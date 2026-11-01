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Να μετατραπεί η στρατηγική αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης σε ουσιαστικές ευκαιρίες για τους ανθρώπους της και κυρίως για τη νέα γενιά ήταν το κεντρικό μήνυμα των συναντήσεων εκπροσώπων της ναυτιλίας, των λιμένων, της εκπαίδευσης και της τοπικής κοινωνίας στην ακριτική πόλη. Με αφετηρία τη συνεργασία ανάπτυξης και αναδοχής του 4ου Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου από το Propeller Club Πειραιά, οι παρεμβάσεις ανέδειξαν την ανάγκη οι επενδύσεις στις υποδομές να συνοδεύονται από επένδυση στη γνώση, στις δεξιότητες και στην απασχόληση.

Η πρωτοβουλία συνδέει δύο κρίσιμες προκλήσεις για την περιοχή. Την αξιοποίηση του αυξανόμενου ρόλου της στις μεταφορές και στην ενέργεια και τη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε οι νέοι να μπορούν να παραμένουν, να εργάζονται και να εξελίσσονται στον τόπο τους. Στη συζήτηση αναδείχθηκε ότι η ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν οι κάτοικοι έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες που αυτή δημιουργεί.

Η πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά, Δανάη Μπεζαντάκου, παρουσίασε τη συνεργασία με το σχολείο ως συνέχεια μιας σχέσης που χτίζεται τα τελευταία τρία χρόνια με την Αλεξανδρούπολη. Οι πρώτες επισκέψεις, όπως ανέφερε, ξεκίνησαν με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές τον κόσμο της ναυτιλίας. Σταδιακά, η επαφή με τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες του κλάδου διαμόρφωσε ένα σταθερό πλαίσιο επικοινωνίας και εμπιστοσύνης. Στο πλαίσιο της αναδοχής προβλέπονται δράσεις καθοδήγησης, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ευκαιρίες κατάρτισης και ενίσχυση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού, καθώς και υποτροφίες όπου είναι εφικτό. Η κ. Μπεζαντάκου υπογράμμισε ότι η ναυτιλιακή κοινότητα μπορεί να συμβάλει με την εμπειρία, τις γνώσεις και τις επαφές της, βοηθώντας τους μαθητές να κατανοήσουν τις επαγγελματικές διαδρομές που ανοίγονται μπροστά τους.

Τη σημασία αυτής της προσπάθειας αποτύπωσε η ιστορία του Βαγγέλη. Όπως διηγήθηκε η ίδια, ο μαθητής παρακολούθησε μια παρουσίαση για τη ναυτιλία, αποφάσισε να ακολουθήσει το ναυτικό επάγγελμα και εισήχθη πρώτος στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών. Στη συνέχεια συμμετείχε στην ημέρα νέων του YES Forum στα Ποσειδώνια, παρουσιάζοντας τη δική του εμπειρία σε άλλους νέους. Η κ. Μπεζαντάκου αναφέρθηκε ευρύτερα στη δράση του YES Forum, που ξεκίνησε το 2014 για να συνδέσει τη νέα γενιά με τη ναυτιλία και την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το YES Tour to Schools έχει έρθει σε επαφή με περισσότερους από 150.000 μαθητές πανελλαδικά. Αναφέρθηκε επίσης στην εισαγωγή μαθήματος Ναυτιλίας στα σχολεία από τον Σεπτέμβριο του 2025 και στο εκπαιδευτικό βιβλίο «Προς Θάλασσα Μεριά…», επισημαίνοντας την ανάγκη η ενημέρωση να αποκτά συνέχεια μέσα στην τάξη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην παρουσία τέτοιων πρωτοβουλιών σε όλη την Ελλάδα και στη συμβολή του εθελοντισμού. Ευχαρίστησε τους φορείς που στηρίζουν την προσπάθεια, καθώς και τη διευθύντρια του σχολείου, Βασιλική Καλαμάρη, και το εκπαιδευτικό προσωπικό για τη συνεργασία και το ενδιαφέρον τους για τους μαθητές.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του International Propeller Club, Κωστής Φραγκούλης, ανέδειξε τη θέση της Αλεξανδρούπολης στο σημείο συνάντησης ενέργειας, εμπορίου και μεταφορών. Τόνισε ότι τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα χρειάζονται κατάλληλες υποδομές, επενδύσεις και συνεργασίες για να αποδώσουν ουσιαστικά οφέλη στην περιοχή. Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στον ενεργειακό ρόλο του FSRU και στις προοπτικές του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και στη δυνατότητα του λιμανιού να ενισχύσει τη διαμετακομιστική του λειτουργία προς τα Βαλκάνια. Υπογράμμισε επίσης την ελληνοαμερικανική διάσταση αυτής της πορείας και τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης στις μεταφορές προς την Ανατολική Ευρώπη.

