Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πλήρη και αναλυτική εικόνα των ρυθμισμένων οφειλών τους μπορούν πλέον να έχουν οι ασφαλισμένοι μέσω του e-ΕΦΚΑ, καθώς τίθενται στη διάθεσή τους δύο νέες ψηφιακές λειτουργίες που διευκολύνουν την παρακολούθηση των δόσεων, των πληρωμών και των ποσών που απομένουν προς εξόφληση.

Πρόκειται για τις λειτουργίες «Ανάλυση δόσεων» και «Ανάλυση οφειλών», οι οποίες ενσωματώνονται στο Dashboard του Πολίτη και επιτρέπουν στους χρήστες να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των ρυθμίσεών τους.

Με την προσθήκη των νέων υπηρεσιών, οι ασφαλισμένοι αποκτούν τη δυνατότητα να ελέγχουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις οικονομικές τους εκκρεμότητες, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν ξεχωριστά πληροφορίες για κάθε δόση ή οφειλή.

Αναλυτική ενημέρωση για δόσεις και υπόλοιπα

Μέσα από το αναβαθμισμένο Dashboard, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν όλες τις δόσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε ενεργή ρύθμιση, έχοντας άμεση πρόσβαση στα ποσά, στις ημερομηνίες πληρωμής και στην κατάσταση εξόφλησής τους.

Η λειτουργία «Ανάλυση δόσεων» παρουσιάζει ξεχωριστά κάθε δόση, αναγράφοντας το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτήν, την καταληκτική ημερομηνία καταβολής και το εάν έχει εξοφληθεί.

Παράλληλα, μέσω της «Ανάλυσης οφειλών», οι ασφαλισμένοι μπορούν να διαπιστώνουν ποιες επιμέρους οφειλές έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση και ποια ποσά αντιστοιχούν σε καθεμία από αυτές.

Με αυτόν τον τρόπο, αποκτούν σαφέστερη εικόνα για τη σύνθεση του συνολικού χρέους τους και μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικότερα την πορεία αποπληρωμής του.

Επιπλέον, όσοι έχουν περισσότερες από μία ρυθμίσεις μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία κάθε ρύθμισης ξεχωριστά, ώστε να γνωρίζουν με ακρίβεια τις υποχρεώσεις που απορρέουν από καθεμία.

Τι εμφανίζεται στις ληξιπρόθεσμες δόσεις

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα προβολής του πραγματικού ανεξόφλητου υπολοίπου για τις δόσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Συγκεκριμένα, το σύστημα λαμβάνει υπόψη τυχόν μερικές πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εμφανίζει το ποσό που εξακολουθεί να οφείλεται.

Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας ασφαλισμένος έχει καταβάλει μέρος μιας εκπρόθεσμης δόσης, το Dashboard εμφανίζει το υπόλοιπο που απομένει προς πληρωμή, αντί να παρουσιάζει μόνο το αρχικό ποσό της δόσης.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα περιορίζει την πιθανότητα σύγχυσης σχετικά με τις εκκρεμείς υποχρεώσεις και επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια πόσα χρήματα πρέπει ακόμη να καταβάλουν.

Στόχος η ευκολότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η ενεργοποίηση των δύο νέων λειτουργιών αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και την απλούστευση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Βασική επιδίωξη είναι η παροχή άμεσης, αξιόπιστης και κατανοητής πληροφόρησης, ώστε οι ασφαλισμένοι να μπορούν να διαχειρίζονται τις οικονομικές τους υποχρεώσεις με μεγαλύτερη ευκολία.

Η αναβάθμιση του Dashboard του Πολίτη ενισχύει τη διαφάνεια στην ενημέρωση για τις ασφαλιστικές οφειλές, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να παρακολουθούν συγκεντρωτικά τις ρυθμίσεις τους, να ελέγχουν τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιήσει και να γνωρίζουν τα ακριβή ανεξόφλητα υπόλοιπα.