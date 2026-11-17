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Τον δρόμο για την ανάπτυξη ιδιωτικών ασύρματων δικτύων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες επιχειρήσεων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ανοίγει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προωθώντας νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 3800–4200 MHz.

Η σχετική πρόταση έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 7 Δεκεμβρίου 2026, με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την εγκατάσταση τοπικών ευρυζωνικών ασύρματων δικτύων χαμηλής και μέσης ισχύος (WBB LMP).

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υποδομών συνδεσιμότητας.

Το προτεινόμενο κανονιστικό πλαίσιο ακολουθεί τις κατευθύνσεις της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2025/2425 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας ιδιωτικών τοπικών δικτύων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες λειτουργικές και τεχνολογικές απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης.

Από τα έξυπνα εργοστάσια έως τα λιμάνια

Η αξιοποίηση της συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων δημιουργεί νέες δυνατότητες για επιχειρήσεις που χρειάζονται αξιόπιστη, ασφαλή και ευέλικτη ασύρματη επικοινωνία μεταξύ μηχανημάτων, εξοπλισμού και ψηφιακών συστημάτων.

Στη βιομηχανία, τα ιδιωτικά δίκτυα μπορούν να υποστηρίξουν εφαρμογές αυτοματισμού και τη λειτουργία έξυπνων εργοστασίων, διευκολύνοντας τη διασύνδεση των παραγωγικών διαδικασιών.

Αντίστοιχα, στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, μπορούν να αξιοποιηθούν για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων και τη διασύνδεση συστημάτων logistics.

Σημαντικές προοπτικές δημιουργούνται και για τις λιμενικές εγκαταστάσεις, όπου η ασύρματη επικοινωνία μπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση και την παρακολούθηση του εξοπλισμού.

Πώς θα χορηγούνται οι άδειες

Βασικό στοιχείο του σχεδίου της ΕΕΤΤ αποτελεί η χορήγηση τοπικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, με όρους που θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την ισχύ και τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε δικτύου.

Το νέο πλαίσιο προσδιορίζει τις βασικές διαδικασίες αδειοδότησης, τις υποχρεώσεις των παρόχων και τις τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποτροπή επιζήμιων παρεμβολών και στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο φάσμα, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών επικοινωνιών FSS.

Με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων συχνοτήτων, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία άλλων τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2026, ενώ το πλήρες κείμενο της πρότασης και οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.