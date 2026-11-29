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Οι μεγάλες εκπτώσεις δεν κρύβουν πάντα και πραγματικές ευκαιρίες. Καθώς η αγορά προετοιμάζεται για την Cyber Monday της 30ής Νοεμβρίου 2026, οι καταναλωτές αναζητούν τις καλύτερες τιμές σε ηλεκτρονικές συσκευές, είδη ένδυσης και δεκάδες άλλες κατηγορίες προϊόντων. Την ίδια στιγμή, όμως, η αυξημένη αγοραστική δραστηριότητα δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για επιτήδειους που επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά δεδομένα μέσω ψεύτικων ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Οι ηλεκτρονικές απάτες γίνονται ολοένα πιο δύσκολο να εντοπιστούν με την πρώτη ματιά. Ιστοσελίδες που αντιγράφουν την εμφάνιση γνωστών εμπορικών επιχειρήσεων, διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξωπραγματικές εκπτώσεις αποτελούν ορισμένα από τα συνηθέστερα μέσα εξαπάτησης.

Ένα προϊόν γνωστής μάρκας σε τιμή πολύ χαμηλότερη από εκείνη της υπόλοιπης αγοράς μπορεί να μοιάζει με ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Στην πραγματικότητα, όμως, ενδέχεται να αποτελεί το δόλωμα για μια συναλλαγή που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ με την παραλαβή του προϊόντος.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η χρήση της ελληνικής γλώσσας σε μια ιστοσελίδα δεν αποδεικνύει πως η επιχείρηση έχει την έδρα της στην Ελλάδα.

Πριν από οποιαδήποτε διαδικτυακή παραγγελία, επομένως, είναι σημαντικό να προηγείται ένας βασικός έλεγχος αξιοπιστίας. Υπάρχουν οκτώ χαρακτηριστικά σημεία που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ενός ύποπτου e-shop και να περιορίσουν τον κίνδυνο απώλειας χρημάτων.

1. Εξακριβώστε την ταυτότητα της επιχείρησης

Το πρώτο βήμα πριν από μια ηλεκτρονική αγορά είναι να διαπιστώσετε ποια επιχείρηση βρίσκεται πραγματικά πίσω από το κατάστημα.

Ένα νόμιμο ελληνικό e-shop οφείλει να παρέχει βασικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, όπως η εταιρική επωνυμία, ο ΑΦΜ, ο αριθμός ΓΕΜΗ, η φυσική διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται συνήθως στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας ή στις ενότητες που αφορούν στους όρους χρήσης και στην επικοινωνία με την επιχείρηση.

Εάν το κατάστημα δεν διαθέτει σαφή εταιρικά στοιχεία και προσφέρει ως μοναδικό τρόπο επικοινωνίας μια ηλεκτρονική φόρμα ή μια γενική διεύθυνση email, απαιτείται αυξημένη επιφυλακτικότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο Facebook, στο Instagram και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Το γεγονός ότι μια ιστοσελίδα είναι γραμμένη στα ελληνικά δεν σημαίνει ότι λειτουργεί από ελληνική επιχείρηση. Ακόμη και ένα κατάστημα που εμφανίζεται ως εγχώριο μπορεί στην πραγματικότητα να διαχειρίζεται από άγνωστο φορέα στο εξωτερικό.

Εάν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τον πωλητή ή να βρείτε αξιόπιστο τρόπο επικοινωνίας μαζί του, είναι προτιμότερο να αποφύγετε την παραγγελία.

2. Αναζητήστε τα στοιχεία του καταστήματος στο ΓΕΜΗ

Ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για τον έλεγχο ελληνικών επιχειρήσεων είναι η υπηρεσία Δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Η διαδικασία είναι δωρεάν και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης publicity.businessportal.gr.

Οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν την επιχείρηση με βάση την επωνυμία, τον ΑΦΜ ή τον αριθμό ΓΕΜΗ.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία μπορούν να διαπιστώσουν εάν η επιχείρηση εμφανίζεται καταχωρισμένη, ποια είναι η δραστηριότητά της, ποια η κατάσταση λειτουργίας της και ποια πρόσωπα συμμετέχουν στη διοίκησή της.

Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται επίσης η επίσημη διαδικτυακή διεύθυνση της εταιρείας.

