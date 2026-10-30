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Ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη του στόλου της κατέγραψε η VENERGY, μέλος της V Group, με την επιτυχή καθέλκυση δύο νεότευκτων δεξαμενόπλοιων τύπου Medium Range (MR), των «FILIPPOS» και «PARIS», στις 29 Οκτωβρίου 2026.

Τα δύο πλοία, με αριθμούς ναυπήγησης S1965 και S1966, αποτελούν μέρος του ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, με τις πρώτες παραλαβές νεότευκτων πλοίων να προγραμματίζονται από τον Ιανουάριο του 2027.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες επαναπροσδιορίζουν τις διεθνείς ενεργειακές ροές και δημιουργούν νέες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για την αγορά των δεξαμενόπλοιων.

Οι μεταβολές στις εμπορικές διαδρομές, η αναδιάρθρωση των εφοδιαστικών αλυσίδων και η αυξανόμενη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας ενισχύουν τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων.

Το συνολικό ναυπηγικό πρόγραμμα της VENERGY, σε συνδυασμό με την OCEANV, περιλαμβάνει 32 νεότευκτα πλοία, στους τομείς των δεξαμενόπλοιων και των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ τρία ακόμη πλοία βρίσκονται ήδη σε επιχειρησιακή δραστηριότητα.

Υπό την ηγεσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της V Group, Βύρωνα Βασιλειάδη, ο όμιλος υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και περιβαλλοντικά αποδοτικού στόλου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην αξιοποίηση τεχνολογιών νέας γενιάς.

Με τις παραλαβές να αρχίζουν στις αρχές του 2027, η VENERGY εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά και να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας παγκοσμίως.