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Με ακίνητα στο «σφυρί» από τις 4 Νοεμβρίου σφίγγει η Εφορία τον κλοιό γύρω από τους οφειλέτες που αφήνουν αρρύθμιστα τα χρέη τους. Στον προγραμματισμό περιλαμβάνονται 69 πλειστηριασμοί έως τις 17 Φεβρουαρίου 2027, με τη λίστα να ξεκινά από αποθήκες μικρής αξίας και να φθάνει σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και οικόπεδα με κτίσματα, με τιμές πρώτης προσφοράς που αγγίζουν τις 700.000 ευρώ.

Το κρίσιμο για τους ιδιοκτήτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι ότι η κατάσχεση ανοίγει τον δρόμο για την εκποίηση του ακινήτου. Η αναμονή μιας ευνοϊκότερης ρύθμισης δεν αποτελεί από μόνη της αναστολή της διαδικασίας, ενώ οι ημερομηνίες των πλειστηριασμών δημιουργούν συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια για την τακτοποίηση των χρεών.

Η κινητοποίηση του εισπρακτικού μηχανισμού συμπίπτει με τη διεύρυνση του πλαισίου αποπληρωμής από τις 72 στις 120 δόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, στη ρύθμιση των 72 δόσεων είχαν ενταχθεί περίπου 23.000 οφειλέτες της ΑΑΔΕ. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ανταπόκριση στο νέο πλαίσιο, που καλύπτει παλαιότερα χρέη και προβλέπει μεγαλύτερο χρόνο εξόφλησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο σχεδιασμός για τις 120 δόσεις περιλαμβάνει οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και δεν βρίσκονταν σε ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Προβλέπει ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ, προθεσμία αιτήσεων έως τις 30 Ιουνίου 2027 και δυνατότητα μετάβασης όσων έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις, με αίτησή τους. Οι ημερομηνίες αυτές αφορούν την ένταξη στη ρύθμιση και δεν συνιστούν γενικό πάγωμα των πλειστηριασμών.

Η πρεμιέρα του νέου κύκλου έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου, με αγροτεμάχιο 9.000 τετραγωνικών μέτρων στο Καβαλλάρι του Δήμου Λαγκαδά και τιμή πρώτης προσφοράς 47.500 ευρώ. Η συνέχεια είναι πυκνότερη, καθώς στις 11 Νοεμβρίου περιλαμβάνονται κατοικίες, αποθήκες και οικόπεδα στην Αττική και στην Κρήτη.

Στην Αγία Παρασκευή, στην περιοχή Πευκάκια, έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός οικοπέδου 346,85 τετραγωνικών μέτρων με παλαιά κατοικία 83,62 τετραγωνικών, με τιμή εκκίνησης 260.000 ευρώ. Την ίδια ημέρα, στον Άγιο Βασίλειο Αττικής, διαμέρισμα πρώτου ορόφου 123,95 τετραγωνικών μέτρων βγαίνει με πρώτη προσφορά 148.000 ευρώ.

Στην Ακαδημία Πλάτωνος περιλαμβάνεται ακίνητο στον τρίτο και τέταρτο όροφο, με δώμα, με τιμή πρώτης προσφοράς 321.000 ευρώ. Στην Κρήτη, οικόπεδο με οικοδομή στον Δήμο Κανδάνου, έκτασης 3.931,29 τετραγωνικών μέτρων, έχει τιμή εκκίνησης 595.200 ευρώ.

Στις 18 Νοεμβρίου το βάρος μεταφέρεται κυρίως στη Χαλκιδική. Στο πρόγραμμα βρίσκονται αγροτεμάχια στη Νέα Γωνιά και στην περιοχή Κομίτσα, κοντά στην Ουρανούπολη. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει έκταση περίπου 125 στρεμμάτων στη Νέα Γωνιά, με τιμή πρώτης προσφοράς 365.000 ευρώ. Περιλαμβάνονται επίσης ακίνητα με βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Όσσα και στον Πλατύκαμπο Λάρισας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις όπου εκπλειστηριάζεται ποσοστό συνιδιοκτησίας. Στις 25 Νοεμβρίου, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα δύο τρίτα οικοπέδου 1.893 τετραγωνικών μέτρων στο Ελευθέριο Κορδελιό, με πρώτη προσφορά 238.000 ευρώ, καθώς και ποσοστά επτά ογδόων εξ αδιαιρέτου σε δύο οικόπεδα στην Αθήνα, με τιμές 488.000 και 238.000 ευρώ.

Τον Δεκέμβριο ακολουθούν ακίνητα υψηλότερης αξίας. Στις 9 του μήνα έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός επαγγελματικής στέγης 299 τετραγωνικών μέτρων στον Πειραιά, με πρώτη προσφορά 327.000 ευρώ. Στις 16 Δεκεμβρίου ξεχωρίζει οικόπεδο 158 τετραγωνικών μέτρων με κτίσματα στον νομό Ηρακλείου, με τιμή εκκίνησης 697.750 ευρώ.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται και μετά την αλλαγή του έτους. Στις 20 Ιανουαρίου 2027 περιλαμβάνεται διαμέρισμα δεύτερου ορόφου 114,42 τετραγωνικών μέτρων στην Ηλιούπολη, με πρώτη προσφορά 293.000 ευρώ. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 Ιανουαρίου, έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός διαμερίσματος δεύτερου ορόφου 71,39 τετραγωνικών μέτρων στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, με τιμή εκκίνησης 290.000 ευρώ.

Για τους οφειλέτες, το καθοριστικό σημείο είναι το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης. Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση εκδίδεται πρόγραμμα πλειστηριασμού. Η ημερομηνία του πλειστηριασμού ορίζεται το αργότερο μέσα σε πέντε μήνες από την έκδοση του προγράμματος. Πρόκειται για δύο διαφορετικά χρονικά ορόσημα: άλλο η έκδοση του προγράμματος και άλλο η ημέρα που το ακίνητο βγαίνει στο ηλεκτρονικό «σφυρί».

Οι τιμές που αναγράφονται στις περιλήψεις αποτελούν τιμές πρώτης προσφοράς και όχι τελικά τιμήματα πώλησης. Αντίστοιχα, οι προγραμματισμένες ημερομηνίες μπορεί να μεταβληθούν εφόσον μεσολαβήσει νόμιμος λόγος αναστολής ή ματαίωσης. Τα στοιχεία κάθε περίπτωσης, το δικαίωμα που εκπλειστηριάζεται και η περιγραφή του ακινήτου αναζητούνται στην ειδική υπηρεσία πλειστηριασμών της ΑΑΔΕ.