Εάν ο ΑΦΜ που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν αντιστοιχεί σε καταχωρισμένη επιχείρηση ή ανήκει σε διαφορετική εταιρεία, πρόκειται για σοβαρή προειδοποιητική ένδειξη.

Ακόμη και όταν τα στοιχεία μιας εταιρείας είναι υπαρκτά, χρειάζεται να επιβεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα συνδέεται πράγματι με αυτήν, καθώς οι επιτήδειοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν στοιχεία τρίτων.

3. Ελέγξτε πόσο καιρό υπάρχει η ιστοσελίδα

Πολλά ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν ιδιαίτερα σύντομη διάρκεια ζωής.

Οι απατεώνες δημιουργούν μια ιστοσελίδα, προσελκύουν παραγγελίες μέσω δελεαστικών προσφορών και, αφού συγκεντρώσουν χρήματα από ανυποψίαστους αγοραστές, εξαφανίζονται.

Στη συνέχεια μπορούν να επανεμφανιστούν με διαφορετικό όνομα ή νέα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ένας χρήσιμος έλεγχος αφορά στην ημερομηνία καταχώρισης του domain, δηλαδή της διαδικτυακής διεύθυνσης του καταστήματος.

Μέσω εργαλείων αναζήτησης WHOIS ή άλλων υπηρεσιών πληροφοριών domain, μπορείτε να διαπιστώσετε πότε καταχωρίστηκε η συγκεκριμένη διεύθυνση.

Εάν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα υποστηρίζει ότι διαθέτει 20 χρόνια παρουσίας στην αγορά, αλλά η ιστοσελίδα του καταχωρίστηκε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η αναντιστοιχία χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Η πρόσφατη καταχώριση δεν σημαίνει από μόνη της ότι πρόκειται για απάτη, αποτελεί όμως στοιχείο που πρέπει να συνεκτιμηθεί.

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης για μικρές διαφοροποιήσεις από τα ονόματα γνωστών καταστημάτων.

Ένα επιπλέον γράμμα, μια αλλαγμένη κατάληξη ή ένας ασυνήθιστος χαρακτήρας μπορεί να οδηγεί σε εντελώς διαφορετική και κακόβουλη ιστοσελίδα.

4. Αντιμετωπίστε με καχυποψία τις υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις

Η Cyber Monday συνδέεται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε εντυπωσιακή προσφορά είναι πραγματική.

Οι απατεώνες χρησιμοποιούν συχνά εκπτώσεις της τάξης του 80% ή ακόμη και του 90% σε δημοφιλή επώνυμα προϊόντα, προσπαθώντας να δημιουργήσουν την αίσθηση μιας εξαιρετικής ευκαιρίας.

Ένα κινητό τηλέφωνο, ένας υπολογιστής ή ένα ζευγάρι παπούτσια γνωστής εταιρείας που πωλείται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον του καταναλωτή, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από μηνύματα περιορισμένης διαθεσιμότητας.

Πριν προχωρήσετε στην αγορά, αναζητήστε το ίδιο ακριβώς μοντέλο προϊόντος σε άλλες γνωστές αλυσίδες και σε αξιόπιστες πλατφόρμες σύγκρισης τιμών.

Ελέγξτε επίσης εάν η έκπτωση αφορά την ίδια έκδοση, χωρητικότητα, μέγεθος ή άλλα χαρακτηριστικά.

Εάν η διαφορά τιμής είναι υπερβολικά μεγάλη και δεν μπορεί να εξηγηθεί από κάποια συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Μια εξωπραγματικά χαμηλή τιμή δεν αποτελεί πάντα ευκαιρία. Μπορεί να είναι το βασικό εργαλείο της απάτης.

5. Μην εμπιστεύεστε αποκλειστικά τις κριτικές του e-shop

Οι αξιολογήσεις άλλων αγοραστών μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για την αξιοπιστία ενός καταστήματος.

Ωστόσο, οι θετικές κριτικές που εμφανίζονται μέσα στην ίδια την ιστοσελίδα δεν αρκούν για να αποδείξουν ότι πρόκειται για πραγματική και αξιόπιστη επιχείρηση.

Οι απατεώνες μπορούν να κατασκευάσουν σχόλια, βαθμολογίες και μαρτυρίες δήθεν ικανοποιημένων πελατών, προκειμένου να δημιουργήσουν ψευδή εικόνα αξιοπιστίας.

