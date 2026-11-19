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Συνάντηση με αφορμή την ολοκλήρωση της τεχνικής διαδικασίας ενόψει της τελικής υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή νέων σχολικών μονάδων και πάρκου στον Δήμο Χανίων, μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), προϋπολογισμού 50,6 εκατ. ευρώ, πραγματοποίησαν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, παρουσία του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη. Η τελική υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου στα Χανιά.

Το έργο, με τίτλο «Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία Σχολικών Μονάδων και Πάρκου του Δήμου Χανίων μέσω ΣΔΙΤ», προβλέπει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρηματοδότηση των υποδομών, καθώς και τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.

Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για τα Χανιά, που αναβαθμίζει ουσιαστικά τη σχολική στέγη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως στις περιαστικές περιοχές του Δήμου, και ταυτόχρονα ανανεώνει σημαντικό χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης.

Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 27 έτη, εκ των οποίων 2 έτη αφορούν την περίοδο μελετών και κατασκευής και 25 έτη την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία δώδεκα (12) σχολικών μονάδων, κυρίως στις περιαστικές περιοχές του Δήμου Χανίων, καθώς και την ανακατασκευή του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών στο κέντρο της πόλης των Χανίων και την ενοποίησή του με τον Δημοτικό Κήπο.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες σχολικές υποδομές:

1. 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας

2. 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Κυδωνίας

3. 2ο Νηπιαγωγείο Βαμβακόπουλου

4. 2ο Γυμνάσιο Ακρωτηρίου

5. Δημοτικό Σχολείο Χωροφακίων Ακρωτηρίου

6. 23ο Νηπιαγωγείο Χανίων

7. 38ο Νηπιαγωγείο Χανίων

8. 4ο Γυμνάσιο Χανίων

9. 18ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

10. 22ο Νηπιαγωγείο Χανίων

11. 1ο Νηπιαγωγείο Περιβολίων

12. Δημοτικό Σχολείο Περιβολίων

Καθ’ όλη την 25ετή περίοδο λειτουργίας, ο ιδιωτικός φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, η ΑΤΕΣΕ Α.Ε. θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και λειτουργία των υποδομών, διασφαλίζοντας τη διατήρησή τους σε υψηλό επίπεδο ποιότητας και διαθεσιμότητας.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Κάθε καινούργια σχολική στέγη, μια αυλή, μια καινούργια αίθουσα φέρνει στο μυαλό μας το χαμόγελο των παιδιών, των εκπαιδευτικών, την ασφάλεια που θα νιώσουν οι γονείς τους, αλλά κυρίως την προοπτική και την αισιοδοξία ότι κάθε παιδί σε όλη την Ελλάδα θα έχει στο παρόν και στο μέλλον ακριβώς το σχολικό περιβάλλον που του αξίζει. Χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι καθημερινά δίπλα στα σχολεία όλης της Ελλάδος, όπως και τα πανεπιστήμια και βέβαια και τον Δήμαρχο Χανίων, γιατί έχουν δουλέψει μαζί και με τη Μονάδα Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια εξέλιξη πολύ θετική μετά από τόσα χρόνια.

Σύντομα θα υπάρχει υπογραφή θεσμικά, επίσημα και τελικά στα Χανιά, για να μπορέσουμε να έχουμε νέα νηπιαγωγεία, νέα δημοτικά και νέα γυμνάσια. Χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια συνολική προσπάθεια για την αναβάθμιση της σχολικής στέγης σε όλη την Ελλάδα, με τις ανακαινίσεις που γίνονται με το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, αλλά και με τις πολύ σημαντικές προσθήκες νέων κτηρίων, με εξασφαλισμένη τη συντήρηση από τον ανάδοχο που τον αναλαμβάνει, για να μπορούμε να προσφέρουμε ακριβώς στα παιδιά το περιβάλλον που τους αξίζει.»

O Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε: « Αυτό που είπαμε, το κάνουμε πράξη. Mέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, υλοποιούνται έργα συνολικής αξίας 4,15 δις ευρώ, που βελτιώνουν υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα, αλλάζουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Ενώ, έργα συνολικής αξίας 1,4 δισ. ευρώ βρίσκονται σε διαδικασία υπογραφής εντός των επόμενων μηνών, συμπεριλαμβανομένων και των έργων φοιτητικών εστιών -2.300 κλίνες- σε 3 Πανεπιστήμια της χώρας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, τα 12 νέα σχολεία που κατασκευάζονται στα Χανιά -6 νηπιαγωγεία, 4 δημοτικά και 2 γυμνάσια- καθώς και η αναβάθμιση του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, για τα οποία η τελική, επίσημη υπογραφή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στα Χανιά, είναι έργα που βελτιώνουν τη ζωή των παιδιών, των οικογενειών, ολόκληρης της πόλης. Καλύτερες κτιριακές εγκαταστάσεις σημαίνει ασφαλέστερα, σύγχρονα σχολεία. Καλύτερα σχολεία σημαίνει καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, τον Διευθυντή της Μονάδας ΣΔΙΤ Νίκο Σέργη και τα στελέχη της υπηρεσίας ΣΔΙΤ καθώς και όλους τους συντελεστές για την εξαιρετική συνεργασία.»

O Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, δήλωσε: «Σήμερα τα Χανιά κάνουν μια υπέρβαση. Κόποι χρόνων ανταμείβονται. Με την τεχνική υπογραφή της σύμβασης ξεκινά ένα από τα πιο σύνθετα και δύσκολα έργα που έγιναν ποτέ στον Δήμο μας. Σε δύο χρόνια από σήμερα, 12 νέα σχολεία θα είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές τους και το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών θα έχει αναγεννηθεί στην καρδιά της πόλης. Με 50,6 εκατ. ευρώ, είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχει δει ο τόπος μας, και κατευθύνεται στα παιδιά μας και στον δημόσιο χώρο. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Νίκο Παπαθανάση και τον Διευθυντή της Μονάδας ΣΔΙΤ Νίκο Σέργη για την εξαίρετη συνεργασία.»