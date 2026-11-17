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Σημάδια ανάκαμψης εμφανίζει η αγορά των Kamsarmax, με τη διαφορά των ημερήσιων εσόδων έναντι των Ultramax να περιορίζεται αισθητά μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές σόγιας από τη Βραζιλία καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ, δημιουργώντας πρόσθετες προοπτικές απασχόλησης για τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, κυρίως στις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων προς την Ασία.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers, τα μέσα ημερήσια έσοδα των Kamsarmax αυξήθηκαν κατά 5,7% σε εβδομαδιαία βάση, φθάνοντας στις 19.063 δολάρια στις 13 Νοεμβρίου, από 16.999 δολάρια στα τέλη Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα, τα Ultramax διατήρησαν το προβάδισμά τους, με ημερήσια έσοδα 23.203 δολαρίων, σημειώνοντας μικρότερη εβδομαδιαία αύξηση, της τάξης του 1,1%.

Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τη διαφορά των ναύλων μεταξύ των δύο κατηγοριών από 6.570 δολάρια ημερησίως στις 30 Οκτωβρίου σε περίπου 4.140 δολάρια στις 13 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, παρά τη βελτίωση, τα έσοδα των Kamsarmax εξακολουθούν να υπολείπονται κατά 11,2% των επιπέδων που είχαν καταγραφεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, γεγονός που δείχνει ότι η ανάκαμψη δεν έχει ακόμη αποκτήσει σταθερή βάση.

Γιατί τα Ultramax διατηρούν το προβάδισμα

Η Xclusiv Shipbrokers αποδίδει τη διαφορετική πορεία των δύο κατηγοριών στη σύνθεση των φορτίων που μεταφέρουν, στη γεωγραφική κατανομή των διαθέσιμων πλοίων και στην ευελιξία τους.

Τα Kamsarmax εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις μεταφορές άνθρακα και σιτηρών, ενώ τα Ultramax διαθέτουν ευρύτερη βάση φορτίων, που περιλαμβάνει λιπάσματα, προϊόντα χάλυβα, αγροτικά προϊόντα και μικρότερες κατηγορίες χύδην φορτίων.

Επιπλέον, οι γερανοί που διαθέτουν τα Ultramax επιτρέπουν την εξυπηρέτηση λιμανιών με περιορισμένες υποδομές, προσφέροντας περισσότερες εμπορικές επιλογές στους πλοιοκτήτες.

Βραζιλία: Ιστορικό ρεκόρ στις εξαγωγές σόγιας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των εξαγωγών σόγιας από τη Βραζιλία, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ζήτησης για πλοία Panamax, Kamsarmax, Supramax και Ultramax.

Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2026, οι εξαγωγές της χώρας έφθασαν στο ιστορικό υψηλό των 108,4 εκατ. τόνων, σημειώνοντας αύξηση 7,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Μάλιστα, η ποσότητα αυτή υπερβαίνει ήδη κατά περίπου 600.000 τόνους το σύνολο των εξαγωγών ολόκληρου του προηγούμενου έτους.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 44,9 εκατ. τόνους, αυξημένες κατά 10,3%, ενώ το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 29,7 εκατ. τόνους, παρουσιάζοντας άνοδο 8,1%.

Η Κίνα παραμένει ο βασικός προορισμός της βραζιλιάνικης σόγιας, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τη ναυλαγορά, καθώς τα μεγάλα ταξίδια από τη Νότια Αμερική προς την Ασία δεσμεύουν πλοία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ενισχύουν τη ζήτηση σε τονομίλια

Πάντως, η εποχικότητα εξακολουθεί να επηρεάζει την αγορά. Τον Οκτώβριο, οι εξαγωγές υποχώρησαν σχεδόν 14% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, καθώς ολοκληρωνόταν σταδιακά η προηγούμενη εξαγωγική περίοδος.

Νέα ώθηση από τη σοδειά του 2027

Οι προοπτικές για την επόμενη χρονιά εμφανίζονται θετικές. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας (USDA), η παραγωγή σόγιας της Βραζιλίας για την περίοδο 2026/27 αναμένεται να φθάσει τους 186 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να εκτιμώνται σε 118 εκατ. τόνους.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, η νέα σοδειά θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την απασχόληση των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, ιδιαίτερα στις γραμμές που συνδέουν τη Βραζιλία με τις ασιατικές αγορές.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, πρόσθετη στήριξη στα Kamsarmax ενδέχεται να προσφέρουν η χειμερινή ζήτηση άνθρακα και οι μεταφορές σιτηρών από τη Βόρεια Αμερική.

Ωστόσο, η Xclusiv Shipbrokers επισημαίνει ότι η αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες δεν συνεπάγεται αυτομάτως περισσότερες εισαγωγές άνθρακα διά θαλάσσης, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν επαρκή αποθέματα ή δυνατότητα κάλυψης των αναγκών από την εγχώρια παραγωγή.

Το στοίχημα για τη συνέχεια της ναυλαγοράς

Το βασικό ερώτημα για τους επόμενους μήνες είναι κατά πόσο η αύξηση των μεταφερόμενων φορτίων θα μπορέσει να απορροφήσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα του στόλου.

Η μείωση της διαφοράς των ναύλων μεταξύ Kamsarmax και Ultramax αποτελεί θετική ένδειξη για την εξισορρόπηση της αγοράς, χωρίς όμως να σηματοδοτεί ακόμη γενικευμένη ανάκαμψη.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση της Xclusiv Shipbrokers, το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο πόσοι τόνοι μεταφέρονται, αλλά και πόσο μακριά ταξιδεύουν και πόσα πλοία είναι διαθέσιμα σε κάθε περιοχή.

Με τη Βραζιλία να ενισχύει τον ρόλο της ως κορυφαίου εξαγωγέα σόγιας και την Ασία να παραμένει ο βασικός αγοραστής, οι εμπορικές ροές μεγάλων αποστάσεων αναδεικνύονται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των ναύλων στο ξηρό φορτίο.