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Μικρότερη φορολογική επιβάρυνση αναμένεται να έχουν το 2027 περισσότεροι από 155.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς τροποποιείται ο μηχανισμός προσδιορισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Οι αλλαγές περιορίζουν τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από το ισχύον σύστημα, ενώ παράλληλα προβλέπονται πρόσθετες ελαφρύνσεις για νέους φορολογούμενους και οικογένειες με παιδιά.

Στο νέο πλαίσιο καταργούνται οι προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με τον ετήσιο τζίρο και το μισθολογικό κόστος της επιχείρησης. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό θα χρησιμοποιείται ο κατώτατος μισθός, ενώ το τελικό ποσό θα προσαρμόζεται ανάλογα με τα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ποιοι επαγγελματίες κερδίζουν

Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται συνεπείς φορολογούμενοι, καθώς και επαγγελματίες που διατηρούν δραστηριότητα σε μικρούς οικισμούς.

Ειδικότερα, ευνοϊκότερος υπολογισμός προβλέπεται για όσους δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ για τη Δυτική Μακεδονία το αντίστοιχο όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Αλλαγές προβλέπονται και για τους ιδιοκτήτες ταξί. Το τεκμαρτό εισόδημα θα προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό ιδιοκτησίας κάθε εκμεταλλευτή, ώστε η φορολογική επιβάρυνση να ανταποκρίνεται στη συμμετοχή του στην εκμετάλλευση του οχήματος. Από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται οι ανήλικοι έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί.

Μηδενικός φόρος για νέους έως 25 ετών

Σημαντικές ελαφρύνσεις περιλαμβάνει το φορολογικό πλαίσιο και για τις νεότερες ηλικίες.

Για τους φορολογούμενους έως 25 ετών προβλέπεται μηδενικός φόρος για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για όσους είναι από 26 έως 30 ετών, το τμήμα του εισοδήματος από 10.001 έως 20.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή 9%.

Παράλληλα, οι οικογένειες με παιδιά θα έχουν πρόσθετο φορολογικό όφελος. Η ελάφρυνση εκτιμάται σε 200 έως 2.000 ευρώ για ένα παιδί, σε 300 έως 2.400 ευρώ για δύο παιδιά και σε 650 έως 3.300 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά, ανάλογα με την περίπτωση.