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Τα υποθαλάσσια καλώδια που συνδέουν τις χώρες του Κόλπου με τα διεθνή τηλεπικοινωνιακά δίκτυα βάζει στο στόχαστρο η Τεχεράνη, σύμφωνα με ανάλυση της EOS Marine. Η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας αναφέρει ότι στις 19 Οκτωβρίου εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε πως οι υποδομές που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο σε ενδεχόμενη νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η προειδοποίηση στρέφει την προσοχή στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις μιας περιοχής όπου κρίσιμα δίκτυα περνούν από στενά θαλάσσια περάσματα. Ωστόσο, η εκτίμηση της EOS Marine διαχωρίζει την απειλή από την επιχειρησιακή δυνατότητα υλοποίησής της: μια επιτυχημένη, στοχευμένη διακοπή καλωδίων από το Ιράν ή τους Χούθι αξιολογείται ως απίθανη στον ορίζοντα του επόμενου μήνα που εξετάζει η ανάλυση.

Την αξιολόγηση υπογράφει ο John Walker, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών της EOS Marine, με βάση εξειδικευμένη εμπειρία σε επιχειρήσεις στον θαλάσσιο βυθό και στην ανάλυση πληροφοριών. Το κρίσιμο ζήτημα που αναδεικνύει είναι κατά πόσο η διατυπωμένη πρόθεση μπορεί να μετατραπεί σε επιχείρηση με συγκεκριμένο στόχο και αποτέλεσμα.

Ένα από τα βασικά εμπόδια, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι ο ακριβής εντοπισμός των υποθαλάσσιων καλωδίων. Η ύπαρξη των δικτύων και η γενική γνώση των διαδρομών τους δεν αρκούν από μόνες τους για να διασφαλίσουν την επιτυχία μιας στοχευμένης ενέργειας.

Η ανάλυση αναγνωρίζει ότι το σύρσιμο άγκυρας αποτελεί πιθανό τρόπο πρόκλησης ζημιάς. Επισημαίνει, όμως, ότι επιχειρησιακοί και γεωγραφικοί περιορισμοί μειώνουν την πιθανότητα επιτυχούς, σκόπιμης προσβολής των υποδομών. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, η EOS Marine δεν θεωρεί δεδομένο ότι η ιρανική πλευρά ή οι Χούθι μπορούν να προκαλέσουν την επιδιωκόμενη διακοπή.

Η σημασία της απειλής συνδέεται με τη γεωγραφία των δικτύων. Όπως επισημαίνει η εταιρεία στο συνοδευτικό ενημερωτικό της γράφημα, σημαντικά καλώδια που συνδέουν τον Κόλπο με τα παγκόσμια δίκτυα διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα. Ενδεχόμενη διατάραξη της λειτουργίας τους θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις πέρα από την περιοχή.

Η εκτίμηση της EOS Marine αφορά συγκεκριμένο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ζημιάς. Αποτυπώνει, πάντως, μια ουσιώδη επιφύλαξη απέναντι στην προειδοποίηση: ενώ η πρόθεση άσκησης πίεσης είναι σαφής, η δυνατότητα πρόκλησης στοχευμένης διακοπής παραμένει πολύ λιγότερο βέβαιη.