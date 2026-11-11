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Τέσσερα ΑΦΜ με συνολικές οφειλές 1.191.008 ευρώ προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ συνδέουν, σύμφωνα με πληροφορίες για την έρευνα, γνωστό επιχειρηματία της νύχτας με την υπόθεση των αχυρανθρώπων της Θεσσαλονίκης. Όταν οι ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ μπήκαν σε νυχτερινό κέντρο της Λεωφόρου Νίκης για να διαπιστώσουν ποιος είχε την ευθύνη του μαγαζιού, ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε μπροστά τους ως απλός υπάλληλος.

Στην αρχή φέρεται να απέφυγε τις ερωτήσεις για το ποιος είχε το κατάστημα και ποιος το διοικούσε. Στην ίδια συζήτηση, όμως, φέρεται να ρώτησε τους ελεγκτές «Καλά, δεν με γνωρίζετε;» και να τους μίλησε για άλλα γνωστά μαγαζιά εστίασης και διασκέδασης που, όπως έλεγε, διαχειριζόταν στη Θεσσαλονίκη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εκτίμηση των ελεγκτών είναι ότι ο ίδιος ασκούσε στην πράξη τη διοίκηση του νυχτερινού κέντρου.

Στην ευρύτερη υπόθεση, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διασταύρωσαν ποιος εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος κάθε εταιρείας και ποιος ασκούσε στην πράξη την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η έρευνα κάλυψε πάνω από 700 σημεία στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές. Η Αρχή ανακοίνωσε ότι στα 4.200 ΑΦΜ που εντόπισε είχαν συσσωρευτεί οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ. Περίπου 68 εκατ. ευρώ αφορούσαν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος και 135 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Για να βρουν ανθρώπους που θα εμφανίζονταν στα χαρτιά ως διαχειριστές, μέλη του κυκλώματος, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, προσέγγιζαν ακόμη και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία. Η Αρχή κατονομάζει το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα. Στους ανθρώπους αυτούς προσέφεραν μικρή αμοιβή για να βάλουν το όνομά τους στις εταιρείες, χωρίς να συμμετέχουν στη λειτουργία τους.

Στο δικαστικό σκέλος, επτά κατηγορούμενοι απολογήθηκαν χθες ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Ένας 34χρονος που φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι υπόλοιποι έξι, μεταξύ των οποίων τέσσερις επιχειρηματίες, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι απολογίες συνεχίζονται, ενώ η ΑΑΔΕ και η Ελληνική Αστυνομία αναζητούν ακόμη δύο επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης.