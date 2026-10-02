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Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις εξακολουθούν και το 2026 να προσφέρουν τη δυνατότητα στους φορολογουμένους να μειώσουν το εισόδημα επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληρωμές αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών.

Το φορολογικό όφελος συνδέεται με υπηρεσίες οι οποίες εξοφλούνται ηλεκτρονικά και θεωρούνται αυξημένου κινδύνου για φοροδιαφυγή. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές προβλέπεται αφαίρεση από το φορολογητέο εισόδημα ποσού ίσου με το 30% της πραγματοποιηθείσας δαπάνης, με το ανώτατο ετήσιο όριο της έκπτωσης να διαμορφώνεται στις 5.000 ευρώ.

Στην πράξη, όσο μεγαλύτερο ποσό διαθέτει ένας φορολογούμενος για τις επιλέξιμες υπηρεσίες και το εξοφλεί με κάρτα, IRIS ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η μείωση του φορολογητέου εισοδήματός του. Το μέτρο εφαρμόζεται και στα εισοδήματα του 2026 και καλύπτει εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και ακίνητη περιουσία.

Πώς υπολογίζεται η έκπτωση

Ο μηχανισμός υπολογισμού είναι απλός, καθώς από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρείται ποσό που αντιστοιχεί στο 30% των επιλέξιμων ηλεκτρονικών δαπανών.

Έτσι, φορολογούμενος που θα πραγματοποιήσει μέσα στο 2026 επιλέξιμες δαπάνες ύψους 5.000 ευρώ μπορεί να μειώσει το φορολογητέο εισόδημά του κατά 1.500 ευρώ. Για δαπάνες 10.000 ευρώ η αντίστοιχη μείωση φτάνει τις 3.000 ευρώ, ενώ για ηλεκτρονικές πληρωμές 15.000 ευρώ διαμορφώνεται στα 4.500 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό που μπορεί να αφαιρεθεί από το φορολογητέο εισόδημα είναι 5.000 ευρώ. Επομένως, ακόμη και στην περίπτωση που το 30% των επιλέξιμων δαπανών οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσό, η έκπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το όριο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, πάντως, στη διάκριση μεταξύ φορολογητέου εισοδήματος και τελικού φόρου. Η συγκεκριμένη ρύθμιση μειώνει το εισόδημα πάνω στο οποίο θα υπολογιστεί ο φόρος και δεν σημαίνει ότι το ίδιο ποσό αφαιρείται απευθείας από τον φόρο που καλείται να καταβάλει ο φορολογούμενος.

Ποιες δαπάνες εξασφαλίζουν το φορολογικό μπόνους

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται πληρωμές για μια σειρά επαγγελματικών και άλλων υπηρεσιών, όπως:

υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί και συντηρητές συστημάτων θέρμανσης

ξυλουργικές εργασίες, μονώσεις, τοποθέτηση πλακιδίων, σοβάτισμα και άλλες τεχνικές εργασίες

δικηγόροι και άλλες νομικές υπηρεσίες

ταξί

κομμωτήρια, κουρεία και υπηρεσίες αισθητικής

γυμναστήρια και σχολές χορού

υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακής βοήθειας

υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

κτηνιατρικές υπηρεσίες

υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και ευεξίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωριστούν οι συγκεκριμένες δαπάνες είναι η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως αποδεκτά μέσα πληρωμής θεωρούνται, μεταξύ άλλων, οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, οι προπληρωμένες κάρτες, το e-banking, το IRIS και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Ποιες ηλεκτρονικές αποδείξεις υπολογίζονται διπλά

Πρόσθετη ευνοϊκή μεταχείριση προβλέπεται για ορισμένες δαπάνες υγείας. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές για συγκεκριμένες ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες προσμετρώνται στο διπλάσιο για την κάλυψη της υποχρέωσης πραγματοποίησης ηλεκτρονικών δαπανών ίσων με το 30% του εισοδήματος.

Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος καταβάλει ηλεκτρονικά 100 ευρώ για επιλέξιμη ιατρική υπηρεσία, για τις ανάγκες κάλυψης του απαιτούμενου ορίου η συγκεκριμένη συναλλαγή μπορεί να υπολογιστεί ως δαπάνη 200 ευρώ. Η ευνοϊκή αυτή πρόβλεψη εξακολουθεί να ισχύει και για το φορολογικό έτος 2026.

Η υποχρέωση για ηλεκτρονικές δαπάνες στο 30% του εισοδήματος

Ανεξάρτητα από το πρόσθετο φορολογικό κίνητρο, παραμένει η υποχρέωση των φορολογουμένων να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές που αντιστοιχούν, κατά κανόνα, στο 30% του πραγματικού εισοδήματός τους. Το ανώτατο ποσό απαιτούμενων ηλεκτρονικών δαπανών διαμορφώνεται στις 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ύψος ηλεκτρονικών αποδείξεων, το ποσό που υπολείπεται επιβαρύνεται με συντελεστή 22%.

Κατά συνέπεια, και το 2026 δεν αρκεί μόνο η έκδοση απόδειξης. Για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν πλήρως τα διαθέσιμα φορολογικά κίνητρα, καθοριστική είναι και η επιλογή ηλεκτρονικού τρόπου πληρωμής, ιδιαίτερα στις κατηγορίες υπηρεσιών που προσφέρουν πρόσθετη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος.

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