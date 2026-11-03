Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η VENERGY, μέλος της V Group, ενισχύει τη διεθνή της παρουσία με τη δημιουργία νέου γραφείου στη Μανίλα των Φιλιππίνων, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του ναυτιλιακού της στόλου και της περαιτέρω ενδυνάμωσης των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.

Το νέο γραφείο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της V.Ships, αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία και τις εξειδικευμένες υποδομές ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς διαχείρισης πλοίων και ναυτικών πληρωμάτων παγκοσμίως.

Η ομάδα της VENERGY στη Μανίλα στελεχώνεται ήδη από εξειδικευμένους επαγγελματίες στη διαχείριση, τον συντονισμό και τη στελέχωση πληρωμάτων, ενώ εντός του 2027 προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυσή της με δύο επιπλέον στελέχη, ακολουθώντας τη δυναμική ανάπτυξη του στόλου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της V Group για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, καθετοποιημένης και διεθνώς ανταγωνιστικής ναυτιλιακής πλατφόρμας, με επίκεντρο την επιχειρησιακή αριστεία, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της V Group, Βύρων Βασιλειάδης, έχει θέσει το ανθρώπινο δυναμικό στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας, αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους της, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, ως μία ενιαία δύναμη που μοιράζεται κοινές αξίες, στόχους και φιλοδοξίες. Η επένδυση στη συνεχή εκπαίδευση, στην επαγγελματική εξέλιξη και στη δημιουργία μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας αποτελεί βασική προτεραιότητα, με την πεποίθηση ότι η πραγματική ισχύς ενός διεθνούς οργανισμού βρίσκεται στους ανθρώπους του.

Με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ναυπηγήσεων και σημαντικές επενδύσεις σε σύγχρονα δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η VENERGY, σε συνεργασία με την OCEANV, δημιουργεί τις βάσεις για έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους ιδιωτικούς ναυτιλιακούς ομίλους ελληνικών συμφερόντων.

Η επιλογή της Μανίλας αντανακλά τη στρατηγική σημασία των Φιλιππίνων ως διεθνούς κέντρου ναυτικής απασχόλησης και την αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου των Φιλιππινέζων ναυτικών στην παγκόσμια ναυτιλία.

Για τη V Group, η διεθνής επέκταση δεν περιορίζεται στην αύξηση του αριθμού των πλοίων ή των επενδύσεων. Συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία ενός οργανισμού στον οποίο οι άνθρωποι αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, με κοινή κουλτούρα, υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και μακροπρόθεσμο όραμα.

Η νέα παρουσία της VENERGY στη Μανίλα αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία μιας ισχυρής, ενιαίας και διεθνώς ανταγωνιστικής ναυτιλιακής ομάδας, όπου η ανάπτυξη του στόλου συμβαδίζει με την ανάπτυξη των ανθρώπων της.