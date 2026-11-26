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Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 1,857 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2026, έναντι αύξησης κατά 2,701 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μείωση κατά 2,171 δισ. ευρώ παρουσίασαν τον Οκτώβριο οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 2,328 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αντιθέτως, αύξηση κατά 314 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Οκτώβριο οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 373 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

I. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 814 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 762 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Οκτώβριο του 2026, ήταν θετική κατά 59 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -3,1% από -3,6% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Οκτώβριο του 2026, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 6,5% από 6,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 873 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 753 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2026, ήταν αρνητική κατά 855 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 564 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 8,5% από 7,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 8,2% από 7,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 758 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 982 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 10,9% από 7,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 97 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 417 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Οκτώβριο του 2026, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 55 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 60 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -2,8% από -2,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 36 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Οκτώβριο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 128 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,4% από 2,3% τον προηγούμενο μήνα.

II. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 1.918 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.053 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 61 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 353 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 12,8% από 7,8% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 1.857 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2026, έναντι αύξησης κατά 2.701 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 9,3%, από 9,1% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Μείωση κατά 2.171 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2026, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 2.328 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 24,2% από 22,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 3.138 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2.552 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 967 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 224 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 314 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2026, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 373 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,9% από 3,8% τον προηγούμενο μήνα.