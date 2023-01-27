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Σημαντική αύξηση εμφάνισαν τον Δεκέμβριο οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν σε 188,7 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ), οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 5 δισ. ευρώ τον τελευταίο μήνα του 2022, έναντι μείωσης 591 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο.

Αυτό το αποτέλεσμα προέκυψε από την άνοδο κατά 1,79 δισ. ευρώ στις καταθέσεις των επιχειρήσεων (μείωση 182 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο) και την αύξηση κατά 3,214 δισ. ευρώ στις καταθέσεις των νοικοκυριών (μείωση 409 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο).

Στις επιμέρους κατηγορίες, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ενισχύθηκαν κατά 2,62 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 830 εκατ. ευρώ.

Συμπεριλαμβάνοντας και τις καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης (μείωση 614 εκατ. ευρώ), η μηνιαία καθαρή ροή διαμορφώθηκε σε θετική κατά 4,389 δισ. ευρώ, με το συνολικό ποσό στις τράπεζες να καθορίζεται σε 190,4 δισ. ευρώ (141 δισ. ευρώ οι καταθέσεις νοικοκυριών, 47,4 δισ. ευρώ οι καταθέσεις επιχειρήσεων).

Θετική η ροή της χρηματοδότησης

Στο μεταξύ, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης αποδείχθηκε θετική κατά 3,486 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,188 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικά, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση ήταν θετική κατά 648 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.107 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 13,5% από 7,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ταυτόχρονα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διευρύνθηκε σε 6,3% από 5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 2.838 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 82 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά τη μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, διαμορφώθηκε θετική κατά 2.949 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 44 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 12,3% από 10,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 11,8% από 10,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 2.301 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 34 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 16,6% από 14,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 647 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 10 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Την ίδια στιγμή, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 22 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 7 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους μειώθηκε σε -0,9%, από 0,4% τον προηγούμενο μήνα.

Αρνητική κατά 132 εκατ. ευρώ ήταν, τέλος, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Δεκέμβριο του 2022, έναντι θετικής καθαρής ροής 45 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,5% από -2,1% τον προηγούμενο μήνα.

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