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Επιτάχυνε περαιτέρω ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, καθώς ανήλθε σε 5,7%, έχοντας αυξηθεί σε σύγκριση με το 5% του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η τελευταία φορά που ο πληθωρισμός βρισκόταν σε υψηλότερα επίπεδα ήταν τον Φεβρουάριο του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurostat έδωσε πληθωρισμό 5,6% στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αρχικά της στοιχεία. Σε μηνιαία βάση ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,7%.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Οκτωβρίου 2026 (έτος αναφοράς 2020=100,0) έχει ως εξής:

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Οκτωβρίου 2026 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2025 προέκυψε αύξηση 5,7% έναντι αύξησης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Οκτώβριο 2026, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,7%, έναντι αύξησης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2025 – Οκτωβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,9%, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025 με το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2026 διαμορφώθηκε σε 4,3% (αύξηση τέσσερα και τρία δέκατα τοις εκατό) επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημειώθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Φυσικό αέριο +80%

Πετρέλαιο κίνησης +39,4%

Πετρέλαιο θέρμανσης +37,5%

Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο +32,9%

Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία +27,6%

Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις σημειώθηκαν σε:

Ελαιόλαδο -8,4%

Ρύζι -5,9%

Εξοπλισμός επεξεργασίας ήχου και εικόνας -5,5%

Χυμοί φρούτων -5,3%

Πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών -4,6%

Ετήσιες μεταβολές

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 5,7% τον μήνα Οκτώβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 2,1% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ψάρια αλίπαστα, τυριά, αυγά, λαχανικά (γενικά). Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ρύζι, ζυμαρικά, γάλα νωπό πλήρες, ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), χυμούς φρούτων.

• 3,8% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 15,1% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

• 0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: έπιπλα-διακοσμητικά είδη-τάπητες, οικιακά είδη καθαρισμού και συντήρησης.

• 1,0% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 13,8% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

• 2,1% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα διαρκή αγαθά αναψυχής.

• 2,9% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 5,8% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-ταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία

• 3,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

• 1,2% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας.

2. Από τη μείωση των δεικτών κατά:

• 0,2% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 2,2% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Μηνιαίες μεταβολές

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,7% τον μήνα Οκτώβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2026, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 2,3% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, αρνί και κατσίκι, τυριά, γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), λοιπά τρόφιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο χοιρινό.

• 1,4% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 0,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης.

• 0,9% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

• 0,3% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

• 0,1% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στον εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας.

• 0,3% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες αναψυχής.

2. Από τη μείωση των δεικτών κατά:

• 0,3% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-ταχυφαγεία-κυλικεία.

Στο 5,7% και ο εναρμονισμένος πληθωρισμός

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) του μηνός Οκτωβρίου 2026 (έτος αναφοράς 2025=100,0) έχει ως εξής:

Ο ΕνΔΤΚ του μηνός Οκτωβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,7% έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Οκτώβριο 2026, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2025 – Οκτωβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,8% έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025 με το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024.