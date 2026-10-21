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Νέο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου στα Στενά του Ορμούζ, όπου δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, υπό σημαία Κουβέιτ, αναφέρθηκε ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Ομάν.

Πρόκειται για το AL DASMA (IMO: 9653446), το οποίο, σύμφωνα με επείγουσα ενημέρωση της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας EOS Risk Group, ενεπλάκη σε περιστατικό που ενδέχεται να συνδέεται με επίθεση πυραύλου ή μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Η αναφορά εκδόθηκε στις 01:45 UTC (04:45 ώρα Ελλάδας), με το πλοίο να βρίσκεται περίπου 11 ναυτικά μίλια δυτικά της Bukha, στο Ομάν, στην περιοχή προσέγγισης των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της EOS Risk Group, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε φωτιά, ενώ κατά τον χρόνο της αναφοράς το πλοίο παρασυρόταν στη θάλασσα (drifting). Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μηχανική βλάβη, απώλεια πρόωσης ή σε άλλη συνέπεια του περιστατικού.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη. Η εταιρεία αξιολογεί ως πιθανό ενδεχόμενο πλήγμα από πύραυλο ή drone, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση για το είδος της επίθεσης ή την προέλευσή της.

Παράλληλα, δεν έχουν αναφερθεί άμεσα θύματα μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για την έκταση των ζημιών, την κατάσταση του φορτίου ή ενδεχόμενη επιχείρηση παροχής βοήθειας.

Σε ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή το περιστατικό

Η θέση στην οποία καταγράφηκε το συμβάν αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς βρίσκεται στις δυτικές προσεγγίσεις των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου και ενεργειακών προϊόντων από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές.

Ένα περιστατικό με πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο στη συγκεκριμένη περιοχή δημιουργεί άμεσους κινδύνους για το πλήρωμα και το ίδιο το πλοίο, ενώ ενδεχόμενη επιβεβαίωση εχθρικού πλήγματος θα ενίσχυε τις ανησυχίες για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Η EOS Risk Group χαρακτηρίζει την αξιοπιστία των πληροφοριών της ως υψηλή (High Source Confidence), επισημαίνοντας ωστόσο ότι η έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οδηγίες αυξημένης επιφυλακής προς τα διερχόμενα πλοία

Με αφορμή το περιστατικό, η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας συνιστά στα εμπορικά πλοία που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή να διατηρούν συνεχή επιτήρηση με οπτικά μέσα και ραντάρ σε 24ωρη βάση.

Παράλληλα, καλεί τα πληρώματα να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες BMP, να παρακολουθούν τις προειδοποιήσεις για εναέριες απειλές και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές ναυτιλιακής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη συμμόρφωσης με τις διαθέσιμες στρατιωτικές οδηγίες σε περίπτωση απειλής από πυραύλους ή περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions).

Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση, με τις επόμενες επίσημες ενημερώσεις να αναμένονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αιτία της πυρκαγιάς, η κατάσταση του δεξαμενόπλοιου και η ασφάλεια του πληρώματός του.