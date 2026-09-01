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Με χρηματοδοτική «δύναμη πυρός» που φθάνει περίπου τα $103 εκατ., η Pyxis Tankers μπαίνει στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 έχοντας τη δυνατότητα να κινηθεί για νέες αγορές πλοίων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει σημαντικές ταμειακές ροές μέσω νέων ναυλώσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου, στο τέλος Ιουνίου η εταιρεία διέθετε $58,2 εκατ. σε μετρητά και ταμειακά διαθέσιμα, ενώ είχε στη διάθεσή της επιπλέον $45 εκατ. από αχρησιμοποίητη δεσμευμένη χρηματοδοτική γραμμή για επιλέξιμες αγορές πλοίων.

Πρόκειται για το χρηματοδοτικό εργαλείο που η διοίκηση χαρακτηρίζει «Hunting License», καθώς δίνει στην Pyxis τη δυνατότητα να κινηθεί γρήγορα εφόσον εμφανιστεί ελκυστική επενδυτική ευκαιρία. Η εταιρεία δηλώνει ότι παραμένει προσανατολισμένη σε ευκαιριακή επέκταση του στόλου, γεγονός που στρέφει πλέον το ενδιαφέρον στην επόμενη κίνησή της. Ταυτόχρονα, η Pyxis ενισχύει την ορατότητα των εσόδων της. Το MR2 Pyxis Theta εξασφάλισε 18μηνη χρονοναύλωση με μέσο ημερήσιο ναύλο περίπου $25.000. Για τους πρώτους δύο μήνες ο ναύλος ανέρχεται στα $35.000 ημερησίως και στη συνέχεια στα $23.750.

Το Pyxis Lamda απασχολείται στα $23.000 ημερησίως και το Pyxis Karteria στα $19.500. Θετική είναι η εικόνα και στο ξηρό φορτίο. Το Kamsarmax Konkar Asteri ναυλώθηκε στα $23.000 ημερησίως, το Konkar Venture στα $22.250 και το Ultramax Konkar Ormi στα $19.500. Η εικόνα που προκύπτει είναι μιας εταιρείας που συνδυάζει εξασφαλισμένες ταμειακές ροές με σημαντική διαθέσιμη ρευστότητα. Και αυτό μεταφέρει πλέον το ενδιαφέρον από τα αποτελέσματα του τριμήνου στο επόμενο asset play: πού θα επιλέξει η Pyxis να επενδύσει τα $103 εκατ. που έχει στη διάθεσή της.

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