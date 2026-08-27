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Μια νέα προσέγγιση στην πρόωση των πλοίων, με στόχο να απαντήσει στην πίεση για χαμηλότερη κατανάλωση και εκπομπές χωρίς να δεσμεύει τους πλοιοκτήτες σε μία συγκεκριμένη επιλογή καυσίμου, παρουσίασε ο RINA στο Αμβούργο. Πρόκειται για το Mermaid, μια νέα αρχιτεκτονική πρόωσης, η οποία, σύμφωνα με την ανάλυση του ιταλικού νηογνώμονα, μπορεί σε ορισμένες εφαρμογές να οδηγήσει σε εξοικονόμηση άνω των 1.000 τόνων καυσίμου ετησίως.

Η βασική διαφοροποίηση του συστήματος βρίσκεται στον τρόπο αξιοποίησης της δίχρονης κύριας μηχανής. Αντί ο ρόλος της να περιορίζεται αποκλειστικά στην πρόωση, το Mermaid επιτρέπει να χρησιμοποιείται και ως βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, περιορίζοντας την εξάρτηση του πλοίου από τις λιγότερο αποδοτικές ηλεκτρομηχανές. Η πρόταση συνδυάζει εξαρτημένη γεννήτρια, δυνατότητα αποσύνδεσης της κύριας μηχανής από την έλικα και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Στην πράξη, όταν το πλοίο φθάνει στο λιμάνι, η κύρια μηχανή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να περιστρέφει την έλικα, παράγοντας αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι καλύπτει τις ανάγκες του πλοίου και ταυτόχρονα φορτίζει τις μπαταρίες. Όταν αυτές φορτιστούν επαρκώς, αναλαμβάνουν την ηλεκτροδότηση, επιτρέποντας στην κύρια μηχανή να σταματήσει.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η λειτουργία της μηχανής σε αποδοτικότερο εύρος, με αποτέλεσμα χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, περιορισμό των εκπομπών και μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο RINA και στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την ευρεία εφαρμογή της πλεύσης με μειωμένη ταχύτητα (slow steaming). Πολλά πλοία λειτουργούν πλέον για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ταχύτητες αισθητά χαμηλότερες από εκείνες για τις οποίες είχαν αρχικά σχεδιαστεί.

Το Mermaid επιχειρεί να προσαρμόσει καλύτερα την απαιτούμενη ισχύ στις πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες, συνδυάζοντας ηλεκτρομηχανές και μπαταρίες σε ένα υβριδικό σύστημα πρόωσης. Παράλληλα, περιορίζει την ανάγκη εγκατάστασης πλεονάζουσας ισχύος στην κύρια μηχανή και προσθέτει μία επιπλέον πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για κρίσιμες λειτουργίες. Το στοιχείο που προβάλλει ο RINA ως βασικό πλεονέκτημα είναι ότι η λύση δεν συνδέεται αποκλειστικά με έναν συγκεκριμένο τύπο καυσίμου. Σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει ανοιχτή η συζήτηση για το ποια καύσιμα θα επικρατήσουν στην πορεία προς την απανθρακοποίηση, η συγκεκριμένη ευελιξία μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τους πλοιοκτήτες που καλούνται σήμερα να επενδύσουν σε πλοία με επιχειρησιακό ορίζοντα αρκετών δεκαετιών.

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