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Σε ακόμη μία κίνηση ανανέωσης και εξορθολογισμού του στόλου της προχώρησε η Tsakos Energy Navigation (ΤΕΝ), ανακοινώνοντας την πώληση του παλαιότερου πλοίου που διατηρούσε σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Πρόκειται για το Panamax tanker «Andes», το οποίο ναυπηγήθηκε το 2003 σε ιαπωνικό ναυπηγείο. Η συναλλαγή δημιουργεί για την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρεία ταμειακές ροές περίπου 13 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, από την πώληση προκύπτει κεφαλαιακό κέρδος 4,6 εκατ. δολαρίων, το οποίο αναμένεται να καταγραφεί στα οικονομικά αποτελέσματα της TEN για το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Η αποχώρηση του «Andes» εντάσσεται στη στρατηγική σταδιακής αντικατάστασης των μεγαλύτερης ηλικίας μονάδων με νεότερα και αποδοτικότερα πλοία. Το πρόγραμμα ανάπτυξης της εταιρείας περιλαμβάνει συνολικά 26 νεότευκτα, από τα οποία τα επτά έχουν ήδη ενταχθεί στον στόλο της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατηγορία των Panamax tankers, η οποία προσφέρει αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία λόγω του μεγέθους και της δυνατότητας απασχόλησης των πλοίων σε διαφορετικές αγορές και εμπορικές διαδρομές. Στο πλαίσιο αυτό, η TEN έχει προχωρήσει στην κατασκευή πέντε νέων μονάδων του συγκεκριμένου τύπου.

«Η εταιρεία έχει ξεκινήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα επέκτασης του στόλου της, όπως αποτυπώνεται στο orderbook των 26 πλοίων, εκ των οποίων επτά έχουν ήδη παραδοθεί», δήλωσε ο πρόεδρος της TEN, Γιώργος Σαρόγλου. Ο ίδιος επισήμανε ότι η εταιρεία θα εξακολουθήσει να εξετάζει ευκαιρίες τόσο για πωλήσεις όσο και για νέες αγορές πλοίων.

Βασικός στόχος παραμένει η διατήρηση ενός σύγχρονου και ευέλικτου στόλου, ικανού να ανταποκρίνεται στις διακυμάνσεις και στους διαφορετικούς κύκλους της ναυλαγοράς.

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