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Την έναρξη διαδικασίας ματαίωσης του διαγωνισμού ΣΔΙΤ για τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση πέντε Αστυνομικών Μεγάρων, λόγω μη ανανέωσης της οικονομικής προσφοράς και μη προσκόμισης των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών από τον ανάδοχο, ανακοίνωσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί στις αρχές του 2027:

«Σχετικά με την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος έργων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Σ.Δ.Ι.Τ. του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, για την προγραμματική περίοδο (2026–2030) που διενεργήθηκε από την ΚΤΥΠ Α.Ε. (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.) και αφορούσε στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση πέντε (5) Αστυνομικών Μεγάρων σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα, ο Ανάδοχος δεν έχει προβεί στην ανανέωση της ισχύος της οικονομικής του προσφοράς, ούτε στην προσκόμιση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών. Ως εκ τούτου, η αρμόδια υπηρεσία Κτιριακών Υποδομών θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ματαίωσης του διαγωνισμού. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, καθώς και τον βαθμό ωριμότητάς του, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο διαγωνισμός να επαναπροκηρυχθεί στις αρχές του έτους 2027».