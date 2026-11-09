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Μια επένδυση ύψους 11 δισ. ευρώ, με εκτιμώμενη συνεισφορά 4,5 δισ. ευρώ στο ελληνικό ΑΕΠ και δυνατότητα στήριξης έως 12.000 θέσεων εργασίας, θα μπορούσε να αποτελέσει το οικονομικό αποτύπωμα της κατασκευής του πρώτου πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα.

Τα μεγέθη αυτά προκύπτουν από νέα μελέτη της ελληνικής Athlos Energy, σε συνεργασία με τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Helixos, η οποία εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις ενός πυρηνικού σταθμού ισχύος 1.600 MW. Πρόκειται για ένα υποθετικό επενδυτικό σενάριο, που εντάσσεται στις προκαταρκτικές αξιολογήσεις για την πιθανή ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας στη χώρα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, περισσότερο από το 40% της συνολικής επενδυτικής δαπάνης, δηλαδή περίπου 4,6 δισ. ευρώ, θα μπορούσε να κατευθυνθεί στην ελληνική οικονομία, δημιουργώντας σημαντικό αντικείμενο για εγχώριες επιχειρήσεις.

Κατασκευαστικές εταιρείες, βιομηχανίες μεταλλικών προϊόντων, προμηθευτές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και επιχειρήσεις τεχνικών υπηρεσιών συγκαταλέγονται στους κλάδους που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ένα τέτοιο έργο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις για την απασχόληση. Στην κορύφωση των κατασκευαστικών εργασιών, οι συνολικές θέσεις εργασίας που θα υποστηρίζονται από την επένδυση υπολογίζονται σε περίπου 12.000. Από αυτές, οι 4.000 θα αφορούν άμεσα την κατασκευή, ενώ οι υπόλοιπες θα συνδέονται με την εφοδιαστική αλυσίδα και την πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα.

Η επίδραση δεν περιορίζεται στην περίοδο κατασκευής. Κατά τη λειτουργία του σταθμού, η μελέτη εκτιμά ότι θα μπορούσαν να υποστηρίζονται συνολικά 1.900 θέσεις εργασίας, με ετήσια συνεισφορά περίπου 160 εκατ. ευρώ στο ελληνικό ΑΕΠ.

Σημαντικά εμφανίζονται και τα δυνητικά δημοσιονομικά οφέλη. Τα φορολογικά έσοδα υπολογίζονται σε 1,2 δισ. ευρώ για το σύνολο της κατασκευαστικής περιόδου και σε περίπου 60 εκατ. ευρώ ετησίως κατά τη λειτουργία.

Παράλληλα, για κάθε ένα ευρώ ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται άμεσα από την κατασκευή, η συνολική επίδραση στην ελληνική οικονομία εκτιμάται σε 2,18 ευρώ, εφόσον συνυπολογιστούν οι έμμεσες και προκαλούμενες οικονομικές επιδράσεις.

Ο Αλεξάντερ Μπορόφσκις, συνιδρυτής της Helixos, επισημαίνει ότι το διεθνές ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια ενισχύεται λόγω της ανάγκης για ενεργειακή ασφάλεια, αξιόπιστη ηλεκτροπαραγωγή και περιορισμό των εκπομπών άνθρακα. Όπως σημειώνει, ακόμη και χωρίς ανεπτυγμένη εγχώρια πυρηνική βιομηχανία, η Ελλάδα διαθέτει επιχειρήσεις και ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα.

Από την πλευρά του, ο συνιδρυτής της Athlos Energy, Στάθης Βλασσόπουλος, υπογραμμίζει ότι η κατάλληλη προετοιμασία θα επέτρεπε στην ελληνική οικονομία να αξιοποιήσει σημαντικό μέρος των δυνητικών οφελών.

Η μελέτη εξετάζει και μια δεύτερη επιλογή, μικρότερης κλίμακας: την κατασκευή μικρού αρθρωτού πυρηνικού αντιδραστήρα (SMR) ισχύος 300 MW.

Στην περίπτωση αυτή, η εκτιμώμενη συνεισφορά στο ΑΕΠ κατά την κατασκευαστική περίοδο διαμορφώνεται στα 590 εκατ. ευρώ, ενώ οι θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να φτάσουν τις 2.100 στην κορύφωση των εργασιών. Κατά τη λειτουργία προβλέπεται στήριξη περίπου 500 θέσεων εργασίας.

Η δυνατότητα σταδιακής προσθήκης περισσότερων μικρών αντιδραστήρων αποτελεί επίσης αντικείμενο εξέτασης, καθώς θα μπορούσε να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας και πρόσθετες ευκαιρίες για την ελληνική βιομηχανία.

Η Athlos Energy, που ιδρύθηκε το 2024 από τους Στάθη Βλασσόπουλο και Διονύση Χιώνη, επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση των θεσμικών και τεχνικών προϋποθέσεων για την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Τα ευρήματα της μελέτης προσθέτουν πλέον και την οικονομική διάσταση στη συζήτηση, χωρίς ωστόσο να συνιστούν απόφαση υλοποίησης επένδυσης. Το κατά πόσο ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να προχωρήσει εξαρτάται από τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να διαμορφωθούν για την ανάπτυξή του.

Φωτο: Οι ιδρυτές της Athlos Energy Στάθης Βλασσόπουλος και Διονύσης Χιώνης