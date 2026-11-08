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Αντίστροφη μέτρηση για την Black Friday 2026, με τους καταναλωτές να αναζητούν ήδη τις ημερομηνίες και το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων. Φέτος πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, ωστόσο, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, οι προσφορές δεν αναμένεται να περιοριστούν σε μία ημέρα. Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να ανοίγουν νωρίτερα τον κύκλο των εκπτώσεων, είτε με «Early Black Friday» ενέργειες είτε με προσφορές τύπου «Black Week» ή ακόμη και «Black Month».

Οι βασικές ημερομηνίες της Black Friday 2026

Για τους καταναλωτές που σχεδιάζουν αγορές μέσα στον Νοέμβριο, τρεις ημερομηνίες ξεχωρίζουν. Η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 είναι η επίσημη ημέρα της Black Friday, με προσφορές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 είναι η Κυριακή κατά την οποία τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά. Το ωράριο καθορίζεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, επομένως οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν τι ισχύει για το κατάστημα που τους ενδιαφέρει. Η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 είναι η Cyber Monday, η οποία συνδέεται κυρίως με τις ηλεκτρονικές αγορές και τις διαδικτυακές προσφορές.

Πότε ξεκινούν οι προσφορές

Παρότι η επίσημη ημερομηνία είναι η 27η Νοεμβρίου, οι μειωμένες τιμές ενδέχεται να εμφανιστούν αρκετά νωρίτερα. Τα τελευταία χρόνια η Black Friday έχει πάψει να είναι υπόθεση μίας μόνο ημέρας, καθώς πολλές επιχειρήσεις επεκτείνουν τις προσφορές τους σε ολόκληρη την εβδομάδα ή και σε μεγαλύτερο διάστημα.

Στην αγορά χρησιμοποιούνται πλέον εμπορικές ονομασίες όπως «Early Black Friday», «Black Week» και «Black Friday Deals». Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγάλες αλυσίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα ξεκινούν τις προωθητικές ενέργειες από τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ για το 2026 αναφέρεται ως αφετηρία και η Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχει, πάντως, ενιαίο χρονοδιάγραμμα για όλες τις επιχειρήσεις. Κάθε κατάστημα αποφασίζει ξεχωριστά πότε θα ξεκινήσει τις εκπτώσεις του και για πόσο θα τις διατηρήσει. Φέτος, επίσης, δεν πραγματοποιούνται ενδιάμεσες εκπτώσεις Νοεμβρίου, για πέμπτη φορά τα τελευταία χρόνια. Αυτό εκτιμάται ότι δίνει περιθώριο σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να κινηθούν νωρίτερα με προσφορές.

Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου

Η εκπτωτική περίοδος δεν ολοκληρώνεται απαραίτητα με τη Black Friday. Ακολουθεί η Cyber Monday, που για το 2026 πέφτει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Η ημέρα αυτή συνδέεται παραδοσιακά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Παρότι αρχικά είχε ξεκάθαρο προσανατολισμό στις διαδικτυακές αγορές, σήμερα η διάκριση ανάμεσα στη Black Friday και τη Cyber Monday έχει περιοριστεί, καθώς πολλές επιχειρήσεις διατηρούν μειωμένες τιμές και μετά την Παρασκευή ή παρουσιάζουν νέες προσφορές ειδικά για τη Δευτέρα.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Η σύγκριση τιμών παραμένει βασικό εργαλείο για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν πραγματικά τις εκπτώσεις. Οι καταναλωτές καλό είναι να παρακολουθούν από νωρίς τις τιμές των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν, ώστε να μπορούν να κρίνουν αν μία προσφορά είναι ουσιαστική.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Πριν από μια αγορά, οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν την αξιοπιστία της επιχείρησης, τα έξοδα αποστολής, τη διαθεσιμότητα, τον χρόνο παράδοσης, τις δυνατότητες επιστροφής και τους όρους πληρωμής.

Για άγνωστες ή πρωτοεμφανιζόμενες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, η προσοχή πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Αν λείπουν βασικά στοιχεία ταυτοποίησης, όπως εταιρική επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, email ή ΑΦΜ, είναι προτιμότερο να προηγείται διασταύρωση της αξιοπιστίας του καταστήματος.

Σημαντικός είναι και ο τρόπος παρουσίασης των εκπτώσεων. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, η τιμή αναφοράς για την ανακοίνωση μείωσης είναι, κατά κανόνα, η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Η Black Friday μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για προγραμματισμένες αγορές, αρκεί οι καταναλωτές να συγκρίνουν επιλογές, να ελέγχουν τους όρους κάθε συναλλαγής και να μην αποφασίζουν αποκλειστικά με βάση το ποσοστό της έκπτωσης.