Ο κ. Φραγκούλης συνέδεσε τις μεγάλες επενδύσεις με το ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να τις υποστηρίξει. Χαιρέτισε την πρωτοβουλία αναδοχής του σχολείου, επισημαίνοντας ότι η γνωριμία των νέων με τα ναυτιλιακά επαγγέλματα αποτελεί επένδυση στο μέλλον του κλάδου.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, οι λιμενικές υποδομές και η συνδεσιμότητα αποτέλεσαν βασικούς άξονες. Ο Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, συμμετείχε στον διάλογο για την ενίσχυση της συνεργασίας των λιμένων. Ο Αθανάσιος Λιάγκος, αντιπρόεδρος της ONEX ELEFSIS PORT AND INTEGRATED LOGISTICS HUB και μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία των σιδηροδρομικών συνδέσεων.

Στις παρεμβάσεις επισημάνθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας διατροπικού δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα, ώστε οι θαλάσσιες μεταφορές να συνδέονται αποτελεσματικότερα με τις χερσαίες. Τέθηκαν επίσης ζητήματα ενίσχυσης των ακτοπλοϊκών υποδομών, ενεργότερης συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης στον λιμενικό σχεδιασμό και αξιοποίησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ο Κωνσταντίνος Σταμπεδάκης, μέλος του Δ.Σ. του Propeller Club Πειραιά, ανέδειξε τη σχέση ναυτιλίας, τουρισμού και τεχνολογίας, προσθέτοντας την εκπαίδευση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους. Υπογράμμισε τη σημασία του λιμανιού για την εξέλιξη αυτών των δραστηριοτήτων και την ανάγκη να υπάρχουν οι κατάλληλες γνώσεις για την αξιοποίηση των ευκαιριών.

Ο Γιάννης Κοτζιάς, πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυλομεσιτών Ελλάδος και μέλος του Δ.Σ. του Propeller Club Πειραιά, στάθηκε στη σημασία των οργανωμένων λιμένων για τη ναυτιλία. Συνέδεσε τη μελλοντική πορεία του κλάδου με την τεχνολογική εξέλιξη, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της ναυτιλιακής ισχύος για τη διεθνή θέση της Ελλάδας. Στο ανθρώπινο δυναμικό επικεντρώθηκε ο Δημήτρης Πατρίκιος, διευθύνων σύμβουλος της V.Ships Greece και μέλος του Δ.Σ. του Propeller Club Πειραιά. Αναγνώρισε την προσπάθεια των κατοίκων της Αλεξανδρούπολης να κινητοποιήσουν τον κρατικό μηχανισμό και υπογράμμισε την ανάγκη προσέλκυσης ανθρώπων με γνώσεις και δεξιότητες στη θάλασσα. Ανέδειξε επίσης τη σημασία της επιχειρηματικής δράσης των ελληνικών εφοπλιστικών οικογενειών για τη στήριξη της ναυτιλίας.

Ο Πάνος Ζαφέτ, ταμίας του Propeller Club Πειραιά, έδωσε έμφαση στη συνεργασία εκπαιδευτικών, λιμένων, δημοτικών φορέων και αμερικανικής πρεσβείας. Αξιολόγησε θετικά το άνοιγμα της ναυτιλίας προς την κοινωνία, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος γίνεται περισσότερο εξωστρεφής και προσιτός στη νέα γενιά.

Από την εκπαιδευτική κοινότητα τονίστηκε η προσπάθεια το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο να αποτελεί πρώτη επιλογή για τους μαθητές. Η μαθητεία, η πρακτική εμπειρία και η ενημέρωση για τα τεχνικά επαγγέλματα αναδείχθηκαν ως βασικά εργαλεία σύνδεσης του σχολείου με την εργασία. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες του αθλητικού τουρισμού και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων να ενισχύσουν την τοπική οικονομία και να δημιουργήσουν πρόσθετες επαγγελματικές διεξόδους.

Το ζητούμενο για την Αλεξανδρούπολη είναι πλέον η συνέχεια: οι επαφές να εξελιχθούν σε σταθερές συνεργασίες και οι μαθητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε γνώσεις και εμπειρίες που θα επηρεάσουν τις επιλογές τους. Η συνεργασία με το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο δημιουργεί ένα συγκεκριμένο πεδίο δράσης, ώστε η νέα γενιά να συμμετάσχει ενεργά στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.