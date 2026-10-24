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Σταθερά αυξανόμενη είναι η χρήση καρτών στις καθημερινές συναλλαγές των Ελλήνων, με το «πλαστικό χρήμα» να αντικαθιστά ολοένα και περισσότερο τα μετρητά, ακόμη και για αγορές μικρής αξίας. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν περίπου 1,4 δισεκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας 60 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Παράλληλα, τα περιστατικά απάτης εμφανίζουν αισθητή υποχώρηση, τόσο σε αριθμό όσο και σε χρηματική αξία. Ωστόσο, οι απώλειες παραμένουν σημαντικές, με τους κατόχους των καρτών να επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζημίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, οι συναλλαγές με κάρτες αυξήθηκαν κατά 9% σε αριθμό και κατά 5% σε αξία σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Την ίδια περίοδο, οι συναλλαγές απάτης μειώθηκαν κατά 23%, ενώ η συνολική αξία τους περιορίστηκε κατά 14%.

Στα 22,7 εκατομμύρια οι ενεργές κάρτες – Άλμα 40% στις προπληρωμένες

Στο τέλος Ιουνίου 2026, οι ενεργές κάρτες πληρωμών που κυκλοφορούσαν στην ελληνική αγορά ανέρχονταν σε 22,7 εκατομμύρια, αριθμός σχεδόν αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι χρεωστικές κάρτες διατηρούν τη μερίδα του λέοντος, με 19,2 εκατομμύρια σε κυκλοφορία, παρά τη μείωση κατά 2% που καταγράφηκε στο εξάμηνο. Αντίθετα, οι πιστωτικές κάρτες αυξήθηκαν κατά 3%, φτάνοντας τα 3,5 εκατομμύρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη αύξηση στις προπληρωμένες κάρτες, ο αριθμός των οποίων ενισχύθηκε κατά 40% και διαμορφώθηκε σε 4,1 εκατομμύρια.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την αλλαγή στον τρόπο καταβολής συγκεκριμένων κρατικών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων, καθώς πλέον τα σχετικά ποσά πιστώνονται σε ειδικές προπληρωμένες κάρτες των δικαιούχων.

Ανοδική πορεία καταγράφεται και στις εικονικές πιστωτικές κάρτες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 9,4%, φτάνοντας τις 195.000.

Περισσότερες συναλλαγές, αλλά μικρότερα ποσά ανά αγορά

Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών αποτυπώνεται όχι μόνο στον συνολικό όγκο των συναλλαγών αλλά και στη συχνότητα με την οποία οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις κάρτες τους.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 1,4 δισ. συναλλαγές με κάρτες, αυξημένες κατά 9% σε ετήσια βάση. Η συνολική αξία των πληρωμών ανήλθε σε 60 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 5%.

Ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα έφτασε τις 63, έναντι 61 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 3%.

Η χρήση των χρεωστικών καρτών παραμένει ιδιαίτερα διαδεδομένη για τις καθημερινές αγορές. Κατά μέσο όρο πραγματοποιήθηκαν 70 συναλλαγές ανά χρεωστική κάρτα, έναντι 67 το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Στις πιστωτικές κάρτες, αντίθετα, η συχνότητα χρήσης δεν μεταβλήθηκε, καθώς ο μέσος αριθμός παρέμεινε στις 29 συναλλαγές ανά κάρτα.

Σε όρους χρηματικής αξίας, η μέση συνολική χρήση ανά χρεωστική κάρτα διαμορφώθηκε σε 2.883 ευρώ, από 2.865 ευρώ πέρυσι. Για τις πιστωτικές κάρτες, η αντίστοιχη αξία υποχώρησε ελαφρώς στα 1.309 ευρώ, έναντι 1.317 ευρώ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η μεταβολή στο μέσο ποσό κάθε πληρωμής. Η αξία ανά συναλλαγή με κάρτα μειώθηκε κατά 3%, στα 42 ευρώ, από 43 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Στις χρεωστικές κάρτες, το μέσο ποσό περιορίστηκε στα 41 ευρώ, από 43 ευρώ, ενώ στις πιστωτικές διατηρήθηκε αμετάβλητο στα 46 ευρώ.