Για τον λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να αναζητείτε πληροφορίες και από ανεξάρτητες πηγές.

Πληκτρολογήστε την επωνυμία του καταστήματος σε μια μηχανή αναζήτησης, προσθέτοντας λέξεις όπως «απάτη», «κριτικές», «καταγγελίες» ή «εμπειρίες πελατών».

Εξετάστε αξιολογήσεις σε ανεξάρτητες πλατφόρμες, φόρουμ και διαδικτυακές κοινότητες, όπου ενδέχεται να έχουν αναφερθεί περιστατικά μη παράδοσης προϊόντων, προβλήματα επιστροφής χρημάτων ή αδυναμία επικοινωνίας με τον πωλητή.

Επιφυλακτικότητα απαιτείται επίσης όταν ένα κατάστημα εμφανίζεται ξαφνικά με μεγάλες προσφορές, αλλά δεν διαθέτει σχεδόν κανένα διαδικτυακό ιστορικό.

Η απουσία κριτικών δεν αποτελεί απόδειξη απάτης, ωστόσο η συνολική εικόνα και η συνέπεια των πληροφοριών είναι καθοριστικές για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του.

6. Επιλέξτε προσεκτικά τον τρόπο πληρωμής

Η μέθοδος πληρωμής είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ασφάλειας στις ηλεκτρονικές αγορές.

Οι καταναλωτές καλό είναι να προτιμούν πληρωμές με κάρτα ή μέσω γνωστών και αξιόπιστων υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών, που διαθέτουν διαδικασίες προστασίας και αμφισβήτησης συναλλαγών.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ένα άγνωστο ηλεκτρονικό κατάστημα ζητεί αποκλειστικά τραπεζική μεταφορά, ειδικά εάν δεν έχουν επιβεβαιωθεί προηγουμένως τα εταιρικά του στοιχεία.

Παράλληλα, οι χρήστες πρέπει να προστατεύουν τους τραπεζικούς τους κωδικούς και να αποφεύγουν να τους κοινοποιούν σε τρίτους.

Κανένα νόμιμο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν χρειάζεται να γνωρίζει τους προσωπικούς κωδικούς web banking του πελάτη για να ολοκληρώσει μια συνηθισμένη αγορά.

Αντίστοιχα, οι κωδικοί μιας χρήσης (OTP) δεν πρέπει να αποκαλύπτονται σε τρίτους μέσω τηλεφώνου, email ή μηνυμάτων.

Όταν η τράπεζα ζητεί επιβεβαίωση συναλλαγής, ο χρήστης πρέπει να ελέγχει προσεκτικά το ποσό, τον έμπορο και το είδος της ενέργειας που εγκρίνει.

Εάν τα στοιχεία δεν συμφωνούν με την αγορά που επιχειρεί να πραγματοποιήσει, η συναλλαγή δεν πρέπει να εγκρίνεται.

7. Διαβάστε τους όρους αποστολής και επιστροφής προϊόντων

Μια χαμηλή τιμή μπορεί να χάσει μεγάλο μέρος της αξίας της εάν συνοδεύεται από υπερβολικά έξοδα αποστολής ή δυσμενείς όρους επιστροφής.

Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ελέγξτε από ποια χώρα αποστέλλεται το προϊόν, πόσο κοστίζουν τα μεταφορικά και ποιος αναλαμβάνει τα έξοδα σε περίπτωση επιστροφής.

Ένα προϊόν που εμφανίζεται σε ελληνόφωνη ιστοσελίδα ενδέχεται στην πραγματικότητα να αποστέλλεται από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο παράδοσης, το συνολικό κόστος και τις διαδικασίες που απαιτούνται εάν ο αγοραστής θελήσει να το επιστρέψει.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι καταναλωτές όταν οι όροι επιστροφής είναι ασαφείς ή όταν δεν προσδιορίζεται ποιος είναι ο πραγματικός πωλητής.

Υπενθυμίζεται ότι στις εξ αποστάσεως αγορές από επιχειρήσεις οι καταναλωτές διαθέτουν κατά κανόνα δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή, με ορισμένες εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Η ύπαρξη δικαιώματος υπαναχώρησης δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η επιστροφή χρημάτων είναι εξασφαλισμένη όταν ο πωλητής αποδειχθεί απατεώνας ή δεν μπορεί να εντοπιστεί.

