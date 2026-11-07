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Εξοικονόμηση καυσίμων που μπορεί να φτάσει το 12% ετησίως, νέες συνεργασίες τεσσάρων Ελλήνων πλοιοκτητών με κινεζικά ναυπηγεία και αυξανόμενη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση των στόλων συνθέτουν την εικόνα των τεχνολογικών εξελίξεων που επηρεάζουν τη ναυτιλία.

Οι δυνατότητες αυτές παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση της Ελληνικής Τεχνικής Επιτροπής του ιταλικού νηογνώμονα RINA, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου, στο Amphibian της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή στελεχών ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών και ειδικών σε θέματα ναυπηγήσεων, ενεργειακής μετάβασης και ψηφιακών εφαρμογών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το ερώτημα πώς μπορούν τα πλοία νέας γενιάς να καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα, να περιορίζουν το λειτουργικό τους κόστος και ταυτόχρονα να ανταποκρίνονται στις ολοένα αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Άκη Τσιριγκάκη, διευθύνοντος συμβούλου της Nautilus Energy Management.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα στοιχεία για τη δραστηριότητα του RINA στις νέες ναυπηγήσεις ελληνικού ενδιαφέροντος. Όπως ανέφερε ο Μαρίνος Αναστασίου, RINA South Europe Marine Newbuilding Segment Manager, από το 2025 ο νηογνώμονας έχει αναλάβει 28 πλοία που συνδέονται με την ελληνική αγορά. Από αυτά, 13 έχουν ήδη παραδοθεί και βρίσκονται σε λειτουργία, ενώ οι παραδόσεις των υπόλοιπων εκτείνονται έως το 2028.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στο Project Mermaid, το οποίο παρουσίασε ο Αντώνιος Τρακάκης, Energy Transition Solutions Technical Director του RINA.

Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση στον ενεργειακό σχεδιασμό των πλοίων, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της ισχύος που παράγεται στο μηχανοστάσιο. Η βασική ιδέα είναι η κύρια μηχανή να εξυπηρετεί τόσο την πρόωση όσο και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με συστήματα μπαταριών και ηλεκτροκίνητο εξοπλισμό.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να μειωθούν οι ενεργειακές απώλειες και η συνολική κατανάλωση καυσίμων, χωρίς να περιορίζονται οι δυνατότητες μελλοντικής χρήσης διαφορετικών καυσίμων.

Ενδεικτική είναι η μελέτη που παρουσιάστηκε για δεξαμενόπλοιο τύπου LR2. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ετήσια εξοικονόμηση καυσίμου μπορεί να προσεγγίσει το 12%, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας που εξετάστηκαν.

Η τεχνολογία δεν περιορίζεται πλέον στο θεωρητικό επίπεδο. Ήδη έχουν προχωρήσει πέντε έργα κοινής ανάπτυξης και εγκρίσεις επί της αρχής για σχέδια δεξαμενόπλοιων και bulk carriers, με τη συμμετοχή τεσσάρων Ελλήνων πλοιοκτητών, κινεζικών ναυπηγείων και σχεδιαστικών ινστιτούτων.

Ξεχωριστή ενότητα αφορούσε την αξιοποίηση μπαταριών στα εμπορικά πλοία. Οι Jiaqi Fan και Qiang Chen, στελέχη της CAEV, θυγατρικής της κινεζικής CATL που δραστηριοποιείται στις ναυτιλιακές εφαρμογές μπαταριών, παρουσίασαν τις δυνατότητες των συγκεκριμένων συστημάτων.

Η χρήση τους μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη αιχμών της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, στην παροχή εφεδρικής ισχύος και στην αποδοτικότερη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος ενός πλοίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις απαιτήσεις ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο William Nyström, Senior Consultant της Foreship, παρουσίασε παραδείγματα εφαρμογών σε bulk carriers και containerships, εξηγώντας ότι η επιλογή της χωρητικότητας των μπαταριών πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες κάθε πλοίου. Στόχος είναι να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση καυσίμων και περιορισμός των αναγκών συντήρησης.

Στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, ο Hans Christian Jensen, επικεφαλής πωλήσεων των λύσεων SERTICA/Inextia του RINA, παρουσίασε εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εργαλεία υποστήριξης της διαχείρισης ασφάλειας, αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης τιμολογίων και σύγκρισης προγραμμάτων συντήρησης. Πρόκειται για λειτουργίες που μπορούν να περιορίσουν τον χρόνο διεκπεραίωσης καθημερινών εργασιών και να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ πλοίων και γραφείων.

Παράλληλα, ο Μιχάλης Μαρκογιάννης, Head of Greece Plan Approval του RINA, παρουσίασε τις εξελίξεις στους κανονισμούς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), της Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων (IACS) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στις εκπομπές ρύπων, στα εναλλακτικά καύσιμα και στην ασφαλή εγκατάσταση νέων τεχνολογιών.

Όπως επισήμανε ο Σπυρίδων Ζολώτας, RINA South Europe Marine Vice President, οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την παραγγελία ενός νέου πλοίου επηρεάζουν την αποδοτικότητα και τη λειτουργική του ευελιξία σε όλη τη διάρκεια ζωής του.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο ρόλος του νηογνώμονα είναι να συνδυάζει την τεχνική εμπειρία με τις νέες ενεργειακές και ψηφιακές δυνατότητες, ώστε οι πλοιοκτήτες να μπορούν να αξιολογούν αποτελεσματικότερα τις διαθέσιμες επιλογές.

Το βασικό συμπέρασμα της συνεδρίασης ήταν ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν εξαρτάται πλέον μόνο από την επιλογή μηχανής ή καυσίμου. Ο συνολικός σχεδιασμός του πλοίου, η ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία τόσο για τις νέες ναυπηγήσεις όσο και για την καθημερινή διαχείριση των εμπορικών στόλων.