Η σταδιακή υποχώρηση της μέσης αξίας υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν συχνότερα τις κάρτες τους για μικροαγορές, καθώς οι ηλεκτρονικές πληρωμές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη παρουσία στην καθημερινότητα.

Απάτες με κάρτες: Μείωση 23% στα περιστατικά

Παρά την αύξηση των πληρωμών, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφουν σημαντική βελτίωση στους δείκτες απάτης.

Ο αριθμός των απατηλών συναλλαγών μειώθηκε κατά 23% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ η αναλογία τους προς το σύνολο των συναλλαγών παρέμεινε στο ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο του 0,01%.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την ΤτΕ, καταγράφεται περίπου μία συναλλαγή απάτης ανά 9.300 συναλλαγές με κάρτες.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και ως προς τα χρηματικά ποσά. Η συνολική αξία των συναλλαγών απάτης περιορίστηκε στα 10,6 εκατ. ευρώ, από 12,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 14%.

Η αναλογία της αξίας της απάτης προς τη συνολική αξία των συναλλαγών παρέμεινε στο 0,02%. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου ένα ευρώ απάτης για κάθε 5.700 ευρώ συναλλαγών.

Στο Διαδίκτυο ο μεγαλύτερος κίνδυνος – Πάνω από 130.000 περιστατικά

Η ανάλυση των περιστατικών ανά τρόπο πληρωμής δείχνει ότι οι συναλλαγές εξ αποστάσεως εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό πεδίο εκδήλωσης απάτης.

Πρόκειται για τις πληρωμές στις οποίες δεν απαιτείται η φυσική παρουσία της κάρτας, όπως συμβαίνει στις ηλεκτρονικές αγορές.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 130.898 απατηλές συναλλαγές αυτής της κατηγορίας, αριθμός πολλαπλάσιος σε σύγκριση με τα περιστατικά στα φυσικά σημεία πληρωμής.

Συγκεκριμένα, στα τερματικά POS εντοπίστηκαν 21.180 συναλλαγές απάτης, ενώ στα ΑΤΜ οι αντίστοιχες περιπτώσεις περιορίστηκαν στις 2.108.

Σε ετήσια βάση, τα περιστατικά απάτης στα ΑΤΜ μειώθηκαν κατά 24%, ενώ οι απάτες στις εξ αποστάσεως συναλλαγές υποχώρησαν κατά 26%.

Παρά τη βελτίωση, οι ηλεκτρονικές αγορές εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών απάτης που πραγματοποιούνται χωρίς φυσική χρήση της κάρτας.

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό των απατών

Η υποχώρηση των περιστατικών συνοδεύτηκε από μείωση των πραγματικών οικονομικών απωλειών.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι ζημίες από απάτες στις συναλλαγές με κάρτες περιορίστηκαν στα 9,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 11,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για μείωση 16%.

Ωστόσο, ο επιμερισμός των απωλειών αποκαλύπτει ότι το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος εξακολουθεί να μεταφέρεται στους ίδιους τους χρήστες των καρτών.

Ειδικότερα, οι κάτοχοι επιβαρύνθηκαν με το 62% των συνολικών ζημιών, ανάλογα με την υπαιτιότητά τους σε κάθε περίπτωση.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που αποδέχονται συναλλαγές καρτών ανέλαβαν το 30% των απωλειών, ενώ στους παρόχους που εκδίδουν τις κάρτες αναλογούσε το υπόλοιπο 8%.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη διπλή εικόνα που χαρακτηρίζει την αγορά πληρωμών: από τη μία πλευρά, η χρήση καρτών διευρύνεται με ταχύ ρυθμό και τα ποσοστά απάτης μειώνονται, από την άλλη όμως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές εξακολουθούν να απαιτούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στο Διαδίκτυο, όπου εντοπίζεται η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών.