκληση είναι να μετατρέψει αυτό το πλεονέκτημα σε ακόμη μεγαλύτερη επιρροή σε ολόκληρη τη ναυτιλιακή οικονομία.

Πηγή: DNV – Menon Economics, The Leading Maritime Cities of the World 2026. Στην πρωτότυπη έκθεση το ελληνικό ναυτιλιακό κέντρο αναφέρεται ως «Athens». Στο παρόν ρεπορτάζ χρησιμοποιείται ενιαία η δημοσιογραφική απόδοση «Πειραιάς/Αθήνα», χωρίς να υποδηλώνεται ξεχωριστή κατάταξη για τις δύο πόλεις.