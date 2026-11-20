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Την ώρα που οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ θα ανοίγουν ένα φορτηγό στο λιμάνι, το στρατηγείο της ΑΑΔΕ θα μπορεί να βλέπει ζωντανά τι βρίσκουν. Αν το φορτίο δεν συμφωνεί με το ψηφιακό δελτίο αποστολής, οι επόπτες θα μπορούν να αξιολογούν αμέσως το εύρημα και, εφόσον χρειάζεται, να συντονίζουν έλεγχο στην αποθήκη του παραλήπτη όσο ο πρώτος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Αυτή τη δυνατότητα προβλέπει το σχέδιο αναβάθμισης του επιχειρησιακού θαλάμου του ΔΕΟΣ, οι τεχνικές προδιαγραφές του οποίου έχουν τεθεί σε προκαταρκτική διαβούλευση.

Το κέντρο θα μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα επιχειρήσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Στις μεγάλες οθόνες του θα προβάλλονται χάρτες, δεδομένα από τις διασταυρώσεις και ζωντανή εικόνα από το πεδίο, όπου υπάρχει μετάδοση. Τα κλιμάκια θα στέλνουν πληροφορίες και ευρήματα από εφαρμογές σε κινητά και τάμπλετ και θα μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες από το κέντρο. Με τον κεντρικό θάλαμο προβλέπεται να συνδεθούν επιχειρησιακοί θάλαμοι σε περιφερειακές υπηρεσίες, μεγάλα λιμάνια και άλλα σημεία ελεγκτικού ενδιαφέροντος.

Στις προδιαγραφές περιλαμβάνεται επίσης η αξιοποίηση καμερών, drones, αισθητήρων και δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού. Στη θάλασσα, για παράδειγμα, τα δεδομένα του συστήματος AIS θα μπορούν να δίνουν στο κέντρο εικόνα για τη θέση και την πορεία πλοίων. Στο τέλος κάθε επιχείρησης, η καταγραφή των ενεργειών θα επιτρέπει στη ΔΕΟΣ να ανατρέχει στην εξέλιξη του ελέγχου και στα αποτελέσματά του.

Τι θα στέλνει τους ελεγκτές

Στην ίδια πλατφόρμα θα συγκεντρώνονται στοιχεία από τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA, τις αποδείξεις που διαβιβάζουν οι ταμειακές μέσω του eSEND, το ψηφιακό πελατολόγιο, το σύστημα ελέγχων ELENXIS και τα τελωνειακά συστήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιείται για να εντοπίζει αποκλίσεις και μοτίβα που επαναλαμβάνονται σε μεγάλο όγκο συναλλαγών. Οι ενδείξεις αυτές θα βοηθούν την ΑΑΔΕ να επιλέγει ποιες υποθέσεις θα ελέγξει κατά προτεραιότητα. Το αν υπάρχει παράβαση θα κρίνεται από τα ευρήματα του ελέγχου.

Για μια επιχείρηση λιανικής, η διασταύρωση μπορεί να ξεκινά από τη σύγκριση των αποδείξεων που έστειλε η ταμειακή με τα έσοδα που εμφανίζονται στο myDATA. Σε κλάδους που τηρούν ψηφιακό πελατολόγιο, ο ελεγκτής θα μπορεί να συσχετίζει τις καταχωρίσεις των πελατών με τα παραστατικά που εκδόθηκαν. Μια απόκλιση που επαναλαμβάνεται μπορεί έτσι να γίνει η αφορμή για να ανοίξει ο φάκελος μιας επιχείρησης.

Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπως αυτές μέσω Airbnb, η διασύνδεση με το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης θα επιτρέπει να εξετάζεται αν οι μισθώσεις ενός συγκεκριμένου ακινήτου αποτυπώνονται στα δηλωμένα έσοδα του διαχειριστή. Στα σκάφη αναψυχής, το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο, το μητρώο πλοίων και η εφαρμογή e-ΤΕΠΑΗ θα δίνουν στοιχεία για διασταυρώσεις σχετικά με τις ναυλώσεις, τα δηλωμένα έσοδα και την καταβολή του τέλους, όπου αυτό οφείλεται.

Στο στόχαστρο φορτία και καύσιμα

Στις μεταφορές, το κλιμάκιο θα μπορεί να ελέγχει αν το είδος και η ποσότητα των εμπορευμάτων που βρίσκει στον δρόμο ή στο λιμάνι συμφωνούν με το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Αν προκύψει ασυμφωνία, θα μπορεί να ανατρέχει και στα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί στα ηλεκτρονικά βιβλία, ώστε να εξετάζει ποιος έστειλε τα εμπορεύματα, ποιος τα παραλαμβάνει και πώς αποτυπώνεται η συναλλαγή.

Στα καύσιμα, οι ελεγκτές θα μπορούν να συνδυάζουν τις καταγραφές των συστημάτων εισροών-εκροών με τα στοιχεία της διαδρομής και τα παραστατικά διακίνησης. Θα μπορούν, για παράδειγμα, να εξετάζουν αν η ποσότητα που καταγράφηκε στην παράδοση συμφωνεί με εκείνη που αναγράφεται στα παραστατικά. Μια διαφορά στις ποσότητες ή μια ασυνήθιστη διαδρομή μπορεί να δώσει προτεραιότητα σε έλεγχο για λαθρεμπόριο ή φοροδιαφυγή, ενώ ο επιτόπιος έλεγχος μπορεί να επεκταθεί και στην ποιότητα του καυσίμου, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις νοθείας.

Η διαβούλευση αφορά την αναβάθμιση του υφιστάμενου επιχειρησιακού θαλάμου. Με τη νέα υποδομή, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να μπορεί να χρησιμοποιεί το εύρημα ενός ελέγχου για να αποφασίζει την επόμενη κίνηση την ίδια στιγμή. Ένα φορτίο που εντοπίζεται στο λιμάνι μπορεί έτσι να οδηγήσει σε έλεγχο και στον προορισμό του, όσο το πρώτο κλιμάκιο βρίσκεται ακόμη στο σημείο.