8. Μην ακολουθείτε βιαστικά συνδέσμους από SMS και email

Κατά την περίοδο της Black Friday και της Cyber Monday πολλαπλασιάζονται τα διαφημιστικά μηνύματα που υπόσχονται εντυπωσιακές εκπτώσεις.

Ανάμεσά τους μπορεί να υπάρχουν και παραπλανητικά SMS ή email που χρησιμοποιούν το όνομα και το λογότυπο γνωστών επιχειρήσεων.

Οι επιτήδειοι μπορούν να δημιουργήσουν ιστοσελίδες σχεδόν πανομοιότυπες με τις αυθεντικές, αντιγράφοντας φωτογραφίες, χρώματα, εμπορικά σήματα και στοιχεία σχεδιασμού.

Ο στόχος είναι να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε μια πλαστή σελίδα αγοράς ή πληρωμής, όπου θα καταχωρίσει τα προσωπικά ή τραπεζικά του δεδομένα.

Εάν λάβετε μήνυμα που σας καλεί να αξιοποιήσετε μια προσφορά, αποφύγετε να πατήσετε απευθείας τον σύνδεσμο.

Πληκτρολογήστε μόνοι σας την επίσημη διεύθυνση του καταστήματος στον browser ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή της επιχείρησης.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος να μεταφερθείτε σε ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για την υποκλοπή στοιχείων.

Τι να κάνετε εάν πληρώσατε σε ψεύτικο ηλεκτρονικό κατάστημα

Εάν διαπιστώσετε ότι πραγματοποιήσατε αγορά από ύποπτη ή πλαστή ιστοσελίδα, η ταχύτητα αντίδρασης είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Η πρώτη ενέργεια είναι να επικοινωνήσετε αμέσως με την τράπεζά σας, να εξηγήσετε τι έχει συμβεί και να ζητήσετε οδηγίες για την προστασία των λογαριασμών και των καρτών σας.

Εφόσον έχουν εκτεθεί τα στοιχεία της κάρτας, μπορεί να χρειαστεί ακύρωση ή αντικατάστασή της.

Παράλληλα, ζητήστε ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες διαδικασίες αμφισβήτησης της συναλλαγής.

Σημαντικό είναι επίσης να διατηρήσετε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της αγοράς, όπως στιγμιότυπα οθόνης, επιβεβαιώσεις παραγγελίας, ηλεκτρονικά μηνύματα, στοιχεία πληρωμής και επικοινωνίες με τον πωλητή.

Οι καταναλωτές μπορούν να απευθυνθούν στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καλώντας στο 11188, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση ccu@cybercrimeunit.gov.gr ή χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη διαδικασία καταγγελίας μέσω του gov.gr.

Για καταγγελίες που σχετίζονται με παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές υπαρκτών επιχειρήσεων, υπάρχει επίσης η δυνατότητα υποβολής αναφοράς μέσω της πλατφόρμας kataggelies.mindev.gov.gr ή της τηλεφωνικής γραμμής 1520.

Εάν έχουν αποκαλυφθεί και προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης, χρειάζεται άμεση αλλαγή τους, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται και σε άλλους λογαριασμούς.

Cyber Monday: Η μεγαλύτερη έκπτωση δεν είναι πάντα η καλύτερη αγορά

Η Cyber Monday της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον από καταναλωτές που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις διαδικτυακές προσφορές.

Ωστόσο, η ευκολία των ηλεκτρονικών αγορών δεν πρέπει να οδηγεί σε βιαστικές αποφάσεις.

Ένα άγνωστο κατάστημα, μια υπερβολικά χαμηλή τιμή και μια διαφήμιση που πιέζει για άμεση πληρωμή αποτελούν συνδυασμό που απαιτεί προσοχή.

Ο έλεγχος της ταυτότητας της επιχείρησης, η σύγκριση τιμών, η αναζήτηση ανεξάρτητων αξιολογήσεων και η επιλογή ασφαλούς τρόπου πληρωμής μπορούν να προστατεύσουν τον καταναλωτή από σοβαρές οικονομικές απώλειες.